Акрон - Динамо М 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
24 Октября 2026 года в 12:45 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 12-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Акрон
Тольятти
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Срджан Благоевич
|Сандро Шварц
История личных встреч
|18.07.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|13.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 3
|08.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|03.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|04.04.2023
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|0 : 0 1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|11
|25
|2
|Зенит
|11
|24
|3
|Спартак М
|11
|23
|4
|ЦСКА
|11
|22
|5
|Краснодар
|11
|22
|6
|Динамо Мх
|11
|13
|7
|Балтика
|11
|13
|8
|Оренбург
|11
|13
|9
|Ростов
|11
|12
|10
|Крылья Советов
|11
|12
|11
|Рубин
|11
|12
|12
|Локомотив М
|11
|11
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|11
|11
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Факел
|11
|6
| 16
Зона вылета
|Родина
|11
|6
Кто победит?
0 голосов болельщиков