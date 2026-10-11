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Витебск - Ислочь 11 Октября прямая трансляция

11 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Витебск
Ислочь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Витебск
Витебск
Ислочь
Минский район
История личных встреч
23.05.2026 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Ислочь3 : 0Витебск
24.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Ислочь3 : 0Витебск
11.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Витебск3 : 3Ислочь
01.12.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур Ислочь1 : 0Витебск
06.07.2024 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Витебск0 : 1Ислочь
09.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Ислочь0 : 2Витебск
03.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Витебск1 : 4Ислочь
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Витебск1 : 3Ислочь
08.07.2022 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Ислочь2 : 0Витебск
02.10.2021 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Витебск0 : 4Ислочь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь2245
2
Лига конференций
МЛ Витебск2144
3
Лига конференций
Динамо Мн2143
4 Динамо-Брест2443
5 Гомель2339
6 Неман2237
7 Витебск2336
8 Минск2434
9 Торпедо-БелАЗ2330
10 Славия-Мозырь2225
11 Барановичи2325
12 Арсенал Дз2423
13 Белшина2321
14
Стыковая зона
БАТЭ2218
15
Зона вылета
Нафтан2417
16
Зона вылета
Днепр М2316
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Витебск
0%
Ничья
0%
Ислочь
0%

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