Анже - Марсель 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
18 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Анже
Анже
Марсель
Марсель
|1
|вр
|Антони Лопеш
|34
|зщ
|Маэль Гернигон
|24
|зщ
|Эмманюэль Бьюмла
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|93
|пз
|Харис Белькебла
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|10
|пз
|Мохамед Амин Сбаи
|2
|пз
|Карлан Аркюс
|18
|нп
|Джим Аллевина
|19
|нп
|Амин Эль-Уаззани
|12
|вр
|Жеффри Де Ланге
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|21
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон
|22
|зщ
|Тимоти Веа
|8
|пз
|Химад Абделли
|77
|пз
|Амин Арит
|7
|пз
|Эйнджел Гомес
|14
|пз
|Игор Пайшао
|6
|пз
|Точукву Ннади
|9
|нп
|Амин Гуири
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Стефан Жийи
|Бруно Женезио
История личных встреч
|17.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 5
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|04.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 1
|30.09.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|04.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|5 : 2
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 2
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|14
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Ренн
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Лион
|6
|11
| 6
Лига конференций
|Париж
|6
|11
|7
|Тулуза
|7
|9
|8
|Брест
|6
|8
|9
|Лорьян
|6
|8
|10
|Ницца
|6
|8
|11
|Ланс
|6
|7
|12
|Страсбург
|7
|7
|13
|Анже
|6
|7
|14
|Марсель
|6
|6
|15
|Ле-Ман
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Осер
|6
|6
| 17
Зона вылета
|Труа
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Гавр
|6
|2
Кто победит?
0 голосов болельщиков