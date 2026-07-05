02:43 ()
Свернуть список

Парагвай - Франция 5 июля обзор матча

Дата публикации: 05-07-2026
Парагвай
Парагвай
0 : 1
Франция
Франция
Составы команд
Парагвай
Франция
12 Парагвай вр Орландо Хиль
15 Парагвай зщ Густаво Гомес
4 Парагвай зщ Хуан Хосе Касерес
6 Парагвай зщ Хуниор Алонсо
2 Парагвай зщ Густаво Веласкес
3 Парагвай зщ Омар Альдерете
58'
14 Парагвай пз Андрес Кубас
23 Парагвай пз Матиас Галарса
19 Парагвай пз Хулио Энсисо
61'
8 Парагвай пз Диего Гомес
71'
10 Парагвай нп Мигель Альмирон
71'
13 Парагвай зщ Хосе Канале
58'
24 Парагвай нп Густаво Кабальеро
61'
11 Парагвай пз Маурисио
71'
21 Парагвай нп Габриэль Авалос
71'
16 Франция вр Мик Меньян
5 Франция зщ Жюль Кунде
4 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
17 Франция зщ Вильям Салиба
3 Франция зщ Люка Динь
14 Франция пз Адриен Рабьо
6 Франция пз Ману Коне
7 Франция нп Усман Дембеле
84'
11 Франция нп Майкл Олисе
12 Франция нп Брэдли Баркола
61'
10 Франция нп Килиан Мбаппе
20 Франция пз Дезире Дуэ
61'
24 Франция пз Райан Шерки
84'
Запасные
1 Парагвай вр Роберто Фернандес
22 Парагвай вр Гастон Ольвейра
5 Парагвай зщ Фабиан Бальбуэна
26 Парагвай зщ Александро Майдана
16 Парагвай пз Дамьян Бобадилья
20 Парагвай пз Брайан Охеда
17 Парагвай пз Каку
7 Парагвай нп Рамон Соса
9 Парагвай нп Антонио Санабрия
18 Парагвай нп Алекс Арсе
25 Парагвай нп Исидро Питта
1 Франция вр Брис Самба
23 Франция вр Робен Риссер
2 Франция зщ Мало Гюсто
15 Франция зщ Ибраима Конате
19 Франция зщ Тео Эрнандес
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
26 Франция зщ Максанс Лакруа
8 Франция пз Орельен Тчуамени
13 Франция пз Н'Голо Канте
18 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
25 Франция пз Магнес Аклиуш
9 Франция нп Маркус Тюрам
22 Франция нп Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
Аргентина Густаво Альфаро
Франция Дидье Дешам
Голы
Килиан Мбаппе
0:1
70'
Наказания
Брэдли Баркола
19'
Ману Коне
81'
Майкл Олисе
90+7'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Парагвай - Франция, который состоялся 5 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close