Фрайбург - Шальке-04 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700 11 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига , 5-й тур Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Фрайбург Фрайбург Шальке-04 Гельзенкирхен 1 вр Мио Бакхаус 29 зщ Филипп Трой 28 зщ Маттиас Гинтер 3 зщ Филипп Линхарт 33 зщ Жорди Макенго 8 пз Максимилиан Эггештайн 16 пз Янник Энгельхардт 19 пз Ян-Никлас Бесте 14 пз Юито Судзуки 7 пз Дерри Шерхант 31 нп Игор Матанович 1 вр Лорис Кариус 25 зщ Никола Катич 4 зщ Хасан Куручай 8 зщ Робин Госенс 5 зщ Тимо Беккер 29 пз Эрик Жуниор Эбимбе 23 пз Суфьян Эль-Фаузи 13 пз Сатоси Танака 19 нп Кенан Караман 24 нп Адиль Аушиш 9 нп Мусса Силла Главные тренеры Юлиан Шустер Мирон Муслич История личных встреч 23.04.2023 Германия — Бундеслига 29-й тур 4 : 0 30.10.2022 Германия — Бундеслига 12-й тур 0 : 2 17.04.2021 Германия - Бундеслига 29-й тур 4 : 0 16.12.2020 Германия - Бундеслига 12-й тур 0 : 2 27.06.2020 Германия - Бундеслига 34-й тур 4 : 0 21.12.2019 Германия - Бундеслига 17-й тур 2 : 2 16.02.2019 Германия - Бундеслига 22-й тур 0 : 0 25.09.2018 Германия - Бундеслига 5-й тур 1 : 0 31.03.2018 Германия - Бундеслига 28-й тур 2 : 0 04.11.2017 Германия - Бундеслига 11-й тур 0 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Боруссия Д 5 13 2 Лига чемпионов Бавария 4 10 3 Лига чемпионов Фрайбург 4 10 4 Лига чемпионов Вердер 5 8 5 Лига Европы Аугсбург 4 7 6 Лига конференций Байер 4 7 7 Майнц 4 7 8 Эльферсберг 4 7 9 РБ Лейпциг 4 6 10 Айнтрахт Ф 4 5 11 Шальке-04 4 5 12 Падерборн 07 4 4 13 Кёльн 4 4 14 Хоффенхайм 4 3 15 Штутгарт 4 3 16 Стыковая зона Гамбург 4 3 17 Зона вылета Унион 4 1 18 Зона вылета Боруссия М 4 0