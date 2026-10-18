Елимай - Улытау 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига , 23-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Елимай Семей Улытау История личных встреч 03.05.2026 Казахстан — Премьер-лига 8-й тур 1 : 0 12.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур 1 : 1 06.04.2025 Казахстан — Премьер-лига 4-й тур 3 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Ордабасы 28 67 2 Лига конференций Кайрат 27 60 3 Лига конференций Астана 27 51 4 Окжетпес 28 48 5 Актобе 28 45 6 Елимай 27 41 7 Тобол 28 40 8 Улытау 27 35 9 Каспий 27 32 10 Женис 28 32 11 Кызыл-Жар 28 28 12 Атырау 27 26 13 Иртыш П 27 26 14 Жетысу 28 25 15 Зона вылета Кайсар 28 24 16 Зона вылета Алтай 27 23