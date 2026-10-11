Риу Аве - Насьонал 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
11 Октября 2026 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Насьонал
Риу Аве
10
Удары
12
11
Нарушения
17
5
Угловые
7
2
Вне игры
0
2
Сейвы
4
Удары
10
Всего
12
6
В створ
2
4
Удары мимо ворот
10
42%
Владение мячом
58%
Пасы
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Насьонал
Фуншал
|32
|вр
|Vitor Hugo
|20
|зщ
|Жоау Томе
|23
|зщ
|Франсиско Петрассо
|3
|пз
|Симон Гарсия
|24
|пз
|Педру Амарал
|44
|пз
|Тамаш Никичер
|5
|пз
|Андреас Нтои
|7
|пз
|Диого Безерра
|30
|пз
|Roland Galcik
|11
|нп
|Jalen Blesa
|9
|нп
|Тамбле
|1
|вр
|Ренато Марин
|2
|зщ
|Даниэль де ла Крус
|33
|зщ
|Chico Goncalves
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|5
|зщ
|Жозе Гомеш
|31
|пз
|Данель Донгмо
|20
|пз
|Мачой Джало
|8
|пз
|Мигель Баэса
|15
|пз
|Чиеб Лабиди
|12
|пз
|Сон Мин Гю
|99
|нп
|Pablo Ruan
Главные тренеры
|Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|4 : 0
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|3 : 3
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 1
|19.05.2021
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|05.02.2021
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 0
|17.03.2019
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|05.11.2018
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|3 : 3
|29.04.2017
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 2
|18.12.2016
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Бенфика
|7
|16
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|7
|15
| 5
Лига конференций
|Академику
|7
|11
|6
|Арока
|7
|11
|7
|Брага
|7
|11
|8
|Жил Висенте
|7
|11
|9
|Эштрела
|7
|10
|10
|Морейренсе
|8
|8
|11
|Алверка
|7
|8
|12
|Маритиму
|7
|8
|13
|Фамаликан
|7
|7
|14
|Витория Гимарайнш
|7
|5
|15
|Насьонал
|7
|4
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|7
|2
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