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Воскресенье 11 октября
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Утрехт - Виллем II 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
11 Октября 2026 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Кёйк, Нидерланды);
Утрехт
Виллем II

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Утрехт
Утрехт
Виллем II
Тилбург
История личных встреч
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Виллем II2 : 3Утрехт
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Утрехт3 : 2Виллем II
15.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Виллем II3 : 0Утрехт
31.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Утрехт5 : 1Виллем II
01.05.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Утрехт3 : 2Виллем II
19.02.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Виллем II0 : 6Утрехт
16.02.2020 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Виллем II1 : 1Утрехт
29.09.2019 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Утрехт2 : 0Виллем II
27.01.2019 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Утрехт0 : 1Виллем II
28.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Виллем II0 : 1Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен819
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар719
3
Лига Европы
Фейеноорд717
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте716
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс714
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна713
7
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор711
8 Гронинген711
9 Гоу Эхед Иглс710
10 Херенвен89
11 НЕК Неймеген78
12 Спарта75
13 Телстар75
14 Камбюр75
15 Утрехт75
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле74
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг72
18
Зона вылета
Виллем II72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Утрехт
0%
Ничья
0%
Виллем II
0%

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