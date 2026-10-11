Интер Майами - Ди-Си Юнайтед 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000 11 Октября 2026 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer , МЛС

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Интер Майами Майами Ди-Си Юнайтед Вашингтон Главные тренеры Хавьер Маскерано Рене Вайлер История личных встреч 08.03.2026 США — Major League Soccer МЛС 1 : 2 21.09.2025 США — Major League Soccer МЛС 3 : 2 24.08.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 1 19.05.2024 США — Major League Soccer МЛС 1 : 0 16.03.2024 США — Major League Soccer МЛС 1 : 3 09.07.2023 США — Major League Soccer США - MLS 2 : 2 04.06.2023 США — Major League Soccer США - MLS 1 : 2 19.09.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола 2 : 3 15.05.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола 2 : 2 20.06.2021 США — Major League Soccer Высшая лига футбола 1 : 0 Турнирная таблица МЛС № Команда И О 1 Нэшвилл 27 60 2 Ванкувер Уайткэпс 27 50 3 Сент-Луис Сити 27 47 4 Даллас 27 47 5 Нью-Инглэнд Революшн 27 46 6 Интер Майами 27 46 7 Чикаго Файр 27 45 8 Сан-Хосе Эртквейкс 27 45 9 Хьюстон Динамо 27 44 10 Шарлотт 27 43 11 Лос-Анджелес 28 41 12 Филадельфия Юнион 27 39 13 Сиэтл Саундерс 27 38 14 Колорадо Рэпидз 27 36 15 Лос-Анджелес Гэлакси 28 36 16 Орландо Сити 27 34 17 Нью-Йорк Ред Буллз 27 33 18 Нью-Йорк Сити 27 33 19 Цинциннати 26 33 20 Портленд Тимберс 27 32 21 Реал Солт-Лейк 27 32 22 Сан-Диего 27 32 23 Остин 27 31 24 Ди-Си Юнайтед 26 30 25 Коламбус Крю 27 29 26 Миннесота Юнайтед 27 29 27 Торонто 27 29 28 Атланта Юнайтед 27 27 29 Клёб де Фут Монреаль 27 24 30 Спортинг Канзас-Сити 27 21 Западная конференция № Команда И О 1 Ванкувер Уайткэпс 27 50 2 Сент-Луис Сити 27 47 3 Даллас 27 47 4 Сан-Хосе Эртквейкс 27 45 5 Хьюстон Динамо 27 44 6 Лос-Анджелес 28 41 7 Сиэтл Саундерс 27 38 8 Колорадо Рэпидз 27 36 9 Лос-Анджелес Гэлакси 28 36 10 Портленд Тимберс 27 32 11 Реал Солт-Лейк 27 32 12 Сан-Диего 27 32 13 Остин 27 31 14 Миннесота Юнайтед 27 29 15 Спортинг Канзас-Сити 27 21 Восточная конференция № Команда И О 1 Нэшвилл 27 60 2 Нью-Инглэнд Революшн 27 46 3 Интер Майами 27 46 4 Чикаго Файр 27 45 5 Шарлотт 27 43 6 Филадельфия Юнион 27 39 7 Орландо Сити 27 34 8 Нью-Йорк Ред Буллз 27 33 9 Нью-Йорк Сити 27 33 10 Цинциннати 26 33 11 Ди-Си Юнайтед 26 30 12 Коламбус Крю 27 29 13 Торонто 27 29 14 Атланта Юнайтед 27 27 15 Клёб де Фут Монреаль 27 24