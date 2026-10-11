Санкт-Паули - Карлсруэ 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
11 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
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Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Карлсруэ
Карлсруэ
Главные тренеры
|Марцель Рапп
История личных встреч
|06.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|4 : 4
|05.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|25.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|06.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|08.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|0 : 3
|30.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|02.11.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Герта
|6
|18
| 2
Повышение
|Нюрнберг
|6
|16
| 3
Плей-офф за повышение
|Хайденхайм
|7
|14
|4
|Магдебург
|7
|13
|5
|Кайзерслаутерн
|7
|12
|6
|Вольфсбург
|6
|11
|7
|Энерги
|7
|8
|8
|Оснабрюк
|7
|8
|9
|Айнтрахт Б
|7
|7
|10
|Санкт-Паули
|6
|7
|11
|Бохум
|6
|7
|12
|Ганновер-96
|7
|7
|13
|Дармштадт 98
|7
|7
|14
|Гройтер Фюрт
|6
|6
|15
|Арминия
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Динамо Др
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Карлсруэ
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|7
|4
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