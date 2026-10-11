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Эльче - Сельта 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
11 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 8-й тур
Эльче
Сельта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Эльче
Эльче
Сельта
Виго
1 Аргентина вр Матиас Дитуро
3 Израиль зщ Рой Ревиво
23 Испания зщ Виктор Чуст
17 Испания пз Хосан
16 Португалия пз Мартим Нету
12 Испания пз Гонсало Вильяр дель Фрайле
47 Испания пз Хави Морсильо
18 Франция пз Тома Лемар
11 Испания пз Херман Валера
14 Испания нп Фер Ниньо
21 Чили нп Лукас Сепеда
13 Румыния вр Йонуц Раду
18 Испания зщ Йоэль Лаго
3 Испания зщ Маркос Алонсо
4 Сенегал зщ Абдулайе Фай
17 Испания пз Хави Руэда
14 Испания пз Алейс Фебас
6 Гвинея пз Илаш Мориба
16 Испания пз Уго Гонсалес
9 Испания нп Ферран Жутгла
23 Испания нп Уго Альварес
19 Швеция нп Уиллот Сведберг
Главные тренеры
Аргентина Мартин Ансельми
Испания Клаудио Хиральдес
История личных встреч
03.05.2026 Испания — Примера 34-й тур Сельта3 : 1Эльче
28.09.2025 Испания — Примера 7-й тур Эльче2 : 1Сельта
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Сельта1 : 0Эльче
06.01.2023 Испания - Примера 16-й тур Эльче0 : 1Сельта
15.05.2022 Испания - Примера 37-й тур Сельта1 : 0Эльче
03.10.2021 Испания - Примера 8-й тур Эльче1 : 0Сельта
12.02.2021 Испания - Примера 23-й тур Сельта3 : 1Эльче
06.11.2020 Испания - Примера 9-й тур Эльче1 : 1Сельта
02.03.2015 Испания - Примера 25-й тур Сельта1 : 1Эльче
26.09.2014 Испания - Примера 6-й тур Эльче0 : 1Сельта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона721
2
Лига чемпионов
Атлетико М716
3
Лига чемпионов
Бетис716
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид715
5
Лига Европы
Севилья713
6
Лига конференций
Алавес711
7 Депортиво710
8 Реал Сосьедад710
9 Райо Вальекано78
10 Осасуна78
11 Эспаньол88
12 Вильярреал78
13 Атлетик Б68
14 Хетафе78
15 Сельта77
16 Расинг77
17 Леванте65
18
Зона вылета
Эльче75
19
Зона вылета
Малага84
20
Зона вылета
Валенсия74
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эльче
0%
Ничья
0%
Сельта
0%

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