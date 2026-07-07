Аргентина - Египет 7 июля обзор матча Дата публикации: 07-07-2026 Аргентина 3 : 2 Египет Составы команд Аргентина Египет 23 вр Эмилиано Мартинес 26 зщ Науэль Молина 73' 13 зщ Кристиан Ромеро 90+5' 6 зщ Лисандро Мартинес 3 зщ Николас Тальяфико 66' 7 пз Родриго Де Пауль 66' 20 пз Алексис Мак Аллистер 24 пз Энцо Фернандес 5 пз Леандро Паредес 10 нп Лионель Месси 9 нп Хулиан Альварес 90+5' 15 нп Николас Гонсалес 66' 22 нп Лаутаро Мартинес 66' 4 зщ Гонсало Монтьель 73' 19 зщ Николас Отаменди 90+5' 25 зщ Факундо Медина 90+5' 23 вр Мостафа Шобейр 5 зщ Рами Рабья 2 зщ Яссер Ибрахим 3 зщ Мохамед Хани 15 зщ Карим Хафез 19 пз Марван Аттия 17 пз Моханад Лашин 90+6' 8 пз Эмам Ашур 46' 11 нп Мостафа Зико 80' 10 нп Мохамед Салах 12 нп Хессем Хассан 73' 14 пз Хамди Фати 46' 7 нп Трезеге 73' 22 нп Омар Мармуш 80' 25 нп Зизо 90+6' Запасные 1 вр Хуан Муссо 12 вр Херонимо Рульи 2 зщ Маркос Сенеси 8 пз Валентин Барко 11 пз Джовани Ло Чельсо 14 пз Эксекиэль Паласиос 18 пз Николас Пас 16 нп Тьяго Альмада 17 нп Джулиано Симеоне 21 нп Хосе Лопес 1 вр Мохамед Эль-Шенави 16 вр Аль-Махди Солиман 26 вр Мохамед Алаа 4 зщ Хоссам Абдельмагид 24 зщ Тарек Алаа 18 пз Набиль Дунга 21 пз Махмуд Сабер 9 нп Хамза Абделькарим 20 нп Ибрахим Адель Главные тренеры Лионель Скалони Хоссам Хассан Голы Яссер Ибрахим Марван Аттия 0:1 15' Мостафа Зико Хессем Хассан 0:2 67' Кристиан Ромеро Лионель Месси 1:2 79' Лионель Месси Гонсало Монтьель 2:2 83' Энцо Фернандес Лаутаро Мартинес 3:2 90+2' Наказания Мостафа Шобейр 90+3' Хамди Фати 90+4' Марван Аттия 90+8' Хессем Хассан 90+12'

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