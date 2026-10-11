Гомель - МЛ Витебск 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307 11 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига , 24-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Гомель Гомель МЛ Витебск Витебск История личных встреч 22.05.2026 Беларусь — Высшая лига 9-й тур 0 : 0 23.11.2025 Беларусь — Высшая лига 29-й тур 5 : 0 28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур 0 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Ислочь 22 45 2 Лига конференций МЛ Витебск 21 44 3 Лига конференций Динамо Мн 21 43 4 Динамо-Брест 24 43 5 Гомель 23 39 6 Неман 22 37 7 Витебск 23 36 8 Минск 24 34 9 Торпедо-БелАЗ 23 30 10 Славия-Мозырь 22 25 11 Барановичи 23 25 12 Арсенал Дз 24 23 13 Белшина 23 21 14 Стыковая зона БАТЭ 22 18 15 Зона вылета Нафтан 24 17 16 Зона вылета Днепр М 23 16