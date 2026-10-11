01:17 ()
Расписание матчей
Воскресенье 11 октября
Свернуть список

Риу Аве - Насьонал 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
11 Октября 2026 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Риу Аве
Насьонал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Насьонал
Риу Аве
10
Удары
12
11
Нарушения
17
5
Угловые
7
2
Вне игры
0
2
Сейвы
4
Удары
10
Всего
12
6
В створ
2
4
Удары мимо ворот
10
42%
Владение мячом
58%
Пасы
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Насьонал
Фуншал
32 Бразилия вр Vitor Hugo
20 Португалия зщ Жоау Томе
23 Аргентина зщ Франсиско Петрассо
3 Колумбия пз Симон Гарсия
24 Португалия пз Педру Амарал
44 Венгрия пз Тамаш Никичер
5 Греция пз Андреас Нтои
7 Бразилия пз Диого Безерра
30 Словакия пз Roland Galcik
11 Испания нп Jalen Blesa
9 Гвинея-Бисау нп Тамбле
1 Италия вр Ренато Марин
2 Эквадор зщ Даниэль де ла Крус
33 Португалия зщ Chico Goncalves
38 Бразилия зщ José Vitor Lima Cardoso
5 Португалия зщ Жозе Гомеш
31 Камерун пз Данель Донгмо
20 Португалия пз Мачой Джало
8 Испания пз Мигель Баэса
15 Тунис пз Чиеб Лабиди
12 Южная Корея пз Сон Мин Гю
99 Бразилия нп Pablo Ruan
Главные тренеры
Греция Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Насьонал4 : 0Риу Аве
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Риу Аве1 : 1Насьонал
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Насьонал3 : 3Риу Аве
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Риу Аве2 : 1Насьонал
19.05.2021 Португалия - Примейра 34-й тур Насьонал1 : 2Риу Аве
05.02.2021 Португалия - Примейра 17-й тур Риу Аве0 : 0Насьонал
17.03.2019 Португалия - Примейра 26-й тур Насьонал0 : 1Риу Аве
05.11.2018 Португалия - Примейра 9-й тур Риу Аве3 : 3Насьонал
29.04.2017 Португалия - Примейра 31-й тур Насьонал0 : 2Риу Аве
18.12.2016 Португалия - Примейра 14-й тур Риу Аве2 : 1Насьонал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту721
2
Лига чемпионов
Спортинг818
3
Лига чемпионов
Бенфика716
4
Лига Европы
Санта-Клара715
5
Лига конференций
Академику711
6 Арока711
7 Брага711
8 Жил Висенте711
9 Эштрела710
10 Морейренсе88
11 Алверка78
12 Маритиму78
13 Фамаликан77
14 Витория Гимарайнш75
15 Насьонал74
16
Стыковая зона
Риу Аве74
17
Зона вылета
Каза Пия74
18
Зона вылета
Эшторил72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Риу Аве
0%
Ничья
0%
Насьонал
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close