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Аргентина - Египет 7 июля обзор матча

Дата публикации: 07-07-2026
Аргентина
Аргентина
3 : 2
Египет
Египет
Составы команд
Аргентина
Египет
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
26 Аргентина зщ Науэль Молина
73'
13 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
90+5'
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
66'
7 Аргентина пз Родриго Де Пауль
66'
20 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
24 Аргентина пз Энцо Фернандес
5 Аргентина пз Леандро Паредес
10 Аргентина нп Лионель Месси
9 Аргентина нп Хулиан Альварес
90+5'
15 Аргентина нп Николас Гонсалес
66'
22 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
66'
4 Аргентина зщ Гонсало Монтьель
73'
19 Аргентина зщ Николас Отаменди
90+5'
25 Аргентина зщ Факундо Медина
90+5'
23 Египет вр Мостафа Шобейр
5 Египет зщ Рами Рабья
2 Египет зщ Яссер Ибрахим
3 Египет зщ Мохамед Хани
15 Египет зщ Карим Хафез
19 Египет пз Марван Аттия
17 Египет пз Моханад Лашин
90+6'
8 Египет пз Эмам Ашур
46'
11 Египет нп Мостафа Зико
80'
10 Египет нп Мохамед Салах
12 Египет нп Хессем Хассан
73'
14 Египет пз Хамди Фати
46'
7 Египет нп Трезеге
73'
22 Египет нп Омар Мармуш
80'
25 Египет нп Зизо
90+6'
Запасные
1 Аргентина вр Хуан Муссо
12 Аргентина вр Херонимо Рульи
2 Аргентина зщ Маркос Сенеси
8 Аргентина пз Валентин Барко
11 Аргентина пз Джовани Ло Чельсо
14 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
18 Аргентина пз Николас Пас
16 Аргентина нп Тьяго Альмада
17 Аргентина нп Джулиано Симеоне
21 Аргентина нп Хосе Лопес
1 Египет вр Мохамед Эль-Шенави
16 Египет вр Аль-Махди Солиман
26 Египет вр Мохамед Алаа
4 Египет зщ Хоссам Абдельмагид
24 Египет зщ Тарек Алаа
18 Египет пз Набиль Дунга
21 Египет пз Махмуд Сабер
9 Египет нп Хамза Абделькарим
20 Египет нп Ибрахим Адель
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
Египет Хоссам Хассан
Голы
Яссер Ибрахим
Марван Аттия
0:1
15'
Мостафа Зико
Хессем Хассан
0:2
67'
Кристиан Ромеро
Лионель Месси
1:2
79'
Лионель Месси
Гонсало Монтьель
2:2
83'
Энцо Фернандес
Лаутаро Мартинес
3:2
90+2'
Наказания
Мостафа Шобейр
90+3'
Хамди Фати
90+4'
Марван Аттия
90+8'
Хессем Хассан
90+12'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аргентина - Египет, который состоялся 7 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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