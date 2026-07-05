Парагвай - Франция 5 июля обзор матча Дата публикации: 05-07-2026 Парагвай 0 : 1 Франция Составы команд Парагвай Франция 12 вр Орландо Хиль 15 зщ Густаво Гомес 4 зщ Хуан Хосе Касерес 6 зщ Хуниор Алонсо 2 зщ Густаво Веласкес 3 зщ Омар Альдерете 58' 14 пз Андрес Кубас 23 пз Матиас Галарса 19 пз Хулио Энсисо 61' 8 пз Диего Гомес 71' 10 нп Мигель Альмирон 71' 13 зщ Хосе Канале 58' 24 нп Густаво Кабальеро 61' 11 пз Маурисио 71' 21 нп Габриэль Авалос 71' 16 вр Мик Меньян 5 зщ Жюль Кунде 4 зщ Деотшанкюль Юпамекано 17 зщ Вильям Салиба 3 зщ Люка Динь 14 пз Адриен Рабьо 6 пз Ману Коне 7 нп Усман Дембеле 84' 11 нп Майкл Олисе 12 нп Брэдли Баркола 61' 10 нп Килиан Мбаппе 20 пз Дезире Дуэ 61' 24 пз Райан Шерки 84' Запасные 1 вр Роберто Фернандес 22 вр Гастон Ольвейра 5 зщ Фабиан Бальбуэна 26 зщ Александро Майдана 16 пз Дамьян Бобадилья 20 пз Брайан Охеда 17 пз Каку 7 нп Рамон Соса 9 нп Антонио Санабрия 18 нп Алекс Арсе 25 нп Исидро Питта 1 вр Брис Самба 23 вр Робен Риссер 2 зщ Мало Гюсто 15 зщ Ибраима Конате 19 зщ Тео Эрнандес 21 зщ Лукас Эрнандес 26 зщ Максанс Лакруа 8 пз Орельен Тчуамени 13 пз Н'Голо Канте 18 пз Уоррен Заир-Эмери 25 пз Магнес Аклиуш 9 нп Маркус Тюрам 22 нп Жан-Филипп Матета Главные тренеры Густаво Альфаро Дидье Дешам Голы Килиан Мбаппе 0:1 70' Наказания Брэдли Баркола 19' Ману Коне 81' Майкл Олисе 90+7'

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