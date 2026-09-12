Лацио - Милан 12 сентября обзор матча Дата публикации: 12-09-2026 Лацио 2 : 2 Милан Составы команд Лацио Рим Милан Милан 35 вр Христос Мандас 15 зщ Романо Флориани 84' 25 зщ Оливер Нильсен 17 зщ Нуну Тавареш 37 зщ Йосип Шутало 83' 16 пз Давиде Фраттези 21 пз Реда Белахьяне 24 пз Кеннет Тейлор 74' 10 нп Маттиа Дзакканьи 22 нп Маттео Канчелльери 58' 14 нп Тейянни Нослин 58' 11 нп Густав Исаксен 58' 9 нп Андреа Пинамонти 58' 80 пз Альберт Гудмундссон 74' 2 зщ Диогу Лейте 83' 29 пз Мануэль Лаццари 84' 16 вр Мик Меньян 5 зщ Кони де Винтер 31 зщ Страхиня Павлович 34 зщ Марио Хила 2 пз Первис Эступиньян 46' 12 пз Адриен Рабьо 21 пз Саму Чуквезе 70 пз Альфаджо Сиссе 77' 14 пз Лука Модрич 46' 8 пз Рубен Лофтус-Чик 46' 9 нп Гонсалу Рамуш 85' 80 пз Юнус Муса 46' 22 нп Диегу Морейра 46' 11 нп Кристиан Пулишич 46' 20 нп Омари Хатчинсон 77' 73 нп Франческо Камарда 85' Запасные 40 вр Эдоардо Мотта 47 вр Давиде Ренцетти 23 зщ Альфонсо Педраса 28 пз Адриан Пшиборек 32 пз Данило Катальди 71 пз Валерио Фаркомени 63 нп Федерико Серра 33 Ricardo Bordon 1 вр Пьетро Терраччано 96 вр Лоренцо Торриани 13 зщ Санхун Диавара 23 зщ Фикайо Томори 33 зщ Давиде Бартезаги 46 зщ Маттео Габбиа 28 пз Кристиан Комотто 30 пз Ардон Яшари 42 пз Филиппо Терраччано 56 нп Алексис Салемакерс Главные тренеры Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Рубен Аморим Голы Маттео Канчелльери Маттиа Дзакканьи 1:0 10' Тейянни Нослин 2:0 39' Диегу Морейра Кристиан Пулишич 2:1 65' Диегу Морейра Адриен Рабьо 2:2 67' Наказания Кристиан Пулишич 59' Реда Белахьяне 63' Страхиня Павлович 64' Маттиа Дзакканьи 78' Марио Хила 86'

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