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Текстильщик - Челябинск 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 14-й тур
Текстильщик
Челябинск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Составы команд
Текстильщик
Иваново
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
Россия Дмитрий Анатольевич Пятибратов
Россия Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
17.11.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 18-й тур Текстильщик1 : 2Челябинск
21.07.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 1-й тур Челябинск3 : 3Текстильщик
23.09.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Серебро. 1-й этап. 11-й тур Текстильщик0 : 0Челябинск
29.07.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Серебро. 1-й этап. 3-й тур Челябинск1 : 1Текстильщик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1334
2
Повышение
Сочи1429
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М1427
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1427
5 Велес1426
6 Урал1325
7 Уфа1421
8 Шинник1319
9 Ротор1418
10 Арсенал Т1416
11 Челябинск1315
12 Волга Ул1415
13 Енисей1414
14 КАМАЗ1413
15 Ленинградец1413
16
Зона вылета
Нефтехимик1412
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск137
18
Зона вылета
Текстильщик137
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Текстильщик
100%
Ничья
0%
Челябинск
0%

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