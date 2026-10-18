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Байер - Фрайбург 18 Октября прямая трансляция

Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
18 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Байер
Фрайбург

Стартовый состав
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Составы команд
Байер
Леверкузен
Фрайбург
Фрайбург
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
4 Англия зщ Джарелл Куанса
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
3 Испания зщ Мигель Гутьеррес
2 Аргентина зщ Факундо Медина
24 Испания пз Алеш Гарсия
19 Франция пз Мусса Диаби
30 Алжир пз Ибрахим Маза
9 Португалия пз Афонсу Морейра
6 Аргентина пз Игнасио Фернандес
14 Чехия нп Патрик Шик
1 Германия вр Мио Бакхаус
29 Германия зщ Филипп Трой
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
33 Франция зщ Жорди Макенго
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
16 Германия пз Янник Энгельхардт
7 Германия пз Дерри Шерхант
19 Германия пз Ян-Никлас Бесте
31 Хорватия нп Игор Матанович
9 Германия нп Лукас Хёлер
Главные тренеры
Испания Карлес Мартинес
Германия Юлиан Шустер
История личных встреч
07.03.2026 Германия — Бундеслига 25-й тур Фрайбург3 : 3Байер
26.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур Байер2 : 0Фрайбург
04.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур Фрайбург2 : 2Байер
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Байер5 : 1Фрайбург
17.03.2024 Германия — Бундеслига 26-й тур Фрайбург2 : 3Байер
29.10.2023 Германия — Бундеслига 9-й тур Байер2 : 1Фрайбург
26.02.2023 Германия — Бундеслига 22-й тур Фрайбург1 : 1Байер
03.09.2022 Германия — Бундеслига 5-й тур Байер2 : 3Фрайбург
14.05.2022 Германия - Бундеслига 34-й тур Байер2 : 1Фрайбург
19.12.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Фрайбург2 : 1Байер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария614
2
Лига чемпионов
Боруссия Д614
3
Лига чемпионов
Фрайбург513
4
Лига чемпионов
Байер510
5
Лига Европы
Майнц610
6
Лига конференций
Эльферсберг610
7 РБ Лейпциг69
8 Вердер69
9 Гамбург69
10 Аугсбург68
11 Айнтрахт Ф68
12 Кёльн67
13 Штутгарт66
14 Шальке-0465
15 Падерборн 0765
16
Стыковая зона
Унион65
17
Зона вылета
Хоффенхайм53
18
Зона вылета
Боруссия М50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Байер
0%
Ничья
0%
Фрайбург
0%

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