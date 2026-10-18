Байер - Фрайбург 18 Октября прямая трансляция
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
18 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
Байер
Леверкузен
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|2
|зщ
|Факундо Медина
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|19
|пз
|Мусса Диаби
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|9
|пз
|Афонсу Морейра
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
|14
|нп
|Патрик Шик
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|29
|зщ
|Филипп Трой
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|16
|пз
|Янник Энгельхардт
|7
|пз
|Дерри Шерхант
|19
|пз
|Ян-Никлас Бесте
|31
|нп
|Игор Матанович
|9
|нп
|Лукас Хёлер
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|07.03.2026
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|3 : 3
|26.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|04.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|17.03.2024
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 3
|29.10.2023
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|26.02.2023
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|03.09.2022
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 3
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|19.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|5
|13
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Майнц
|6
|10
| 6
Лига конференций
|Эльферсберг
|6
|10
|7
|РБ Лейпциг
|6
|9
|8
|Вердер
|6
|9
|9
|Гамбург
|6
|9
|10
|Аугсбург
|6
|8
|11
|Айнтрахт Ф
|6
|8
|12
|Кёльн
|6
|7
|13
|Штутгарт
|6
|6
|14
|Шальке-04
|6
|5
|15
|Падерборн 07
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Унион
|6
|5
| 17
Зона вылета
|Хоффенхайм
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|5
|0
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