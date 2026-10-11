Эльче - Сельта 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
11 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Эльче
Эльче
Сельта
Виго
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|3
|зщ
|Рой Ревиво
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|17
|пз
|Хосан
|16
|пз
|Мартим Нету
|12
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|47
|пз
|Хави Морсильо
|18
|пз
|Тома Лемар
|11
|пз
|Херман Валера
|14
|нп
|Фер Ниньо
|21
|нп
|Лукас Сепеда
|13
|вр
|Йонуц Раду
|18
|зщ
|Йоэль Лаго
|3
|зщ
|Маркос Алонсо
|4
|зщ
|Абдулайе Фай
|17
|пз
|Хави Руэда
|14
|пз
|Алейс Фебас
|6
|пз
|Илаш Мориба
|16
|пз
|Уго Гонсалес
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|23
|нп
|Уго Альварес
|19
|нп
|Уиллот Сведберг
Главные тренеры
|Мартин Ансельми
|Клаудио Хиральдес
История личных встреч
|03.05.2026
|Испания — Примера
|34-й тур
|3 : 1
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|26.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|06.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|03.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|12.02.2021
|Испания - Примера
|23-й тур
|3 : 1
|06.11.2020
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|02.03.2015
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|26.09.2014
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Севилья
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Алавес
|7
|11
|7
|Депортиво
|7
|10
|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
|9
|Райо Вальекано
|7
|8
|10
|Осасуна
|7
|8
|11
|Эспаньол
|8
|8
|12
|Вильярреал
|7
|8
|13
|Атлетик Б
|6
|8
|14
|Хетафе
|7
|8
|15
|Сельта
|7
|7
|16
|Расинг
|7
|7
|17
|Леванте
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Эльче
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Малага
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|7
|4
Кто победит?
0 голосов болельщиков