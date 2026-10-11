Фрайбург - Шальке-04 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
11 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Шальке-04
Гельзенкирхен
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|29
|зщ
|Филипп Трой
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|16
|пз
|Янник Энгельхардт
|19
|пз
|Ян-Никлас Бесте
|14
|пз
|Юито Судзуки
|7
|пз
|Дерри Шерхант
|31
|нп
|Игор Матанович
|1
|вр
|Лорис Кариус
|25
|зщ
|Никола Катич
|4
|зщ
|Хасан Куручай
|8
|зщ
|Робин Госенс
|5
|зщ
|Тимо Беккер
|29
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|23
|пз
|Суфьян Эль-Фаузи
|13
|пз
|Сатоси Танака
|19
|нп
|Кенан Караман
|24
|нп
|Адиль Аушиш
|9
|нп
|Мусса Силла
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Мирон Муслич
История личных встреч
|23.04.2023
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|4 : 0
|30.10.2022
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 0
|16.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 2
|16.02.2019
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|25.09.2018
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|31.03.2018
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 0
|04.11.2017
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Вердер
|5
|8
| 5
Лига Европы
|Аугсбург
|4
|7
| 6
Лига конференций
|Байер
|4
|7
|7
|Майнц
|4
|7
|8
|Эльферсберг
|4
|7
|9
|РБ Лейпциг
|4
|6
|10
|Айнтрахт Ф
|4
|5
|11
|Шальке-04
|4
|5
|12
|Падерборн 07
|4
|4
|13
|Кёльн
|4
|4
|14
|Хоффенхайм
|4
|3
|15
|Штутгарт
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Гамбург
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Унион
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|4
|0
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