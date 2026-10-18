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Анже - Марсель 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
18 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Анже
Марсель

Стартовый состав
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Составы команд
Анже
Анже
Марсель
Марсель
1ПортугалияврАнтони Лопеш
34ФранциязщМаэль Гернигон
24ФранциязщЭмманюэль Бьюмла
27ФранциязщЛилиан Раолисоа
14МароккопзЯссин Белькдим
93АлжирпзХарис Белькебла
8НидерландыпзБранко ван ден Бомен
10МароккопзМохамед Амин Сбаи
2ГаитипзКарлан Аркюс
18ГабоннпДжим Аллевина
19ФранциянпАмин Эль-Уаззани
12НидерландыврЖеффри Де Ланге
4АнглиязщСи Джей Иган-Райли
21МароккозщНайеф Агер
33Италиязщ Эмерсон
22СШАзщТимоти Веа
8АлжирпзХимад Абделли
77МароккопзАмин Арит
7АнглияпзЭйнджел Гомес
14БразилияпзИгор Пайшао
6НигерияпзТочукву Ннади
9АлжирнпАмин Гуири
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияСтефан Жийи
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
17.01.2026Франция — Лига 118-й турАнже2 : 5Марсель
29.10.2025Франция — Лига 110-й турМарсель2 : 2Анже
09.02.2025Франция — Лига 121-й турАнже0 : 2Марсель
04.10.2024Франция — Лига 17-й турМарсель1 : 1Анже
14.05.2023Франция - Лига 135-й турМарсель3 : 1Анже
30.09.2022Франция - Лига 19-й турАнже0 : 3Марсель
04.02.2022Франция - Лига 123-й турМарсель5 : 2Анже
22.09.2021Франция - Лига 17-й турАнже0 : 0Марсель
16.05.2021Франция - Лига 137-й турМарсель3 : 2Анже
23.12.2020Франция - Лига 117-й турАнже2 : 1Марсель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако614
2
Лига чемпионов
ПСЖ714
3
Лига чемпионов
Лилль613
4
Лига чемпионов
Ренн613
5
Лига Европы
Лион611
6
Лига конференций
Париж611
7 Тулуза79
8 Брест68
9 Лорьян68
10 Ницца68
11 Ланс67
12 Страсбург77
13 Анже67
14 Марсель66
15 Ле-Ман76
16
Стыковая зона
Осер66
17
Зона вылета
Труа64
18
Зона вылета
Гавр62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Анже
0%
Ничья
0%
Марсель
0%

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