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Шотландия - Марокко 20 июня обзор матча

Дата публикации: 20-06-2026
Шотландия
Шотландия
0 : 1
Марокко
Марокко
Составы команд
Шотландия
Марокко
1ШотландияврАнгус Ганн
5ШотландиязщГрант Хэнли
13ШотландиязщДжек Хендри
3ШотландиязщЭндрю Робертсон
22ШотландиязщНейтан Паттерсон
88'
6ШотландиязщКиран Тирни
60'
4ШотландияпзСкотт Мактоминей
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
7ШотландияпзДжон Макгинн
88'
11ШотландияпзРайан Кристи
71'
10ШотландиянпЧе Адамс
71'
17ШотландиянпБен Гэннон-Доук
60'
23ШотландияпзКенни Маклин
71'
9ШотландиянпЛиндон Дайкс
71'
24ШотландиязщЭнтони Ралстон
88'
14ШотландиянпРосс Стюарт
88'
1МарокковрЯссин Буну
2МароккозщАшраф Хакими
14МароккозщИсса Диоп
18МароккозщШади Риад
3МароккозщНуссайр Мазрауи
24МароккопзНейл Эль-Айнауи
6МароккопзАйюб Буадди
8МароккопзАззедин Унаи
90'
23МароккопзБилал Эль-Ханнус
83'
11МароккопзИсмаэль Сайбари
83'
10МарокконпБраим Диас
83'
9МарокконпСуфьян Рахими
83'
7МарокконпШемсдин Тальби
83'
21МарокконпАюб Амаймуни-Эчгуяб
83'
15МароккопзСамир Эль-Мурабет
90'
Запасные
12ШотландияврЛиам Келли
21ШотландияврКрэйг Гордон
2ШотландиязщАарон Хики
15ШотландиязщДжон Сауттар
16ШотландиязщДоминик Хайам
26ШотландиязщСкотт Маккенна
8ШотландияпзТайлер Флетчер
18ШотландиянпДжордж Хёрст
20ШотландиянпЛоуренс Шанклэнд
25ШотландиянпФиндли Кёртис
12Марокковр Мунир
22МарокковрАхмед Тагнаути
5МароккозщМарване Садане
19МароккозщЮссеф Беламмари
25МароккозщРедуан Халал
26МароккозщАнасс Салах-Эддин
4МароккопзСофьян Амрабат
13МарокконпЗакария Эль-Уахди
16МарокконпЖессим Яссин
17МарокконпМохамед Амин Сбаи
20МарокконпАйюб Эль-Кааби
Главные тренеры
ШотландияСтив Кларк
БельгияМохамед Уаби
Голы
Исмаэль Сайбари
Браим Диас
0:1
2'
Наказания
Исса Диоп
22'
Эндрю Робертсон
65'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шотландия - Марокко, который состоялся 20 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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