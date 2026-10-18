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Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
18 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
Кривбасс
ЛНЗ Черкассы

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Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Главные тренеры
Нидерланды Патрик ван Леуэн
История личных встреч
05.04.2026 Украина — Премьер-лига 22-й тур Кривбасс0 : 3ЛНЗ Черкассы
28.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 0Кривбасс
26.04.2025 Украина — Премьер-лига 26-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 0Кривбасс
26.10.2024 Украина — Премьер-лига 11-й тур Кривбасс3 : 1ЛНЗ Черкассы
23.02.2024 Украина - Премьер-лига 18-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 3Кривбасс
13.08.2023 Украина - Премьер-лига 3-й тур Кривбасс2 : 0ЛНЗ Черкассы
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр924
2
Лига конференций
Полесье819
3
Лига конференций
Динамо К716
4 Металлист 1925715
5 Карпаты814
6 Заря914
7 ЛНЗ Черкассы811
8 Верес99
9 Колос88
10 Буковина98
11 Эпицентр88
12 Левый Берег77
13
Стыковая зона
Оболонь-Бровар87
14
Стыковая зона
Черноморец85
15
Зона вылета
Кудровка95
16
Зона вылета
Кривбасс65
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Кривбасс
0%
Ничья
100%
ЛНЗ Черкассы
0%

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