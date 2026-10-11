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Санкт-Паули - Карлсруэ 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
11 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
Санкт-Паули
Карлсруэ

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Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Карлсруэ
Карлсруэ
Главные тренеры
Германия Марцель Рапп
История личных встреч
06.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Карлсруэ2 : 1Санкт-Паули
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Санкт-Паули2 : 1Карлсруэ
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Санкт-Паули1 : 1Карлсруэ
12.11.2022 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Карлсруэ4 : 4Санкт-Паули
05.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Санкт-Паули3 : 1Карлсруэ
25.09.2021 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Карлсруэ1 : 3Санкт-Паули
06.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Карлсруэ0 : 0Санкт-Паули
08.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Санкт-Паули0 : 3Карлсруэ
30.05.2020 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Карлсруэ1 : 1Санкт-Паули
02.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Санкт-Паули2 : 2Карлсруэ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Герта618
2
Повышение
Нюрнберг616
3
Плей-офф за повышение
Хайденхайм714
4 Магдебург713
5 Кайзерслаутерн712
6 Вольфсбург611
7 Энерги78
8 Оснабрюк78
9 Айнтрахт Б77
10 Санкт-Паули67
11 Бохум67
12 Ганновер-9677
13 Дармштадт 9877
14 Гройтер Фюрт66
15 Арминия65
16
Стыковая зона
Динамо Др75
17
Зона вылета
Карлсруэ65
18
Зона вылета
Хольштайн74
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Санкт-Паули
0%
Ничья
0%
Карлсруэ
0%

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