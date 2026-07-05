Парагвай - Франция 5 июля обзор матча
Дата публикации: 05-07-2026
Парагвай
0 : 1
Франция
Составы команд
Парагвай
Франция
|12
|вр
|Орландо Хиль
|15
|зщ
|Густаво Гомес
|4
|зщ
|Хуан Хосе Касерес
|6
|зщ
|Хуниор Алонсо
|2
|зщ
|Густаво Веласкес
|3
|зщ
|Омар Альдерете
|
58'
|14
|пз
|Андрес Кубас
|23
|пз
|Матиас Галарса
|19
|пз
|Хулио Энсисо
|
61'
|8
|пз
|Диего Гомес
|
71'
|10
|нп
|Мигель Альмирон
|
71'
|13
|зщ
|Хосе Канале
|
58'
|24
|нп
|Густаво Кабальеро
|
61'
|11
|пз
|Маурисио
|
71'
|21
|нп
|Габриэль Авалос
|
71'
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|17
|зщ
|Вильям Салиба
|3
|зщ
|Люка Динь
|14
|пз
|Адриен Рабьо
|6
|пз
|Ману Коне
|7
|нп
|Усман Дембеле
|
84'
|11
|нп
|Майкл Олисе
|12
|нп
|Брэдли Баркола
|
61'
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|20
|пз
|Дезире Дуэ
|
61'
|24
|пз
|Райан Шерки
|
84'
Запасные
|1
|вр
|Роберто Фернандес
|22
|вр
|Гастон Ольвейра
|5
|зщ
|Фабиан Бальбуэна
|26
|зщ
|Александро Майдана
|16
|пз
|Дамьян Бобадилья
|20
|пз
|Брайан Охеда
|17
|пз
|Каку
|7
|нп
|Рамон Соса
|9
|нп
|Антонио Санабрия
|18
|нп
|Алекс Арсе
|25
|нп
|Исидро Питта
|1
|вр
|Брис Самба
|23
|вр
|Робен Риссер
|2
|зщ
|Мало Гюсто
|15
|зщ
|Ибраима Конате
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|26
|зщ
|Максанс Лакруа
|8
|пз
|Орельен Тчуамени
|13
|пз
|Н'Голо Канте
|18
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|25
|пз
|Магнес Аклиуш
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|22
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Густаво Альфаро
|Дидье Дешам
Голы
Килиан Мбаппе
0:1
70'
Наказания
Брэдли Баркола
19'
Ману Коне
81'
Майкл Олисе
90+7'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Парагвай - Франция, который состоялся 5 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.