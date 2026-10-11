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Гомель - МЛ Витебск 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
11 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Гомель
МЛ Витебск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Гомель
Гомель
МЛ Витебск
Витебск
История личных встреч
22.05.2026 Беларусь — Высшая лига 9-й тур МЛ Витебск0 : 0Гомель
23.11.2025 Беларусь — Высшая лига 29-й тур МЛ Витебск5 : 0Гомель
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Гомель0 : 2МЛ Витебск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь2245
2
Лига конференций
МЛ Витебск2144
3
Лига конференций
Динамо Мн2143
4 Динамо-Брест2443
5 Гомель2339
6 Неман2237
7 Витебск2336
8 Минск2434
9 Торпедо-БелАЗ2330
10 Славия-Мозырь2225
11 Барановичи2325
12 Арсенал Дз2423
13 Белшина2321
14
Стыковая зона
БАТЭ2218
15
Зона вылета
Нафтан2417
16
Зона вылета
Днепр М2316
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гомель
0%
Ничья
0%
МЛ Витебск
0%

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