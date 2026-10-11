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Бетис - Осасуна 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
11 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 8-й тур
Бетис
Осасуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Бетис
Севилья
Осасуна
Памплона
1 Испания вр Альваро Вальес
16 Аргентина зщ Валентин Гомес
2 Испания зщ Эктор Бельерин
4 Бразилия зщ Натан
11 Испания зщ Фран Гарсия
8 Испания пз Пабло Форнальс
21 Испания пз Марк Рока
18 Колумбия пз Нельсон Деосса
7 Бразилия нп Антони
9 Колумбия нп Кучо Эрнандес
10 Марокко нп Абде Эззалзули
13 Испания вр Айтор Фернандес
15 Испания зщ Диего Рико
27 Испания зщ Иньиго Аргибиде
24 Испания зщ Алехандро Катена
7 Испания пз Хон Монкайола
35 Испания пз Unai Santos
14 Испания пз Рубен Гарсия
16 Испания пз Мой Гомес
10 Испания пз Аймар Орос
8 Испания пз Икер Муньос
17 Хорватия нп Анте Будимир
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
12.04.2026 Испания — Примера 31-й тур Осасуна1 : 1Бетис
28.09.2025 Испания — Примера 7-й тур Бетис2 : 0Осасуна
11.05.2025 Испания — Примера 35-й тур Бетис1 : 1Осасуна
19.10.2024 Испания — Примера 10-й тур Осасуна1 : 2Бетис
05.05.2024 Испания - Примера 34-й тур Осасуна0 : 2Бетис
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Бетис2 : 1Осасуна
22.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Осасуна3 : 2Бетис
18.01.2023 Кубок Испании 1/8 финала Бетис2 : 2 2 : 4Осасуна
26.08.2022 Испания - Примера 3-й тур Бетис1 : 0Осасуна
03.04.2022 Испания - Примера 30-й тур Бетис4 : 1Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона721
2
Лига чемпионов
Атлетико М716
3
Лига чемпионов
Бетис716
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид715
5
Лига Европы
Севилья713
6
Лига конференций
Алавес711
7 Депортиво710
8 Реал Сосьедад710
9 Райо Вальекано78
10 Осасуна78
11 Эспаньол88
12 Вильярреал78
13 Атлетик Б68
14 Хетафе78
15 Сельта77
16 Расинг77
17 Леванте65
18
Зона вылета
Эльче75
19
Зона вылета
Малага84
20
Зона вылета
Валенсия74
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Бетис
50%
Ничья
50%
Осасуна
0%

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