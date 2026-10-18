Атланта Юнайтед - Интер Майами 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000 18 Октября 2026 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer , МЛС

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Атланта Юнайтед Атланта Интер Майами Майами Главные тренеры Херардо Мартино Хавьер Маскерано История личных встреч 06.09.2026 США — Major League Soccer МЛС 2 : 2 12.10.2025 США — Major League Soccer МЛС 4 : 0 17.03.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 2 10.11.2024 США — Major League Soccer 1/8 финала 2 : 3 03.11.2024 США — Major League Soccer 1/8 финала 2 : 1 26.10.2024 США — Major League Soccer 1/8 финала 2 : 1 19.09.2024 США — Major League Soccer МЛС 2 : 2 30.05.2024 США — Major League Soccer МЛС 1 : 3 17.09.2023 США — Major League Soccer США - MLS 5 : 2 26.07.2023 Кубок лиг MLS + MX Группа Юг 3. 2-й тур 4 : 0 Турнирная таблица МЛС № Команда И О 1 Нэшвилл 29 66 2 Ванкувер Уайткэпс 29 52 3 Интер Майами 29 52 4 Сент-Луис Сити 29 51 5 Даллас 29 50 6 Нью-Инглэнд Революшн 29 49 7 Чикаго Файр 29 48 8 Сан-Хосе Эртквейкс 29 47 9 Шарлотт 29 46 10 Хьюстон Динамо 29 46 11 Филадельфия Юнион 29 45 12 Лос-Анджелес 30 45 13 Сиэтл Саундерс 29 41 14 Лос-Анджелес Гэлакси 30 39 15 Колорадо Рэпидз 29 38 16 Орландо Сити 29 38 17 Нью-Йорк Ред Буллз 29 36 18 Цинциннати 28 36 19 Портленд Тимберс 29 33 20 Реал Солт-Лейк 29 33 21 Нью-Йорк Сити 29 33 22 Сан-Диего 29 33 23 Торонто 29 33 24 Ди-Си Юнайтед 28 33 25 Коламбус Крю 29 32 26 Миннесота Юнайтед 29 31 27 Остин 29 31 28 Атланта Юнайтед 29 30 29 Клёб де Фут Монреаль 29 24 30 Спортинг Канзас-Сити 29 22 Западная конференция № Команда И О 1 Ванкувер Уайткэпс 29 52 2 Сент-Луис Сити 29 51 3 Даллас 29 50 4 Сан-Хосе Эртквейкс 29 47 5 Хьюстон Динамо 29 46 6 Лос-Анджелес 30 45 7 Сиэтл Саундерс 29 41 8 Лос-Анджелес Гэлакси 30 39 9 Колорадо Рэпидз 29 38 10 Портленд Тимберс 29 33 11 Реал Солт-Лейк 29 33 12 Сан-Диего 29 33 13 Миннесота Юнайтед 29 31 14 Остин 29 31 15 Спортинг Канзас-Сити 29 22 Восточная конференция № Команда И О 1 Нэшвилл 29 66 2 Интер Майами 29 52 3 Нью-Инглэнд Революшн 29 49 4 Чикаго Файр 29 48 5 Шарлотт 29 46 6 Филадельфия Юнион 29 45 7 Орландо Сити 29 38 8 Нью-Йорк Ред Буллз 29 36 9 Цинциннати 28 36 10 Нью-Йорк Сити 29 33 11 Торонто 29 33 12 Ди-Си Юнайтед 28 33 13 Коламбус Крю 29 32 14 Атланта Юнайтед 29 30 15 Клёб де Фут Монреаль 29 24