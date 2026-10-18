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Лидс Юнайтед - Манчестер Юнайтед 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
18 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Лидс Юнайтед
Манчестер Юнайтед

Стартовый состав
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Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 Англия вр Джеймс Траффорд
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
5 Босния и Герцеговина зщ Тарик Мухаремович
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
24 Англия пз Джеймс Джастин
2 Англия пз Джейден Богл
18 Германия пз Антон Стах
4 Уэльс пз Итан Ампаду
22 Япония пз Ао Танака
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
19 Швейцария нп Ноа Окафор
1 Бельгия вр Сенне Ламменс
15 Франция зщ Лени Йоро
5 Англия зщ Гарри Магуайр
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
2 Португалия зщ Диогу Дало
10 Бразилия пз Матеус Кунья
18 Бельгия пз Юри Тилеманс
17 Бразилия пз Андрей Сантос
16 Кот-д&#039;Ивуар пз Амад Диалло
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
19 Камерун нп Брайан Мбемо
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Англия Майкл Кэррик
История личных встреч
12.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Манчестер Юнайтед1 : 1 5 : 4Лидс Юнайтед
13.04.2026 Англия — Премьер-лига 32-й тур Манчестер Юнайтед1 : 2Лидс Юнайтед
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Манчестер Юнайтед
19.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Манчестер Юнайтед0 : 0Лидс Юнайтед
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед2 : 0Лидс Юнайтед
12.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Лидс Юнайтед0 : 2Манчестер Юнайтед
08.02.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2Лидс Юнайтед
20.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Лидс Юнайтед2 : 4Манчестер Юнайтед
14.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед5 : 1Лидс Юнайтед
25.04.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Манчестер Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити721
2
Лига чемпионов
Арсенал615
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион613
4
Лига чемпионов
Челси713
5
Лига Европы
Ливерпуль712
6
Лига Европы
Брентфорд710
7
Лига конференций
Эвертон710
8 Лидс Юнайтед69
9 Халл Сити79
10 Ипсвич Таун79
11 Ньюкасл Юнайтед78
12 Астон Вилла78
13 Кристал Пэлас67
14 Манчестер Юнайтед66
15 Ковентри Сити66
16 Фулхэм75
17 Ноттингем Форест65
18
Зона вылета
Сандерленд64
19
Зона вылета
Борнмут63
20
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур63
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Лидс
0%
Ничья
0%
Манчестер Юнайтед
100%

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