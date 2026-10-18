Динамо М - ЦСКА 18 Октября прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
18 Октября 2026 года в 16:15 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Динамо М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Сандро Шварц
|Дмитрий Игоревич Игдисамов
История личных встреч
|18.07.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|5 : 2
|08.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 4
|06.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|1 : 1 3 : 5
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|16.04.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|0 : 0
|06.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|2 : 1
|06.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|24.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|25.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|10
|22
|2
|ЦСКА
|10
|22
|3
|Краснодар
|11
|22
|4
|Зенит
|10
|21
|5
|Спартак М
|10
|20
|6
|Динамо Мх
|11
|13
|7
|Балтика
|10
|12
|8
|Оренбург
|10
|12
|9
|Рубин
|10
|12
|10
|Крылья Советов
|11
|12
|11
|Ростов
|10
|11
|12
|Локомотив М
|11
|11
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|10
|11
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Факел
|11
|6
| 16
Зона вылета
|Родина
|10
|5
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