«Бетис» остался в меньшинстве и проиграл «Барселоне» в матче 9-го тура Ла Лиги

«Барселона» одержала крупную победу над «Бетисом» в матче 9-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье и завершилась со счётом 5:2 в пользу каталонского клуба. Главным арбитром матча был Де Бургос Бенгоэчеа.

Счёт на 10-й минуте открыл вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Однако на 27-й минуте защитник «Бетиса» Валентин Гомес восстановил равновесие. Концовка первого тайма осталась за гостями: на 41-й минуте полузащитник Родри вновь вывел каталонцев вперёд.

В начале второй половины встречи «Барселона» увеличила преимущество. На 51-й минуте нападающий Габриэл Жезус забил третий мяч гостей. Спустя три минуты форвард «Бетиса» Абде Эззалзули сократил отставание хозяев, вернув интригу в игру.

Однако на той же 54-й минуте положение севильской команды осложнилось: полузащитник Факундо Берналь получил красную карточку, и «Бетис» остался в меньшинстве.

Каталонцы воспользовались численным преимуществом. На 62-й минуте защитник Эрик Гарсия отправил мяч в ворота хозяев, а на 81-й минуте Дани Ольмо установил окончательный счёт — 5:2.

После девяти туров «Барселона» набрала 27 очков и занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Бетис» с 19 очками располагается на третьей строчке.

В следующем туре чемпионата Испании «Бетис» 25 октября сыграет на выезде с «Сельтой», а «Барселона» в тот же день примет мадридский «Реал».