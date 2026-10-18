Камбюр - АЗ Алкмар 18 Октября прямая трансляция
18 Октября 2026 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Стан Тёбен (Арле-Рикстел, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Составы команд
Камбюр
Леуварден
АЗ Алкмар
Алкмар
История личных встреч
|25.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 1
|28.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 1
|22.01.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 0
|03.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 3
|02.03.2017
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|0 : 0 3 : 2
|27.01.2016
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|3 : 1
|17.10.2015
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|21.03.2015
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|2 : 1
|29.11.2014
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 2
|30.03.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|30-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|9
|19
| 3
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|8
|19
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|8
|17
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|8
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|8
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|8
|14
|8
|Херенвен
|9
|12
|9
|Гоу Эхед Иглс
|8
|11
|10
|Эксельсиор
|9
|11
|11
|НЕК Неймеген
|8
|9
|12
|Камбюр
|8
|8
|13
|Утрехт
|8
|8
|14
|Спарта
|8
|6
|15
|Телстар
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|9
|6
| 17
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|8
|2
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