Риу Аве - Насьонал 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815 11 Октября 2026 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра , 8-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Насьонал Риу Аве 10 Удары 12 11 Нарушения 17 5 Угловые 7 2 Вне игры 0 2 Сейвы 4 Удары 10 Всего 12 6 В створ 2 4 Удары мимо ворот 10 42% Владение мячом 58% Пасы

Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Риу Аве Вила-ду-Конде Насьонал Фуншал 32 вр Vitor Hugo 20 зщ Жоау Томе 23 зщ Франсиско Петрассо 3 пз Симон Гарсия 24 пз Педру Амарал 44 пз Тамаш Никичер 5 пз Андреас Нтои 7 пз Диого Безерра 30 пз Roland Galcik 11 нп Jalen Blesa 9 нп Тамбле 1 вр Ренато Марин 2 зщ Даниэль де ла Крус 33 зщ Chico Goncalves 38 зщ José Vitor Lima Cardoso 5 зщ Жозе Гомеш 31 пз Данель Донгмо 20 пз Мачой Джало 8 пз Мигель Баэса 15 пз Чиеб Лабиди 12 пз Сон Мин Гю 99 нп Pablo Ruan Главные тренеры Сотирис Силайдопулос История личных встреч 25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 4 : 0 17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 1 : 1 10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур 3 : 3 29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 2 : 1 19.05.2021 Португалия - Примейра 34-й тур 1 : 2 05.02.2021 Португалия - Примейра 17-й тур 0 : 0 17.03.2019 Португалия - Примейра 26-й тур 0 : 1 05.11.2018 Португалия - Примейра 9-й тур 3 : 3 29.04.2017 Португалия - Примейра 31-й тур 0 : 2 18.12.2016 Португалия - Примейра 14-й тур 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Порту 7 21 2 Лига чемпионов Спортинг 8 18 3 Лига чемпионов Бенфика 7 16 4 Лига Европы Санта-Клара 7 15 5 Лига конференций Академику 7 11 6 Арока 7 11 7 Брага 7 11 8 Жил Висенте 7 11 9 Эштрела 7 10 10 Морейренсе 8 8 11 Алверка 7 8 12 Маритиму 7 8 13 Фамаликан 7 7 14 Витория Гимарайнш 7 5 15 Насьонал 7 4 16 Стыковая зона Риу Аве 7 4 17 Зона вылета Каза Пия 7 4 18 Зона вылета Эшторил 7 2