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Фрайбург - Шальке-04 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
11 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Фрайбург
Шальке-04

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Шальке-04
Гельзенкирхен
1 Германия вр Мио Бакхаус
29 Германия зщ Филипп Трой
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
33 Франция зщ Жорди Макенго
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
16 Германия пз Янник Энгельхардт
19 Германия пз Ян-Никлас Бесте
14 Япония пз Юито Судзуки
7 Германия пз Дерри Шерхант
31 Хорватия нп Игор Матанович
1 Германия вр Лорис Кариус
25 Босния и Герцеговина зщ Никола Катич
4 Турция зщ Хасан Куручай
8 Германия зщ Робин Госенс
5 Германия зщ Тимо Беккер
29 Камерун пз Эрик Жуниор Эбимбе
23 Германия пз Суфьян Эль-Фаузи
13 Япония пз Сатоси Танака
19 Турция нп Кенан Караман
24 Алжир нп Адиль Аушиш
9 Франция нп Мусса Силла
Главные тренеры
Германия Юлиан Шустер
Австрия Мирон Муслич
История личных встреч
23.04.2023 Германия — Бундеслига 29-й тур Фрайбург4 : 0Шальке-04
30.10.2022 Германия — Бундеслига 12-й тур Шальке-040 : 2Фрайбург
17.04.2021 Германия - Бундеслига 29-й тур Фрайбург4 : 0Шальке-04
16.12.2020 Германия - Бундеслига 12-й тур Шальке-040 : 2Фрайбург
27.06.2020 Германия - Бундеслига 34-й тур Фрайбург4 : 0Шальке-04
21.12.2019 Германия - Бундеслига 17-й тур Шальке-042 : 2Фрайбург
16.02.2019 Германия - Бундеслига 22-й тур Шальке-040 : 0Фрайбург
25.09.2018 Германия - Бундеслига 5-й тур Фрайбург1 : 0Шальке-04
31.03.2018 Германия - Бундеслига 28-й тур Шальке-042 : 0Фрайбург
04.11.2017 Германия - Бундеслига 11-й тур Фрайбург0 : 1Шальке-04
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Боруссия Д513
2
Лига чемпионов
Бавария410
3
Лига чемпионов
Фрайбург410
4
Лига чемпионов
Вердер58
5
Лига Европы
Аугсбург47
6
Лига конференций
Байер47
7 Майнц47
8 Эльферсберг47
9 РБ Лейпциг46
10 Айнтрахт Ф45
11 Шальке-0445
12 Падерборн 0744
13 Кёльн44
14 Хоффенхайм43
15 Штутгарт43
16
Стыковая зона
Гамбург43
17
Зона вылета
Унион41
18
Зона вылета
Боруссия М40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фрайбург
0%
Ничья
0%
Шальке-04
0%

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