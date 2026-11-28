«Лесники» закопали «Челси»: «Ноттингем Форест», вырвал победу у лондонского клуба
На «Сити Граунд» в Ноттингеме только что закончилась настоящая голевая феерия, и местным болельщикам есть что праздновать. Команда Нуну Эшпириту Санту, «Ноттингем Форест», вырвала победу у лондонского «Челси» со счётом 3:2. Для «лесников» это не просто три очка, это глоток свежего воздуха, а вот «синие» продолжают своё падение в турнирной таблице.
Хронология безумия на «Сити Граунд»
Матч получился качельным, и уже к 10-й минуте стало понятно: сухой игры сегодня не будет.
1. 5-я минута: Начинает бразильский десант. Игор Жезус, словно оправдывая своё имя, приносит благую весть Ноттингему — 1:0. «Челси» ещё не успел распаковать чемоданы в раздевалке.
2. 51-я минута: Начало второго тайма, и Гиббс-Уайт берёт дело в свои руки. Падение в штрафной, свисток Мэдли, и сам пострадавший уверенно разводит вратаря и мяч по углам — 2:0. Стадион ревёт.
3. 54-я минута: «Синие» не успели доесть бутерброды в перерыве, как счёт уже изменился. Эмануэль Эмега показывает, почему за ним охотились топ-клубы. Быстрый гол в ответ — 2:1. Интрига жива.
4. 72-я минута: «Форест» не прижимается к воротам. Гиббс-Уайт, который, видимо, решил сегодня заменить собой всю атаку, оформляет дубль — 3:1. Кажется, это приговор для гостей.
5. 89-я минута: Драма в концовке. Эмега, как настоящий хищник, снова находит свой шанс. 3:2. Трибуны в ужасе, Энцо Мареска на бровке седеет. Но на большее «Челси» не хватило.
Герой и антигерой
- Морган Гиббс-Уайт: Безоговорочно лучший игрок матча. Дубль, полное доминирование в центре поля и постоянное давление на оборону «Челси». Он просто съел своих оппонентов.
- Эмануэль Эмега: С одной стороны — два гола, отличная статистика. С другой — его ошибка (или потеря концентрации) при втором голе Гиббса-Уайта стоила команде очков. Классический случай «игрок сделал всё, что мог, но не спас команду».
Что в таблице?
Здесь для «Челси» всё выглядит совсем печально.
- «Челси»: 16 очков после 12 туров. Восьмое место. Для клуба, который тратит сотни миллионов, это уровень «середняка с амбициями». Энцо Мареска, похоже, так и не может стабилизировать игру.
- «Ноттингем Форест»: 12 очков. 14-е место. Они подтянулись к заветной сорокетовой отметке, которая обычно гарантирует сохранение прописки. Эта победа для них — как победа в финале Кубка.
Итог
«Лесники» доказали, что дома и стены помогают, а бразильцы с англичанами могут играть в отличный футбол. «Челси» же снова показал свой фирменный стиль этого сезона: яркая атака, дырявая оборона и потеря очков там, где должны были брать три. Мареске пора что-то менять, иначе вместо Лиги чемпионов в следующем году его ждёт борьба за выживание.
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