Лацио - Милан 12 сентября обзор матча
Дата публикации: 12-09-2026
Лацио
2 : 2
Милан
Составы команд
Лацио
Рим
Милан
Милан
|35
|вр
|Христос Мандас
|15
|зщ
|Романо Флориани
84'
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
|37
|зщ
|Йосип Шутало
83'
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|21
|пз
|Реда Белахьяне
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
74'
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
58'
|14
|нп
|Тейянни Нослин
58'
|11
|нп
|Густав Исаксен
58'
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
58'
|80
|пз
|Альберт Гудмундссон
74'
|2
|зщ
|Диогу Лейте
83'
|29
|пз
|Мануэль Лаццари
84'
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|34
|зщ
|Марио Хила
|2
|пз
|Первис Эступиньян
46'
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|21
|пз
|Саму Чуквезе
|70
|пз
|Альфаджо Сиссе
77'
|14
|пз
|Лука Модрич
46'
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
46'
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
85'
|80
|пз
|Юнус Муса
46'
|22
|нп
|Диегу Морейра
46'
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
46'
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
77'
|73
|нп
|Франческо Камарда
85'
Запасные
|40
|вр
|Эдоардо Мотта
|47
|вр
|Давиде Ренцетти
|23
|зщ
|Альфонсо Педраса
|28
|пз
|Адриан Пшиборек
|32
|пз
|Данило Катальди
|71
|пз
|Валерио Фаркомени
|63
|нп
|Федерико Серра
|33
|Ricardo Bordon
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|96
|вр
|Лоренцо Торриани
|13
|зщ
|Санхун Диавара
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|28
|пз
|Кристиан Комотто
|30
|пз
|Ардон Яшари
|42
|пз
|Филиппо Терраччано
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
Главные тренеры
|Дженнаро Гаттузо
|Дженнаро Гаттузо
|Рубен Аморим
Голы
Маттео Канчелльери
Маттиа Дзакканьи
1:0
10'
Тейянни Нослин
2:0
39'
Диегу Морейра
Кристиан Пулишич
2:1
65'
Диегу Морейра
Адриен Рабьо
2:2
67'
Наказания
Кристиан Пулишич
59'
Реда Белахьяне
63'
Страхиня Павлович
64'
Маттиа Дзакканьи
78'
Марио Хила
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лацио - Милан, который состоялся 12 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.