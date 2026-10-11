Комо - Рома 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602 11 Октября 2026 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А , 6-й тур Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Комо Комо Рома Рим 1 вр Жан Бутез 27 зщ Ян Коуто 4 зщ Хакобо Рамон 99 зщ Трево Чалоба 3 зщ Алекс Валье 6 пз Луис Милья 7 пз Лукаш Да Кунья 11 пз Ассане Диао 10 пз Николас Пас 20 пз Мартин Батурина 9 нп Анастасиос Дувикас 99 вр Миле Свилар 23 зщ Джанлука Манчини 22 зщ Марио Эрмосо 43 зщ Уэсли Франса 5 зщ Эван Н'Дика 17 пз Ману Коне 20 пз Науэль Молина 86 пз Родригу Мора 15 пз Мартен де Рон 21 нп Пауло Дибала 14 нп Дониэлл Мален Главные тренеры Сеск Фабрегас Джан Пьеро Гасперини История личных встреч 15.03.2026 Италия — Серия А 29-й тур 2 : 1 15.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 0 02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 2 : 1 15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 2 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Рома 5 13 2 Лига чемпионов Интер М 5 13 3 Лига чемпионов Лацио 5 13 4 Лига чемпионов Кальяри 5 12 5 Лига Европы Милан 5 11 6 Лига конференций Фрозиноне 5 10 7 Ювентус 5 10 8 Комо 5 10 9 Наполи 5 7 10 Сассуоло 5 7 11 Аталанта 5 6 12 Лечче 5 6 13 Удинезе 5 4 14 Торино 5 4 15 Парма 5 4 16 Монца 5 4 17 Фиорентина 5 4 18 Зона вылета Болонья 5 2 19 Зона вылета Дженоа 5 1 20 Зона вылета Венеция 5 0