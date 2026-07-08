Швейцария - Колумбия 7 июля обзор матча Дата публикации: 08-07-2026 Швейцария 0 : 0 4 : 3 Колумбия Составы команд Швейцария Колумбия 1 вр Грегор Кобель 4 зщ Нико Эльведи 5 зщ Мануэль Аканджи 13 зщ Рикардо Родригес 71' 6 пз Денис Закария 87' 8 пз Ремо Фройлер 10 пз Гранит Джака 22 пз Фабиан Ридер 103' 14 пз Ардон Яшари 46' 11 нп Дан Ндой 90+1' 7 нп Брил Эмболо 87' 15 пз Джибриль Соу 46' 2 зщ Миро Мухайм 71' 3 зщ Сильван Видмер 87' 26 нп Седрик Иттен 87' 17 нп Рубен Варгас 90+1' 23 нп Зеки Амдуни 103' 12 вр Камило Варгас 2 зщ Даниэль Муньос 23 зщ Давинсон Санчес 3 зщ Джон Лукуми 118' 17 зщ Хоан Мохика 14 пз Густаво Пуэрта 16 пз Хефферсон Лерма 82' 10 пз Хамес Родригес 66' 7 пз Луис Диас 11 нп Джон Арьяс 66' 25 нп Луис Суарес 82' 20 пз Хуан Кинтеро 66' 21 пз Хаминтон Кампас 66' 6 пз Ричард Риос 82' 19 нп Кучо Эрнандес 82' 13 зщ Йерри Мина 118' Запасные 12 вр Ивон Мвого 21 вр Марвин Келлер 18 зщ Эрай Джёмерт 24 зщ Орель Аменда 16 пз Кристиан Фасснахт 19 нп Ноа Окафор 1 вр Давид Оспина 24 вр Альваро Монтеро 4 зщ Сантьяго Ариас 18 зщ Вильер Дитта 22 пз Дейвер Мачадо 5 пз Кевин Кастаньо 8 пз Хорхе Карраскаль 15 пз Хуан Портилья 9 нп Джон Кордоба 26 нп Карлос Андрес Гомес Главные тренеры Мурат Якин Нестор Лоренсо Послематчевые пенальти Хуан Кинтеро 0:1 Гранит Джака 1:1 Давинсон Санчес 1:1 Зеки Амдуни 2:1 Хаминтон Кампас 2:2 Мануэль Аканджи 2:2 Кучо Эрнандес 2:2 Седрик Иттен 3:2 Луис Диас 3:3 Рубен Варгас 4:3 Наказания Гранит Джака 51' Денис Закария 59' Луис Суарес 60' Давинсон Санчес 94' Миро Мухайм 105'

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