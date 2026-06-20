Шотландия - Марокко 20 июня обзор матча
Дата публикации: 20-06-2026
Шотландия
0 : 1
Марокко
Составы команд
Шотландия
Марокко
|1
|вр
|Ангус Ганн
|5
|зщ
|Грант Хэнли
|13
|зщ
|Джек Хендри
|3
|зщ
|Эндрю Робертсон
|22
|зщ
|Нейтан Паттерсон
88'
|6
|зщ
|Киран Тирни
60'
|4
|пз
|Скотт Мактоминей
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|7
|пз
|Джон Макгинн
88'
|11
|пз
|Райан Кристи
71'
|10
|нп
|Че Адамс
71'
|17
|нп
|Бен Гэннон-Доук
60'
|23
|пз
|Кенни Маклин
71'
|9
|нп
|Линдон Дайкс
71'
|24
|зщ
|Энтони Ралстон
88'
|14
|нп
|Росс Стюарт
88'
|1
|вр
|Яссин Буну
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|14
|зщ
|Исса Диоп
|18
|зщ
|Шади Риад
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|24
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|6
|пз
|Айюб Буадди
|8
|пз
|Аззедин Унаи
90'
|23
|пз
|Билал Эль-Ханнус
83'
|11
|пз
|Исмаэль Сайбари
83'
|10
|нп
|Браим Диас
83'
|9
|нп
|Суфьян Рахими
83'
|7
|нп
|Шемсдин Тальби
83'
|21
|нп
|Аюб Амаймуни-Эчгуяб
83'
|15
|пз
|Самир Эль-Мурабет
90'
Запасные
|12
|вр
|Лиам Келли
|21
|вр
|Крэйг Гордон
|2
|зщ
|Аарон Хики
|15
|зщ
|Джон Сауттар
|16
|зщ
|Доминик Хайам
|26
|зщ
|Скотт Маккенна
|8
|пз
|Тайлер Флетчер
|18
|нп
|Джордж Хёрст
|20
|нп
|Лоуренс Шанклэнд
|25
|нп
|Финдли Кёртис
|12
|вр
|Мунир
|22
|вр
|Ахмед Тагнаути
|5
|зщ
|Марване Садане
|19
|зщ
|Юссеф Беламмари
|25
|зщ
|Редуан Халал
|26
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|4
|пз
|Софьян Амрабат
|13
|нп
|Закария Эль-Уахди
|16
|нп
|Жессим Яссин
|17
|нп
|Мохамед Амин Сбаи
|20
|нп
|Айюб Эль-Кааби
Главные тренеры
|Стив Кларк
|Мохамед Уаби
Голы
Исмаэль Сайбари
Браим Диас
0:1
2'
Наказания
Исса Диоп
22'
Эндрю Робертсон
65'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шотландия - Марокко, который состоялся 20 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.