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Атланта Юнайтед - Интер Майами 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
18 Октября 2026 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Атланта Юнайтед
Интер Майами

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Атланта Юнайтед
Атланта
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
Аргентина Херардо Мартино
Аргентина Хавьер Маскерано
История личных встреч
06.09.2026 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 2Атланта Юнайтед
12.10.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами4 : 0Атланта Юнайтед
17.03.2025 США — Major League Soccer МЛС Атланта Юнайтед1 : 2Интер Майами
10.11.2024 США — Major League Soccer 1/8 финала Интер Майами2 : 3Атланта Юнайтед
03.11.2024 США — Major League Soccer 1/8 финала Атланта Юнайтед2 : 1Интер Майами
26.10.2024 США — Major League Soccer 1/8 финала Интер Майами2 : 1Атланта Юнайтед
19.09.2024 США — Major League Soccer МЛС Атланта Юнайтед2 : 2Интер Майами
30.05.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами1 : 3Атланта Юнайтед
17.09.2023 США — Major League Soccer США - MLS Атланта Юнайтед5 : 2Интер Майами
26.07.2023 Кубок лиг MLS + MX Группа Юг 3. 2-й тур Интер Майами4 : 0Атланта Юнайтед
Турнирная таблица
МЛС
КомандаИО
1 Нэшвилл2966
2 Ванкувер Уайткэпс2952
3 Интер Майами2952
4 Сент-Луис Сити2951
5 Даллас2950
6 Нью-Инглэнд Революшн2949
7 Чикаго Файр2948
8 Сан-Хосе Эртквейкс2947
9 Шарлотт2946
10 Хьюстон Динамо2946
11 Филадельфия Юнион2945
12 Лос-Анджелес3045
13 Сиэтл Саундерс2941
14 Лос-Анджелес Гэлакси3039
15 Колорадо Рэпидз2938
16 Орландо Сити2938
17 Нью-Йорк Ред Буллз2936
18 Цинциннати2836
19 Портленд Тимберс2933
20 Реал Солт-Лейк2933
21 Нью-Йорк Сити2933
22 Сан-Диего2933
23 Торонто2933
24 Ди-Си Юнайтед2833
25 Коламбус Крю2932
26 Миннесота Юнайтед2931
27 Остин2931
28 Атланта Юнайтед2930
29 Клёб де Фут Монреаль2924
30 Спортинг Канзас-Сити2922
Западная конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Уайткэпс2952
2 Сент-Луис Сити2951
3 Даллас2950
4 Сан-Хосе Эртквейкс2947
5 Хьюстон Динамо2946
6 Лос-Анджелес3045
7 Сиэтл Саундерс2941
8 Лос-Анджелес Гэлакси3039
9 Колорадо Рэпидз2938
10 Портленд Тимберс2933
11 Реал Солт-Лейк2933
12 Сан-Диего2933
13 Миннесота Юнайтед2931
14 Остин2931
15 Спортинг Канзас-Сити2922
Восточная конференция
КомандаИО
1 Нэшвилл2966
2 Интер Майами2952
3 Нью-Инглэнд Революшн2949
4 Чикаго Файр2948
5 Шарлотт2946
6 Филадельфия Юнион2945
7 Орландо Сити2938
8 Нью-Йорк Ред Буллз2936
9 Цинциннати2836
10 Нью-Йорк Сити2933
11 Торонто2933
12 Ди-Си Юнайтед2833
13 Коламбус Крю2932
14 Атланта Юнайтед2930
15 Клёб де Фут Монреаль2924
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Атланта
25%
Ничья
0%
Интер Майами
75%

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