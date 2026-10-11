Утрехт - Виллем II 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426 11 Октября 2026 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия , 8-й тур Главный судья: Янник ван дер Лан (Кёйк, Нидерланды);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Утрехт Утрехт Виллем II Тилбург История личных встреч 09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 2 : 3 21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур 3 : 2 15.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 3 : 0 31.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур 5 : 1 01.05.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 3 : 2 19.02.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур 0 : 6 16.02.2020 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур 1 : 1 29.09.2019 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур 2 : 0 27.01.2019 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур 0 : 1 28.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур 0 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов ПСВ Эйндховен 8 19 2 Лига чемпионов АЗ Алкмар 7 19 3 Лига Европы Фейеноорд 7 17 4 Плей-офф Лиги конференций Твенте 7 16 5 Плей-офф Лиги конференций Аякс 7 14 6 Плей-офф Лиги конференций Фортуна 7 13 7 Плей-офф Лиги конференций Эксельсиор 7 11 8 Гронинген 7 11 9 Гоу Эхед Иглс 7 10 10 Херенвен 8 9 11 НЕК Неймеген 7 8 12 Спарта 7 5 13 Телстар 7 5 14 Камбюр 7 5 15 Утрехт 7 5 16 Стыковая зона ПЕК Зволле 7 4 17 Зона вылета АДО Ден Хааг 7 2 18 Зона вылета Виллем II 7 2