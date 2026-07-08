Швейцария - Колумбия 7 июля обзор матча
Дата публикации: 08-07-2026
Швейцария
0 : 04 : 3
Колумбия
Составы команд
Швейцария
Колумбия
|1
|вр
|Грегор Кобель
|4
|зщ
|Нико Эльведи
|5
|зщ
|Мануэль Аканджи
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
71'
|6
|пз
|Денис Закария
87'
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|10
|пз
|Гранит Джака
|22
|пз
|Фабиан Ридер
103'
|14
|пз
|Ардон Яшари
46'
|11
|нп
|Дан Ндой
90+1'
|7
|нп
|Брил Эмболо
87'
|15
|пз
|Джибриль Соу
46'
|2
|зщ
|Миро Мухайм
71'
|3
|зщ
|Сильван Видмер
87'
|26
|нп
|Седрик Иттен
87'
|17
|нп
|Рубен Варгас
90+1'
|23
|нп
|Зеки Амдуни
103'
|12
|вр
|Камило Варгас
|2
|зщ
|Даниэль Муньос
|23
|зщ
|Давинсон Санчес
|3
|зщ
|Джон Лукуми
118'
|17
|зщ
|Хоан Мохика
|14
|пз
|Густаво Пуэрта
|16
|пз
|Хефферсон Лерма
82'
|10
|пз
|Хамес Родригес
66'
|7
|пз
|Луис Диас
|11
|нп
|Джон Арьяс
66'
|25
|нп
|Луис Суарес
82'
|20
|пз
|Хуан Кинтеро
66'
|21
|пз
|Хаминтон Кампас
66'
|6
|пз
|Ричард Риос
82'
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
82'
|13
|зщ
|Йерри Мина
118'
Запасные
|12
|вр
|Ивон Мвого
|21
|вр
|Марвин Келлер
|18
|зщ
|Эрай Джёмерт
|24
|зщ
|Орель Аменда
|16
|пз
|Кристиан Фасснахт
|19
|нп
|Ноа Окафор
|1
|вр
|Давид Оспина
|24
|вр
|Альваро Монтеро
|4
|зщ
|Сантьяго Ариас
|18
|зщ
|Вильер Дитта
|22
|пз
|Дейвер Мачадо
|5
|пз
|Кевин Кастаньо
|8
|пз
|Хорхе Карраскаль
|15
|пз
|Хуан Портилья
|9
|нп
|Джон Кордоба
|26
|нп
|Карлос Андрес Гомес
Главные тренеры
|Мурат Якин
|Нестор Лоренсо
Послематчевые пенальти
Хуан Кинтеро
0:1
Гранит Джака
1:1
Давинсон Санчес
1:1
Зеки Амдуни
2:1
Хаминтон Кампас
2:2
Мануэль Аканджи
2:2
Кучо Эрнандес
2:2
Седрик Иттен
3:2
Луис Диас
3:3
Рубен Варгас
4:3
Наказания
Гранит Джака
51'
Денис Закария
59'
Луис Суарес
60'
Давинсон Санчес
94'
Миро Мухайм
105'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Швейцария - Колумбия, который состоялся 7 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.