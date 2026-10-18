Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
18 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
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Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Главные тренеры
|Патрик ван Леуэн
История личных встреч
|05.04.2026
|Украина — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 3
|28.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|26.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|26.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|23.02.2024
|Украина - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 3
|13.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|9
|24
| 2
Лига конференций
|Полесье
|8
|19
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|7
|16
|4
|Металлист 1925
|7
|15
|5
|Карпаты
|8
|14
|6
|Заря
|9
|14
|7
|ЛНЗ Черкассы
|8
|11
|8
|Верес
|9
|9
|9
|Колос
|8
|8
|10
|Буковина
|9
|8
|11
|Эпицентр
|8
|8
|12
|Левый Берег
|7
|7
| 13
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|8
|7
| 14
Стыковая зона
|Черноморец
|8
|5
| 15
Зона вылета
|Кудровка
|9
|5
| 16
Зона вылета
|Кривбасс
|6
|5
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