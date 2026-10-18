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СКА-Хабаровск - Волга Ул 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2026 года в 08:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 14-й тур
СКА-Хабаровск
Волга Ул

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
Россия Михаил Николаевич Семёнов
Россия Михаил Владимирович Белов
Россия Александр Александрович Грищенко
Россия Александр Александрович Грищенко
Россия Александр Александрович Грищенко
Россия Александр Александрович Грищенко
История личных встреч
05.04.2026 Россия — Лига Pari 27-й тур СКА-Хабаровск1 : 1Волга Ул
17.08.2025 Россия — Лига Pari 5-й тур Волга Ул1 : 0СКА-Хабаровск
22.04.2023 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур СКА-Хабаровск1 : 1Волга Ул
01.10.2022 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур Волга Ул0 : 0СКА-Хабаровск
17.10.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 40-й тур СКА-Хабаровск2 : 1Волга Ул
27.06.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 20-й тур Волга Ул1 : 3СКА-Хабаровск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1334
2
Повышение
Сочи1429
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М1427
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1427
5 Велес1426
6 Урал1325
7 Уфа1421
8 Шинник1319
9 Ротор1418
10 Арсенал Т1416
11 Челябинск1315
12 Волга Ул1415
13 Енисей1414
14 КАМАЗ1413
15 Ленинградец1413
16
Зона вылета
Нефтехимик1412
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск137
18
Зона вылета
Текстильщик137
Кто победит?
1 голосов болельщиков
СКА-Хабаровск
100%
Ничья
0%
Волга Ул
0%

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