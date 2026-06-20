Шотландия - Марокко 20 июня обзор матча Дата публикации: 20-06-2026 Шотландия 0 : 1 Марокко Составы команд Шотландия Марокко 1 вр Ангус Ганн 5 зщ Грант Хэнли 13 зщ Джек Хендри 3 зщ Эндрю Робертсон 22 зщ Нейтан Паттерсон 88' 6 зщ Киран Тирни 60' 4 пз Скотт Мактоминей 19 пз Льюис Фергюсон 7 пз Джон Макгинн 88' 11 пз Райан Кристи 71' 10 нп Че Адамс 71' 17 нп Бен Гэннон-Доук 60' 23 пз Кенни Маклин 71' 9 нп Линдон Дайкс 71' 24 зщ Энтони Ралстон 88' 14 нп Росс Стюарт 88' 1 вр Яссин Буну 2 зщ Ашраф Хакими 14 зщ Исса Диоп 18 зщ Шади Риад 3 зщ Нуссайр Мазрауи 24 пз Нейл Эль-Айнауи 6 пз Айюб Буадди 8 пз Аззедин Унаи 90' 23 пз Билал Эль-Ханнус 83' 11 пз Исмаэль Сайбари 83' 10 нп Браим Диас 83' 9 нп Суфьян Рахими 83' 7 нп Шемсдин Тальби 83' 21 нп Аюб Амаймуни-Эчгуяб 83' 15 пз Самир Эль-Мурабет 90' Запасные 12 вр Лиам Келли 21 вр Крэйг Гордон 2 зщ Аарон Хики 15 зщ Джон Сауттар 16 зщ Доминик Хайам 26 зщ Скотт Маккенна 8 пз Тайлер Флетчер 18 нп Джордж Хёрст 20 нп Лоуренс Шанклэнд 25 нп Финдли Кёртис 12 вр Мунир 22 вр Ахмед Тагнаути 5 зщ Марване Садане 19 зщ Юссеф Беламмари 25 зщ Редуан Халал 26 зщ Анасс Салах-Эддин 4 пз Софьян Амрабат 13 нп Закария Эль-Уахди 16 нп Жессим Яссин 17 нп Мохамед Амин Сбаи 20 нп Айюб Эль-Кааби Главные тренеры Стив Кларк Мохамед Уаби Голы Исмаэль Сайбари Браим Диас 0:1 2' Наказания Исса Диоп 22' Эндрю Робертсон 65'

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