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Динамо М - ЦСКА 18 Октября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
18 Октября 2026 года в 16:15 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 11-й тур
Динамо М
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Динамо М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Германия Сандро Шварц
Россия Дмитрий Игоревич Игдисамов
История личных встреч
18.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Динамо М5 : 2ЦСКА
08.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур ЦСКА1 : 4Динамо М
06.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир ЦСКА1 : 1 3 : 5Динамо М
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М1 : 3ЦСКА
16.04.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Динамо М0 : 0ЦСКА
06.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур ЦСКА3 : 1Динамо М
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч ЦСКА2 : 1Динамо М
06.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Динамо М1 : 2ЦСКА
24.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М2 : 1ЦСКА
25.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур ЦСКА2 : 3Динамо М
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М1022
2 ЦСКА1022
3 Краснодар1122
4 Зенит1021
5 Спартак М1020
6 Динамо Мх1113
7 Балтика1012
8 Оренбург1012
9 Рубин1012
10 Крылья Советов1112
11 Ростов1011
12 Локомотив М1111
13
Стыковая зона
Ахмат1011
14
Стыковая зона
Акрон119
15
Зона вылета
Факел116
16
Зона вылета
Родина105
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Динамо М
0%
Ничья
0%
ЦСКА
0%

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