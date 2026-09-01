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Актобе - Женис 05 Сентября прямая трансляция

05 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур
Актобе
Женис

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Женис, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Актобе
Актобе
Женис
Астана
История личных встреч
19.04.2026 Казахстан — Премьер-лига 6-й тур Женис1 : 0Актобе
03.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Актобе0 : 2Женис
03.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 7-й тур Женис0 : 1Актобе
04.08.2024 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур Женис1 : 2Актобе
31.03.2024 Казахстан — Премьер-лига 3-й тур Актобе3 : 0Женис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2355
2
Лига конференций
Кайрат2251
3
Лига конференций
Астана2242
4 Окжетпес2339
5 Актобе2335
6 Елимай2232
7 Улытау2331
8 Женис2229
9 Тобол2328
10 Каспий2326
11 Кызыл-Жар2324
12 Атырау2220
13 Иртыш П2220
14 Кайсар2320
15
Зона вылета
Жетысу2319
16
Зона вылета
Алтай2317
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Актобе
0%
Ничья
0%
Женис
0%

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