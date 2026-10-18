Лидс Юнайтед - Манчестер Юнайтед 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
18 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|5
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|24
|пз
|Джеймс Джастин
|2
|пз
|Джейден Богл
|18
|пз
|Антон Стах
|4
|пз
|Итан Ампаду
|22
|пз
|Ао Танака
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|19
|нп
|Ноа Окафор
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|15
|зщ
|Лени Йоро
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|2
|зщ
|Диогу Дало
|10
|пз
|Матеус Кунья
|18
|пз
|Юри Тилеманс
|17
|пз
|Андрей Сантос
|16
|пз
|Амад Диалло
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|19
|нп
|Брайан Мбемо
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Майкл Кэррик
История личных встреч
|12.08.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 1 5 : 4
|13.04.2026
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|19.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|12.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|08.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|20.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 4
|14.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|5 : 1
|25.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|7
|12
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|7
|10
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|7
|10
|8
|Лидс Юнайтед
|6
|9
|9
|Халл Сити
|7
|9
|10
|Ипсвич Таун
|7
|9
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|8
|12
|Астон Вилла
|7
|8
|13
|Кристал Пэлас
|6
|7
|14
|Манчестер Юнайтед
|6
|6
|15
|Ковентри Сити
|6
|6
|16
|Фулхэм
|7
|5
|17
|Ноттингем Форест
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Сандерленд
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Борнмут
|6
|3
| 20
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|3
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