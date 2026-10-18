Камбюр - АЗ Алкмар 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2026 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия , 9-й тур Главный судья: Стан Тёбен (Арле-Рикстел, Нидерланды);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Камбюр Леуварден АЗ Алкмар Алкмар История личных встреч 25.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур 2 : 1 28.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур 0 : 1 22.01.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур 0 : 0 03.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур 1 : 3 02.03.2017 Кубок Нидерландов 1/2 финала 0 : 0 3 : 2 27.01.2016 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур 3 : 1 17.10.2015 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур 1 : 1 21.03.2015 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 2 : 1 29.11.2014 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур 0 : 2 30.03.2014 Нидерланды - Эредивизия 30-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Фейеноорд 8 20 2 Лига чемпионов ПСВ Эйндховен 9 19 3 Лига Европы АЗ Алкмар 8 19 4 Плей-офф Лиги конференций Твенте 8 17 5 Плей-офф Лиги конференций Аякс 8 15 6 Плей-офф Лиги конференций Гронинген 8 14 7 Плей-офф Лиги конференций Фортуна 8 14 8 Херенвен 9 12 9 Гоу Эхед Иглс 8 11 10 Эксельсиор 9 11 11 НЕК Неймеген 8 9 12 Камбюр 8 8 13 Утрехт 8 8 14 Спарта 8 6 15 Телстар 8 6 16 Стыковая зона АДО Ден Хааг 9 6 17 Зона вылета ПЕК Зволле 8 4 18 Зона вылета Виллем II 8 2