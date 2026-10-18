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Камбюр - АЗ Алкмар 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2026 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Стан Тёбен (Арле-Рикстел, Нидерланды);
Камбюр
АЗ Алкмар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Камбюр
Леуварден
АЗ Алкмар
Алкмар
История личных встреч
25.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур АЗ Алкмар2 : 1Камбюр
28.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Камбюр0 : 1АЗ Алкмар
22.01.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур АЗ Алкмар0 : 0Камбюр
03.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Камбюр1 : 3АЗ Алкмар
02.03.2017 Кубок Нидерландов 1/2 финала АЗ Алкмар0 : 0 3 : 2Камбюр
27.01.2016 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур АЗ Алкмар3 : 1Камбюр
17.10.2015 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Камбюр1 : 1АЗ Алкмар
21.03.2015 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур АЗ Алкмар2 : 1Камбюр
29.11.2014 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Камбюр0 : 2АЗ Алкмар
30.03.2014 Нидерланды - Эредивизия 30-й тур Камбюр0 : 0АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд820
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен919
3
Лига Европы
АЗ Алкмар819
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте817
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс815
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген814
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна814
8 Херенвен912
9 Гоу Эхед Иглс811
10 Эксельсиор911
11 НЕК Неймеген89
12 Камбюр88
13 Утрехт88
14 Спарта86
15 Телстар86
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг96
17
Зона вылета
ПЕК Зволле84
18
Зона вылета
Виллем II82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Камбюр
0%
Ничья
0%
АЗ Алкмар
0%

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