01:15 ()
Расписание матчей
Воскресенье 11 октября
Свернуть список

Комо - Рома 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
11 Октября 2026 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Комо
Рома

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Комо
Комо
Рома
Рим
1 Франция вр Жан Бутез
27 Бразилия зщ Ян Коуто
4 Испания зщ Хакобо Рамон
99 Англия зщ Трево Чалоба
3 Испания зщ Алекс Валье
6 Испания пз Луис Милья
7 Франция пз Лукаш Да Кунья
11 Сенегал пз Ассане Диао
10 Аргентина пз Николас Пас
20 Хорватия пз Мартин Батурина
9 Греция нп Анастасиос Дувикас
99 Сербия вр Миле Свилар
23 Италия зщ Джанлука Манчини
22 Испания зщ Марио Эрмосо
43 Бразилия зщ Уэсли Франса
5 Кот-д&#039;Ивуар зщ Эван Н'Дика
17 Франция пз Ману Коне
20 Аргентина пз Науэль Молина
86 Португалия пз Родригу Мора
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
21 Аргентина нп Пауло Дибала
14 Нидерланды нп Дониэлл Мален
Главные тренеры
Испания Сеск Фабрегас
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
15.03.2026 Италия — Серия А 29-й тур Комо2 : 1Рома
15.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Рома1 : 0Комо
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Рома2 : 1Комо
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Комо2 : 0Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома513
2
Лига чемпионов
Интер М513
3
Лига чемпионов
Лацио513
4
Лига чемпионов
Кальяри512
5
Лига Европы
Милан511
6
Лига конференций
Фрозиноне510
7 Ювентус510
8 Комо510
9 Наполи57
10 Сассуоло57
11 Аталанта56
12 Лечче56
13 Удинезе54
14 Торино54
15 Парма54
16 Монца54
17 Фиорентина54
18
Зона вылета
Болонья52
19
Зона вылета
Дженоа51
20
Зона вылета
Венеция50
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Комо
0%
Ничья
100%
Рома
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close