Порту - Алверка 09 Августа прямая трансляция
- 9'1:0Андре Силва
- 44'2:0Габриэль Вейга
- 8'Матеус Мендес
- 43'Набиль Туайзи
- 52'Яя Боджанг
- 89'Шикинью
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Алверка, которое состоится 09 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Диогу Кошта
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
74'
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|12
|зщ
|Зайду Занузи
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|22
|пз
|Алан Варела
58'
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|10
|пз
|Габриэль Вейга
74'
|11
|нп
|Пепе
|19
|нп
|Андре Силва
82'
|7
|нп
|Виллиам Гомес
58'
|13
|пз
|Пабло Паулино Росарио
58'
|17
|нп
|Борха Сайнс
58'
|18
|зщ
|Патрисио Перес
74'
|86
|пз
|Родригу Мора
74'
|27
|нп
|Дениз Гюль
82'
|31
|вр
|Матеус Мендес
|14
|зщ
|Стевен Басея
|4
|зщ
|Яя Боджанг
60'
|33
|зщ
|Бастьен Мёпийу
|2
|пз
|Набиль Туайзи
|6
|пз
|Davy Gui
|12
|пз
|Isaac James
|25
|пз
|Ian Luccas
74'
|22
|нп
|Lucas Figueiredo
79'
|9
|нп
|Вивалду Семеду
60'
|10
|нп
|Шикинью
|55
|зщ
|Франсишку Шиссумба
60'
|17
|Samy Jr. Merheg
60'
|18
|Zakaria Kassary
74'
|19
|нп
|Марко Эссими
79'
|24
|вр
|Жоау Кошта
|50
|вр
|Joao Afonso
|21
|зщ
|Доминик Прпич
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|16
|пз
|Хван Ин Бём
|57
|нп
|Дуарте Кунья
|91
|вр
|Жонатан
|20
|зщ
|Диогу Спенсер
|21
|зщ
|Серхи Гомес
|8
|пз
|Vasco Moreira
|15
|пз
|Ikker Julian
|27
|пз
|Toni Tamarit
|11
|нп
|Cedric Nuozzi
|30
|Abderrahmane Soumare
|Франческо Фариоли
|02.05.2026
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|1 : 0
|22.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Маритиму
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Арока
|1
|3
| 4
Лига Европы
|Спортинг
|1
|1
| 5
Лига конференций
|Фамаликан
|1
|1
|6
|Эштрела
|1
|1
|7
|Эшторил
|1
|1
|8
|Санта-Клара
|0
|0
|9
|Академику
|0
|0
|10
|Риу Аве
|0
|0
|11
|Морейренсе
|0
|0
|12
|Жил Висенте
|0
|0
|13
|Бенфика
|0
|0
|14
|Насьонал
|0
|0
|15
|Брага
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Витория Гимарайнш
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Алверка
|1
|0