Елимай - Улытау 18 Октября прямая трансляция
18 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Составы команд
Елимай
Семей
Улытау
История личных встреч
|03.05.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|12.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|06.04.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|28
|67
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|27
|60
| 3
Лига конференций
|Астана
|27
|51
|4
|Окжетпес
|28
|48
|5
|Актобе
|28
|45
|6
|Елимай
|27
|41
|7
|Тобол
|28
|40
|8
|Улытау
|27
|35
|9
|Каспий
|27
|32
|10
|Женис
|28
|32
|11
|Кызыл-Жар
|28
|28
|12
|Атырау
|27
|26
|13
|Иртыш П
|27
|26
|14
|Жетысу
|28
|25
| 15
Зона вылета
|Кайсар
|28
|24
| 16
Зона вылета
|Алтай
|27
|23
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