Динамо М - ЦСКА 18 Октября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716 18 Октября 2026 года в 16:15 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 11-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Динамо М Москва ЦСКА Москва Главные тренеры Сандро Шварц Дмитрий Игоревич Игдисамов История личных встреч 18.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 5 : 2 08.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 1 : 4 06.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир 1 : 1 3 : 5 17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 3 16.04.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 0 : 0 06.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 3 : 1 12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч 2 : 1 06.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 1 : 2 24.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1 25.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 2 : 3 Турнирная таблица № Команда И О 1 Динамо М 10 22 2 ЦСКА 10 22 3 Краснодар 11 22 4 Зенит 10 21 5 Спартак М 10 20 6 Динамо Мх 11 13 7 Балтика 10 12 8 Оренбург 10 12 9 Рубин 10 12 10 Крылья Советов 11 12 11 Ростов 10 11 12 Локомотив М 11 11 13 Стыковая зона Ахмат 10 11 14 Стыковая зона Акрон 11 9 15 Зона вылета Факел 11 6 16 Зона вылета Родина 10 5