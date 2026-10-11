Комо - Рома 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
11 Октября 2026 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Комо
Комо
Рома
Рим
|1
|вр
|Жан Бутез
|27
|зщ
|Ян Коуто
|4
|зщ
|Хакобо Рамон
|99
|зщ
|Трево Чалоба
|3
|зщ
|Алекс Валье
|6
|пз
|Луис Милья
|7
|пз
|Лукаш Да Кунья
|11
|пз
|Ассане Диао
|10
|пз
|Николас Пас
|20
|пз
|Мартин Батурина
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|17
|пз
|Ману Коне
|20
|пз
|Науэль Молина
|86
|пз
|Родригу Мора
|15
|пз
|Мартен де Рон
|21
|нп
|Пауло Дибала
|14
|нп
|Дониэлл Мален
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|15.03.2026
|Италия — Серия А
|29-й тур
|2 : 1
|15.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|5
|13
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|5
|12
| 5
Лига Европы
|Милан
|5
|11
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|5
|10
|7
|Ювентус
|5
|10
|8
|Комо
|5
|10
|9
|Наполи
|5
|7
|10
|Сассуоло
|5
|7
|11
|Аталанта
|5
|6
|12
|Лечче
|5
|6
|13
|Удинезе
|5
|4
|14
|Торино
|5
|4
|15
|Парма
|5
|4
|16
|Монца
|5
|4
|17
|Фиорентина
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Болонья
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|5
|1
| 20
Зона вылета
|Венеция
|5
|0
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