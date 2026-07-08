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Швейцария - Колумбия 7 июля обзор матча

Дата публикации: 08-07-2026
Швейцария
Швейцария
0 : 04 : 3
Колумбия
Колумбия
Составы команд
Швейцария
Колумбия
1ШвейцарияврГрегор Кобель
4ШвейцариязщНико Эльведи
5ШвейцариязщМануэль Аканджи
13ШвейцариязщРикардо Родригес
71'
6ШвейцарияпзДенис Закария
87'
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
10ШвейцарияпзГранит Джака
22ШвейцарияпзФабиан Ридер
103'
14ШвейцарияпзАрдон Яшари
46'
11ШвейцариянпДан Ндой
90+1'
7ШвейцариянпБрил Эмболо
87'
15ШвейцарияпзДжибриль Соу
46'
2ШвейцариязщМиро Мухайм
71'
3ШвейцариязщСильван Видмер
87'
26ШвейцариянпСедрик Иттен
87'
17ШвейцариянпРубен Варгас
90+1'
23ШвейцариянпЗеки Амдуни
103'
12КолумбияврКамило Варгас
2КолумбиязщДаниэль Муньос
23КолумбиязщДавинсон Санчес
3КолумбиязщДжон Лукуми
118'
17КолумбиязщХоан Мохика
14КолумбияпзГуставо Пуэрта
16КолумбияпзХефферсон Лерма
82'
10КолумбияпзХамес Родригес
66'
7КолумбияпзЛуис Диас
11КолумбиянпДжон Арьяс
66'
25КолумбиянпЛуис Суарес
82'
20КолумбияпзХуан Кинтеро
66'
21КолумбияпзХаминтон Кампас
66'
6КолумбияпзРичард Риос
82'
19КолумбиянпКучо Эрнандес
82'
13КолумбиязщЙерри Мина
118'
Запасные
12ШвейцарияврИвон Мвого
21ШвейцарияврМарвин Келлер
18ШвейцариязщЭрай Джёмерт
24ШвейцариязщОрель Аменда
16ШвейцарияпзКристиан Фасснахт
19ШвейцариянпНоа Окафор
1КолумбияврДавид Оспина
24КолумбияврАльваро Монтеро
4КолумбиязщСантьяго Ариас
18КолумбиязщВильер Дитта
22КолумбияпзДейвер Мачадо
5КолумбияпзКевин Кастаньо
8КолумбияпзХорхе Карраскаль
15КолумбияпзХуан Портилья
9КолумбиянпДжон Кордоба
26КолумбиянпКарлос Андрес Гомес
Главные тренеры
ШвейцарияМурат Якин
АргентинаНестор Лоренсо
Послематчевые пенальти
Хуан Кинтеро
0:1
Гранит Джака
1:1
Давинсон Санчес
1:1
Зеки Амдуни
2:1
Хаминтон Кампас
2:2
Мануэль Аканджи
2:2
Кучо Эрнандес
2:2
Седрик Иттен
3:2
Луис Диас
3:3
Рубен Варгас
4:3
Наказания
Гранит Джака
51'
Денис Закария
59'
Луис Суарес
60'
Давинсон Санчес
94'
Миро Мухайм
105'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Швейцария - Колумбия, который состоялся 7 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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