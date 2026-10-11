Эльче - Сельта 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388 11 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Испания — Ла Лига , 8-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Эльче Эльче Сельта Виго 1 вр Матиас Дитуро 3 зщ Рой Ревиво 23 зщ Виктор Чуст 17 пз Хосан 16 пз Мартим Нету 12 пз Гонсало Вильяр дель Фрайле 47 пз Хави Морсильо 18 пз Тома Лемар 11 пз Херман Валера 14 нп Фер Ниньо 21 нп Лукас Сепеда 13 вр Йонуц Раду 18 зщ Йоэль Лаго 3 зщ Маркос Алонсо 4 зщ Абдулайе Фай 17 пз Хави Руэда 14 пз Алейс Фебас 6 пз Илаш Мориба 16 пз Уго Гонсалес 9 нп Ферран Жутгла 23 нп Уго Альварес 19 нп Уиллот Сведберг Главные тренеры Мартин Ансельми Клаудио Хиральдес История личных встреч 03.05.2026 Испания — Примера 34-й тур 3 : 1 28.09.2025 Испания — Примера 7-й тур 2 : 1 26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур 1 : 0 06.01.2023 Испания - Примера 16-й тур 0 : 1 15.05.2022 Испания - Примера 37-й тур 1 : 0 03.10.2021 Испания - Примера 8-й тур 1 : 0 12.02.2021 Испания - Примера 23-й тур 3 : 1 06.11.2020 Испания - Примера 9-й тур 1 : 1 02.03.2015 Испания - Примера 25-й тур 1 : 1 26.09.2014 Испания - Примера 6-й тур 0 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Барселона 7 21 2 Лига чемпионов Атлетико М 7 16 3 Лига чемпионов Бетис 7 16 4 Лига чемпионов Реал Мадрид 7 15 5 Лига Европы Севилья 7 13 6 Лига конференций Алавес 7 11 7 Депортиво 7 10 8 Реал Сосьедад 7 10 9 Райо Вальекано 7 8 10 Осасуна 7 8 11 Эспаньол 8 8 12 Вильярреал 7 8 13 Атлетик Б 6 8 14 Хетафе 7 8 15 Сельта 7 7 16 Расинг 7 7 17 Леванте 6 5 18 Зона вылета Эльче 7 5 19 Зона вылета Малага 8 4 20 Зона вылета Валенсия 7 4