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Акрон - Динамо М 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
24 Октября 2026 года в 12:45 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 12-й тур
Акрон
Динамо М

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Составы команд
Акрон
Тольятти
Динамо М
Москва
Главные тренеры
СербияСрджан Благоевич
ГерманияСандро Шварц
История личных встреч
18.07.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Динамо М1 : 0Акрон
13.04.2026Мир Российская Премьер-лига24-й турАкрон2 : 3Динамо М
08.11.2025Мир Российская Премьер-лига15-й турДинамо М1 : 2Акрон
18.05.2025Мир Российская Премьер-лига29-й турДинамо М2 : 1Акрон
03.08.2024Мир Российская Премьер-лига3-й турАкрон0 : 2Динамо М
04.04.2023Fonbet Кубок России1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)Динамо М0 : 0 1 : 4Акрон
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М1125
2 Зенит1124
3 Спартак М1123
4 ЦСКА1122
5 Краснодар1122
6 Динамо Мх1113
7 Балтика1113
8 Оренбург1113
9 Ростов1112
10 Крылья Советов1112
11 Рубин1112
12 Локомотив М1111
13
Стыковая зона
Ахмат1111
14
Стыковая зона
Акрон119
15
Зона вылета
Факел116
16
Зона вылета
Родина116
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Акрон
0%
Ничья
0%
Динамо М
0%

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