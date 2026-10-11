Улытау - Окжетпес 11 Октября прямая трансляция
11 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Улытау
Окжетпес
Кокшетау
История личных встреч
|21.03.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|19.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|19.04.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|26
|61
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|27
|60
| 3
Лига конференций
|Астана
|26
|48
|4
|Актобе
|27
|45
|5
|Окжетпес
|26
|45
|6
|Елимай
|26
|38
|7
|Тобол
|27
|37
|8
|Женис
|26
|32
|9
|Улытау
|26
|32
|10
|Каспий
|26
|29
|11
|Кызыл-Жар
|27
|28
|12
|Иртыш П
|26
|26
|13
|Кайсар
|26
|24
|14
|Атырау
|25
|23
| 15
Зона вылета
|Алтай
|26
|23
| 16
Зона вылета
|Жетысу
|27
|22
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