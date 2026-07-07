Аргентина - Египет 7 июля обзор матча
Дата публикации: 07-07-2026
Аргентина
3 : 2
Египет
Составы команд
Аргентина
Египет
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|26
|зщ
|Науэль Молина
|
73'
|13
|зщ
|Кристиан Ромеро
|
90+5'
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|
66'
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|
66'
|20
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|24
|пз
|Энцо Фернандес
|5
|пз
|Леандро Паредес
|10
|нп
|Лионель Месси
|9
|нп
|Хулиан Альварес
|
90+5'
|15
|нп
|Николас Гонсалес
|
66'
|22
|нп
|Лаутаро Мартинес
|
66'
|4
|зщ
|Гонсало Монтьель
|
73'
|19
|зщ
|Николас Отаменди
|
90+5'
|25
|зщ
|Факундо Медина
|
90+5'
|23
|вр
|Мостафа Шобейр
|5
|зщ
|Рами Рабья
|2
|зщ
|Яссер Ибрахим
|3
|зщ
|Мохамед Хани
|15
|зщ
|Карим Хафез
|19
|пз
|Марван Аттия
|17
|пз
|Моханад Лашин
|
90+6'
|8
|пз
|Эмам Ашур
|
46'
|11
|нп
|Мостафа Зико
|
80'
|10
|нп
|Мохамед Салах
|12
|нп
|Хессем Хассан
|
73'
|14
|пз
|Хамди Фати
|
46'
|7
|нп
|Трезеге
|
73'
|22
|нп
|Омар Мармуш
|
80'
|25
|нп
|Зизо
|
90+6'
Запасные
|1
|вр
|Хуан Муссо
|12
|вр
|Херонимо Рульи
|2
|зщ
|Маркос Сенеси
|8
|пз
|Валентин Барко
|11
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|14
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|18
|пз
|Николас Пас
|16
|нп
|Тьяго Альмада
|17
|нп
|Джулиано Симеоне
|21
|нп
|Хосе Лопес
|1
|вр
|Мохамед Эль-Шенави
|16
|вр
|Аль-Махди Солиман
|26
|вр
|Мохамед Алаа
|4
|зщ
|Хоссам Абдельмагид
|24
|зщ
|Тарек Алаа
|18
|пз
|Набиль Дунга
|21
|пз
|Махмуд Сабер
|9
|нп
|Хамза Абделькарим
|20
|нп
|Ибрахим Адель
Главные тренеры
|Лионель Скалони
|Хоссам Хассан
Голы
Яссер Ибрахим
Марван Аттия
0:1
15'
Мостафа Зико
Хессем Хассан
0:2
67'
Кристиан Ромеро
Лионель Месси
1:2
79'
Лионель Месси
Гонсало Монтьель
2:2
83'
Энцо Фернандес
Лаутаро Мартинес
3:2
90+2'
Наказания
Мостафа Шобейр
90+3'
Хамди Фати
90+4'
Марван Аттия
90+8'
Хессем Хассан
90+12'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аргентина - Египет, который состоялся 7 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.