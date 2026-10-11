Витебск - Ислочь 11 Октября прямая трансляция

11 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига , 24-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Витебск Витебск Ислочь Минский район История личных встреч 23.05.2026 Беларусь — Высшая лига 9-й тур 3 : 0 24.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 3 : 0 11.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур 3 : 3 01.12.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур 1 : 0 06.07.2024 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 0 : 1 09.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч 0 : 2 03.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч 1 : 4 06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур 1 : 3 08.07.2022 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 2 : 0 02.10.2021 Беларусь - Высшая лига 25-й тур 0 : 4 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Ислочь 22 45 2 Лига конференций МЛ Витебск 21 44 3 Лига конференций Динамо Мн 21 43 4 Динамо-Брест 24 43 5 Гомель 23 39 6 Неман 22 37 7 Витебск 23 36 8 Минск 24 34 9 Торпедо-БелАЗ 23 30 10 Славия-Мозырь 22 25 11 Барановичи 23 25 12 Арсенал Дз 24 23 13 Белшина 23 21 14 Стыковая зона БАТЭ 22 18 15 Зона вылета Нафтан 24 17 16 Зона вылета Днепр М 23 16