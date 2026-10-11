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Интер Майами - Ди-Си Юнайтед 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
11 Октября 2026 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Интер Майами
Ди-Си Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Интер Майами
Майами
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
Главные тренеры
Аргентина Хавьер Маскерано
Швейцария Рене Вайлер
История личных встреч
08.03.2026 США — Major League Soccer МЛС Ди-Си Юнайтед1 : 2Интер Майами
21.09.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 2Ди-Си Юнайтед
24.08.2025 США — Major League Soccer МЛС Ди-Си Юнайтед1 : 1Интер Майами
19.05.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами1 : 0Ди-Си Юнайтед
16.03.2024 США — Major League Soccer МЛС Ди-Си Юнайтед1 : 3Интер Майами
09.07.2023 США — Major League Soccer США - MLS Ди-Си Юнайтед2 : 2Интер Майами
04.06.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами1 : 2Ди-Си Юнайтед
19.09.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед2 : 3Интер Майами
15.05.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами2 : 2Ди-Си Юнайтед
20.06.2021 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед1 : 0Интер Майами
Турнирная таблица
МЛС
КомандаИО
1 Нэшвилл2760
2 Ванкувер Уайткэпс2750
3 Сент-Луис Сити2747
4 Даллас2747
5 Нью-Инглэнд Революшн2746
6 Интер Майами2746
7 Чикаго Файр2745
8 Сан-Хосе Эртквейкс2745
9 Хьюстон Динамо2744
10 Шарлотт2743
11 Лос-Анджелес2841
12 Филадельфия Юнион2739
13 Сиэтл Саундерс2738
14 Колорадо Рэпидз2736
15 Лос-Анджелес Гэлакси2836
16 Орландо Сити2734
17 Нью-Йорк Ред Буллз2733
18 Нью-Йорк Сити2733
19 Цинциннати2633
20 Портленд Тимберс2732
21 Реал Солт-Лейк2732
22 Сан-Диего2732
23 Остин2731
24 Ди-Си Юнайтед2630
25 Коламбус Крю2729
26 Миннесота Юнайтед2729
27 Торонто2729
28 Атланта Юнайтед2727
29 Клёб де Фут Монреаль2724
30 Спортинг Канзас-Сити2721
Западная конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Уайткэпс2750
2 Сент-Луис Сити2747
3 Даллас2747
4 Сан-Хосе Эртквейкс2745
5 Хьюстон Динамо2744
6 Лос-Анджелес2841
7 Сиэтл Саундерс2738
8 Колорадо Рэпидз2736
9 Лос-Анджелес Гэлакси2836
10 Портленд Тимберс2732
11 Реал Солт-Лейк2732
12 Сан-Диего2732
13 Остин2731
14 Миннесота Юнайтед2729
15 Спортинг Канзас-Сити2721
Восточная конференция
КомандаИО
1 Нэшвилл2760
2 Нью-Инглэнд Революшн2746
3 Интер Майами2746
4 Чикаго Файр2745
5 Шарлотт2743
6 Филадельфия Юнион2739
7 Орландо Сити2734
8 Нью-Йорк Ред Буллз2733
9 Нью-Йорк Сити2733
10 Цинциннати2633
11 Ди-Си Юнайтед2630
12 Коламбус Крю2729
13 Торонто2729
14 Атланта Юнайтед2727
15 Клёб де Фут Монреаль2724
Кто победит?
8 голосов болельщиков
Интер Майами
75%
Ничья
13%
Ди-Си Юнайтед
13%

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