Бетис - Осасуна 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
11 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Составы команд
Бетис
Севилья
Осасуна
Памплона
|1
|вр
|Альваро Вальес
|16
|зщ
|Валентин Гомес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|4
|зщ
|Натан
|11
|зщ
|Фран Гарсия
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|21
|пз
|Марк Рока
|18
|пз
|Нельсон Деосса
|7
|нп
|Антони
|9
|нп
|Кучо Эрнандес
|10
|нп
|Абде Эззалзули
|13
|вр
|Айтор Фернандес
|15
|зщ
|Диего Рико
|27
|зщ
|Иньиго Аргибиде
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|7
|пз
|Хон Монкайола
|35
|пз
|Unai Santos
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|16
|пз
|Мой Гомес
|10
|пз
|Аймар Орос
|8
|пз
|Икер Муньос
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|12.04.2026
|Испания — Примера
|31-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 0
|11.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 2
|18.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 2 2 : 4
|26.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|03.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Севилья
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Алавес
|7
|11
|7
|Депортиво
|7
|10
|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
|9
|Райо Вальекано
|7
|8
|10
|Осасуна
|7
|8
|11
|Эспаньол
|8
|8
|12
|Вильярреал
|7
|8
|13
|Атлетик Б
|6
|8
|14
|Хетафе
|7
|8
|15
|Сельта
|7
|7
|16
|Расинг
|7
|7
|17
|Леванте
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Эльче
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Малага
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|7
|4
Кто победит?
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