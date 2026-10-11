Интер Майами - Ди-Си Юнайтед 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
11 Октября 2026 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Интер Майами
Майами
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
Главные тренеры
|Хавьер Маскерано
|Рене Вайлер
История личных встреч
|08.03.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|21.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 2
|24.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|19.05.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 0
|16.03.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 3
|09.07.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 2
|04.06.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 2
|19.09.2022
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 3
|15.05.2022
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 2
|20.06.2021
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 0
Турнирная таблица
МЛС
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|27
|60
|2
|Ванкувер Уайткэпс
|27
|50
|3
|Сент-Луис Сити
|27
|47
|4
|Даллас
|27
|47
|5
|Нью-Инглэнд Революшн
|27
|46
|6
|Интер Майами
|27
|46
|7
|Чикаго Файр
|27
|45
|8
|Сан-Хосе Эртквейкс
|27
|45
|9
|Хьюстон Динамо
|27
|44
|10
|Шарлотт
|27
|43
|11
|Лос-Анджелес
|28
|41
|12
|Филадельфия Юнион
|27
|39
|13
|Сиэтл Саундерс
|27
|38
|14
|Колорадо Рэпидз
|27
|36
|15
|Лос-Анджелес Гэлакси
|28
|36
|16
|Орландо Сити
|27
|34
|17
|Нью-Йорк Ред Буллз
|27
|33
|18
|Нью-Йорк Сити
|27
|33
|19
|Цинциннати
|26
|33
|20
|Портленд Тимберс
|27
|32
|21
|Реал Солт-Лейк
|27
|32
|22
|Сан-Диего
|27
|32
|23
|Остин
|27
|31
|24
|Ди-Си Юнайтед
|26
|30
|25
|Коламбус Крю
|27
|29
|26
|Миннесота Юнайтед
|27
|29
|27
|Торонто
|27
|29
|28
|Атланта Юнайтед
|27
|27
|29
|Клёб де Фут Монреаль
|27
|24
|30
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|21
Западная конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Уайткэпс
|27
|50
|2
|Сент-Луис Сити
|27
|47
|3
|Даллас
|27
|47
|4
|Сан-Хосе Эртквейкс
|27
|45
|5
|Хьюстон Динамо
|27
|44
|6
|Лос-Анджелес
|28
|41
|7
|Сиэтл Саундерс
|27
|38
|8
|Колорадо Рэпидз
|27
|36
|9
|Лос-Анджелес Гэлакси
|28
|36
|10
|Портленд Тимберс
|27
|32
|11
|Реал Солт-Лейк
|27
|32
|12
|Сан-Диего
|27
|32
|13
|Остин
|27
|31
|14
|Миннесота Юнайтед
|27
|29
|15
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|21
Восточная конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|27
|60
|2
|Нью-Инглэнд Революшн
|27
|46
|3
|Интер Майами
|27
|46
|4
|Чикаго Файр
|27
|45
|5
|Шарлотт
|27
|43
|6
|Филадельфия Юнион
|27
|39
|7
|Орландо Сити
|27
|34
|8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|27
|33
|9
|Нью-Йорк Сити
|27
|33
|10
|Цинциннати
|26
|33
|11
|Ди-Си Юнайтед
|26
|30
|12
|Коламбус Крю
|27
|29
|13
|Торонто
|27
|29
|14
|Атланта Юнайтед
|27
|27
|15
|Клёб де Фут Монреаль
|27
|24
Кто победит?
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