Не только вода что можно, а что не стоит ли заливать в портативный ирригатор 

Дата публикации: 30-09-2026 18:18

Применение портативного ирригатора сегодня – базовый стандарт гигиены полости рта. При этом важно не только купить ирригатор подходящего формата, но и позаботиться о том, чтобы он служил долго и эффективно. Начинающие пользователи часто стремятся усилить эффект от эксплуатации девайса, заменяя обычную воду терапевтическими жидкостями – аптечными ополаскивателями, отварами и настоями трав, неразбавленными антисептиками и тому подобными. Однако это практически никогда не приводит к ожидаемому результату, более того, может существенно сократить срок службы приспособления. Сегодня на примере особенно требовательных к подбору жидкости портативных ирригаторов разберемся, какие составы допустимы, а какие – гарантированно выведут помпу прибора из строя.

Особенности конструкции компактных ирригаторов

Ключевым элементом в этом приспособлении является миниатюрный насос – микропомпа. Его дополняют двигатель и система тонких силиконовых трубок, соединяющих резервуар с насадкой. Жидкость в нее подается такой же тонкой струйкой под высоким давлением с частотой пульсации порядка 1400-1800 импульсов в минуту. Диаметр просветов внутренних клапанов и каналов не превышает диаметра обычной швейной иглы.

Из вышесказанного можно сделать логичный вывод: даже небольшой осадок или микроскопические кристаллы, пена или масляная пленка способны мгновенно забить каналы и просветы, нарушить герметичность клапанов. В таком состоянии ваш ирригатор просто не сможет выполнять поставленные перед ним задачи.

Именно поэтому, подбирая жидкость для портативного ирригатора, важно найти оптимальный баланс между лечебным, профилактическим или освежающим эффектом и безопасностью для сложного микрогидравлического прибора.

Что можно заливать в переносной ирригатор?

Основное требование к жидкостям для этого девайса – неспособность к пенообразованию, кристаллизации и выпадению в осадок. Этим параметрам на сто процентов отвечают:

- дистиллированная, фильтрованная или кипяченая вода, нагретая до температуры 30-35 градусов;

- физраствор (NaCl 9%) – им целесообразно заменять воду при выраженной отечности десен;

- специализированные бальзамы для ирригаторов – помимо основного лечебно-профилактического эффекта, они еще и содержат специальные компоненты против накипи;

- аптечные антисептики – они применяются курсами по назначению врача и перед заливкой в ирригатор разводятся с водой в четко указанных пропорциях, например, 1:5 или 1:10.

Независимо от того, какую жидкость вы использовали для вашего портативного ирригатора, после окончания каждого сеанса его следует тщательно промыть чистой водой и хорошо просушить.

Однозначные табу – что нельзя заливать в прибор

Если вы не хотите, чтобы ваш новенький ирригатор перестал работать уже через несколько дней, раз и навсегда откажитесь от использования в нем:

- отваров и настоев трав, листьев, кореньев, цветков. Даже при самом добросовестном многократном процеживании микроскопические взвеси растений остаются в растворе. Под высоким давлением они буквально впечатываются в стенки помпы, клапан заклинивает, двигатель работает с перегрузками и в результате сгорает;

- обычных ополаскивателей для полости рта. Они предназначены только для «ручного» полоскания, поскольку содержат пенообразователи – ПАВы, а также эфирные масла. Пена провоцирует сухую работу помпы, а масла образуют липкую несмываемую пленку. Оба фактора очень быстро приводят к поломке прибора;

- чистых антисептиков – перекиси водорода, хлоргексидина и тому подобных. Эти средства могут провоцировать коррозию металлических элементов или образовывать липкий налет, который рано или поздно заблокирует работу клапана.

Кроме того, концентрированные антисептики способны нанести вред слизистой полости рта.

Также запрещено использовать в ирригаторах жесткую водопроводную воду – в ней присутствует большое количество солей, которые образуют жесткий, сложно удаляемый налет.

Важные нюансы для долгой жизни вашего портативного ирригатора

Особенность этих приборов заключается еще и в том, что они редко находятся на одном месте. В современных реалиях портативные ирригаторы незаменимы в путешествиях, походах, командировках, на отдыхе, в гостях. Поэтому пользователям следует относиться к ним с максимальной ответственностью.

Температура любого раствора должна быть не ниже 30 и не выше 37 градусов. Слишком холодная жидкость может вызвать спазм сосудов полости рта, чересчур горячая – деформировать пластиковые и силиконовые элементы прибора.

Если используется концентрат, вначале нужно залить в резервуар чистую воду, а затем – средство в четко определенной дозировке.

После окончания процедуры остатки жидкости следует слить, после чего прополоскать резервуар и трубки. Для этого чистую воду подходящей температуры заливают в резервуар и прогоняют весь ее объем в рабочем режиме.

Качественные портативные ирригаторы разных ценовых категорий, а также специализированные ополаскиватели для них можно купить в салонах медтехники Мед-магазин. Компетентные и опытные консультанты не только порекомендуют прибор, оптимально отвечающий вашим задачам и пожеланиям, но и помогут выбрать подходящую для него жидкость. А еще – расскажут и даже покажут, как правильно пользоваться девайсом, чтобы получить от его применения максимум пользы.

Салоны сети Мед-магазин сегодня функционируют практически в каждом городе Украины. Если же вам удобнее выбирать и заказывать онлайн, зайдите на официальный сайт компании, изучите фото, описания, характеристики и цены разных позиций, при необходимости – посоветуйтесь с виртуальным консультантом, остановитесь на товаре, который пришелся по душе, оформите заказ и получите вашу покупку уже через 1-2 дня – независимо от места, в котором находитесь.