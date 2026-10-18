23:39 ()
Расписание матчей
Суббота 17 октября
Воскресенье 18 октября
Свернуть список

Гурник З - Пяст 18 Октября прямая трансляция

Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
18 Октября 2026 года в 13:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
Гурник З
Пяст

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Гурник З
Забже
Пяст
Гливице
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Гурник З2 : 1Пяст
26.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Пяст0 : 1Гурник З
17.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур Пяст2 : 0Гурник З
24.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Гурник З1 : 0Пяст
10.02.2024 Польша - Экстракласса 20-й тур Пяст1 : 3Гурник З
05.08.2023 Польша - Экстракласса 3-й тур Гурник З0 : 0Пяст
31.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Пяст1 : 0Гурник З
10.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Гурник З3 : 3Пяст
26.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Пяст0 : 0Гурник З
28.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Гурник З0 : 1Пяст
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З1025
2
Лига чемпионов
Лех П922
3
Лига Европы
Легия1022
4
Лига конференций
Погонь1021
5 Висла Кр1118
6 ГКС Катовице1118
7 Пяст1016
8 Корона1015
9 Заглембе Л1015
10 Ягеллония912
11 Мотор1112
12 Висла Плоцк911
13 Краковия1011
14 Видзев1110
15 Радомяк108
16
Зона вылета
Вечиста Краков118
17
Зона вылета
Шлёнск116
18
Зона вылета
Ракув116
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Гурник З
0%
Ничья
0%
Пяст
100%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close