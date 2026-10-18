23:40 ()
Расписание матчей
Суббота 17 октября
Воскресенье 18 октября
Свернуть список

Заглембе Л - Ягеллония 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
18 Октября 2026 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
Заглембе Л
Ягеллония

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Заглембе Л
Любин
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
23.05.2026 Польша — Экстракласса 34-й тур Ягеллония1 : 0Заглембе Л
30.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Заглембе Л0 : 0Ягеллония
21.04.2025 Польша — Экстракласса 29-й тур Ягеллония1 : 3Заглембе Л
19.10.2024 Польша — Экстракласса 12-й тур Заглембе Л1 : 3Ягеллония
20.04.2024 Польша - Экстракласса 29-й тур Заглембе Л1 : 2Ягеллония
20.10.2023 Польша - Экстракласса 12-й тур Ягеллония3 : 0Заглембе Л
18.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Ягеллония2 : 2Заглембе Л
04.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Заглембе Л1 : 1Ягеллония
03.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Ягеллония2 : 1Заглембе Л
01.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Заглембе Л0 : 1Ягеллония
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З1025
2
Лига чемпионов
Лех П922
3
Лига Европы
Легия1022
4
Лига конференций
Погонь1021
5 Висла Кр1118
6 ГКС Катовице1118
7 Пяст1016
8 Корона1015
9 Заглембе Л1015
10 Ягеллония912
11 Мотор1112
12 Висла Плоцк911
13 Краковия1011
14 Видзев1110
15 Радомяк108
16
Зона вылета
Вечиста Краков118
17
Зона вылета
Шлёнск116
18
Зона вылета
Ракув116
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Заглембе Л
0%
Ничья
0%
Ягеллония
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close