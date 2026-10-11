Витебск - Ислочь 11 Октября прямая трансляция
11 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Витебск
Витебск
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|23.05.2026
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|3 : 0
|24.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 0
|11.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|4-й тур
|3 : 3
|01.12.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|06.07.2024
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|0 : 1
|09.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 2
|03.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 4
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 3
|08.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 0
|02.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ислочь
|22
|45
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|21
|44
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|21
|43
|4
|Динамо-Брест
|24
|43
|5
|Гомель
|23
|39
|6
|Неман
|22
|37
|7
|Витебск
|23
|36
|8
|Минск
|24
|34
|9
|Торпедо-БелАЗ
|23
|30
|10
|Славия-Мозырь
|22
|25
|11
|Барановичи
|23
|25
|12
|Арсенал Дз
|24
|23
|13
|Белшина
|23
|21
| 14
Стыковая зона
|БАТЭ
|22
|18
| 15
Зона вылета
|Нафтан
|24
|17
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|23
|16
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