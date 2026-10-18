Текстильщик - Челябинск 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига Pari , 14-й тур

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Составы команд Текстильщик Иваново Челябинск Челябинск Главные тренеры Дмитрий Анатольевич Пятибратов Роман Михайлович Пилипчук История личных встреч 17.11.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 18-й тур 1 : 2 21.07.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 1-й тур 3 : 3 23.09.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Серебро. 1-й этап. 11-й тур 0 : 0 29.07.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Серебро. 1-й этап. 3-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Нижний Новгород 13 34 2 Повышение Сочи 14 29 3 Плей-офф за повышение Торпедо М 14 27 4 Плей-офф за повышение Спартак Кс 14 27 5 Велес 14 26 6 Урал 13 25 7 Уфа 14 21 8 Шинник 13 19 9 Ротор 14 18 10 Арсенал Т 14 16 11 Челябинск 13 15 12 Волга Ул 14 15 13 Енисей 14 14 14 КАМАЗ 14 13 15 Ленинградец 14 13 16 Зона вылета Нефтехимик 14 12 17 Зона вылета СКА-Хабаровск 13 7 18 Зона вылета Текстильщик 13 7