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Порту - Алверка 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
09 Августа 2026 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Порту
Окончен
2 : 0
Алверка

  • 9'
    1:0
    Андре Силва
  • 44'
    2:0
    Габриэль Вейга
0'
45'
90'
  • 8'
    Матеус Мендес
  • 43'
    Набиль Туайзи
  • 52'
    Яя Боджанг
  • 89'
    Шикинью
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Алверка, которое состоится 09 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
99ПортугалияврДиогу Кошта
52ПортугалиязщМартим Фернандеш
74'
4ПольшазщЯкуб Кивёр
12НигериязщЗайду Занузи
5ПольшазщЯн Беднарек
22АргентинапзАлан Варела
58'
8ДанияпзВиктор Фрохольдт
10ИспанияпзГабриэль Вейга
74'
11Бразилиянп Пепе
19ПортугалиянпАндре Силва
82'
7БразилиянпВиллиам Гомес
58'
13НидерландыпзПабло Паулино Росарио
58'
17ИспаниянпБорха Сайнс
58'
18АргентиназщПатрисио Перес
74'
86ПортугалияпзРодригу Мора
74'
27ТурциянпДениз Гюль
82'
31БразилияврМатеус Мендес
14ФранциязщСтевен Басея
4ГамбиязщЯя Боджанг
60'
33ФранциязщБастьен Мёпийу
2ИспанияпзНабиль Туайзи
6Кот-д'ИвуарпзDavy Gui
12НигерияпзIsaac James
25БразилияпзIan Luccas
74'
22БразилиянпLucas Figueiredo
79'
9ПортугалиянпВивалду Семеду
60'
10Португалиянп Шикинью
55ПортугалиязщФрансишку Шиссумба
60'
17КолумбияSamy Jr. Merheg
60'
18МароккоZakaria Kassary
74'
19ФранциянпМарко Эссими
79'
Запасные
24ПортугалияврЖоау Кошта
50ПортугалияврJoao Afonso
21ХорватиязщДоминик Прпич
74ПортугалиязщФрансишку Моура
6КанадапзСтефен Эуштакиу
16Южная КореяпзХван Ин Бём
57ПортугалиянпДуарте Кунья
91Бразилиявр Жонатан
20ПортугалиязщДиогу Спенсер
21ИспаниязщСерхи Гомес
8ПортугалияпзVasco Moreira
15БельгияпзIkker Julian
27ИспанияпзToni Tamarit
11БельгиянпCedric Nuozzi
30МавританияAbderrahmane Soumare
Главные тренеры
ИталияФранческо Фариоли
История личных встреч
02.05.2026 Португалия — Примейра 32-й тур Порту1 : 0Алверка
22.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Алверка0 : 3Порту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту13
2
Лига чемпионов
Маритиму13
3
Лига чемпионов
Арока13
4
Лига Европы
Спортинг11
5
Лига конференций
Фамаликан11
6 Эштрела11
7 Эшторил11
8 Санта-Клара00
9 Академику00
10 Риу Аве00
11 Морейренсе00
12 Жил Висенте00
13 Бенфика00
14 Насьонал00
15 Брага00
16
Стыковая зона
Витория Гимарайнш10
17
Зона вылета
Каза Пия10
18
Зона вылета
Алверка10
Кто победит?
Голосование закрыто
7 голосов болельщиков
Порту
100%
Ничья
0%
Алверка
0%

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