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Лацио - Милан 12 сентября обзор матча

Дата публикации: 12-09-2026
Лацио
Лацио
2 : 2
Милан
Милан
Составы команд
Лацио
Рим
Милан
Милан
35ГрецияврХристос Мандас
15ИталиязщРомано Флориани
84'
25ДаниязщОливер Нильсен
17ПортугалиязщНуну Тавареш
37ХорватиязщЙосип Шутало
83'
16ИталияпзДавиде Фраттези
21ФранцияпзРеда Белахьяне
24НидерландыпзКеннет Тейлор
74'
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
22ИталиянпМаттео Канчелльери
58'
14НидерландынпТейянни Нослин
58'
11ДаниянпГустав Исаксен
58'
9ИталиянпАндреа Пинамонти
58'
80ИсландияпзАльберт Гудмундссон
74'
2ПортугалиязщДиогу Лейте
83'
29ИталияпзМануэль Лаццари
84'
16ФранцияврМик Меньян
5БельгиязщКони де Винтер
31СербиязщСтрахиня Павлович
34ИспаниязщМарио Хила
2ЭквадорпзПервис Эступиньян
46'
12ФранцияпзАдриен Рабьо
21НигерияпзСаму Чуквезе
70ИталияпзАльфаджо Сиссе
77'
14ХорватияпзЛука Модрич
46'
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
46'
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
85'
80СШАпзЮнус Муса
46'
22БельгиянпДиегу Морейра
46'
11СШАнпКристиан Пулишич
46'
20АнглиянпОмари Хатчинсон
77'
73ИталиянпФранческо Камарда
85'
Запасные
40ИталияврЭдоардо Мотта
47ИталияврДавиде Ренцетти
23ИспаниязщАльфонсо Педраса
28ПольшапзАдриан Пшиборек
32ИталияпзДанило Катальди
71ИталияпзВалерио Фаркомени
63ИталиянпФедерико Серра
33БразилияRicardo Bordon
1ИталияврПьетро Терраччано
96ИталияврЛоренцо Торриани
13ФранциязщСанхун Диавара
23АнглиязщФикайо Томори
33ИталиязщДавиде Бартезаги
46ИталиязщМаттео Габбиа
28ИталияпзКристиан Комотто
30ШвейцарияпзАрдон Яшари
42ИталияпзФилиппо Терраччано
56БельгиянпАлексис Салемакерс
Главные тренеры
ИталияДженнаро Гаттузо
ИталияДженнаро Гаттузо
ПортугалияРубен Аморим
Голы
Маттео Канчелльери
Маттиа Дзакканьи
1:0
10'
Тейянни Нослин
2:0
39'
Диегу Морейра
Кристиан Пулишич
2:1
65'
Диегу Морейра
Адриен Рабьо
2:2
67'
Наказания
Кристиан Пулишич
59'
Реда Белахьяне
63'
Страхиня Павлович
64'
Маттиа Дзакканьи
78'
Марио Хила
86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лацио - Милан, который состоялся 12 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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