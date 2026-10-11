Бетис - Осасуна 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619 11 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Испания — Ла Лига , 8-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Бетис Севилья Осасуна Памплона 1 вр Альваро Вальес 16 зщ Валентин Гомес 2 зщ Эктор Бельерин 4 зщ Натан 11 зщ Фран Гарсия 8 пз Пабло Форнальс 21 пз Марк Рока 18 пз Нельсон Деосса 7 нп Антони 9 нп Кучо Эрнандес 10 нп Абде Эззалзули 13 вр Айтор Фернандес 15 зщ Диего Рико 27 зщ Иньиго Аргибиде 24 зщ Алехандро Катена 7 пз Хон Монкайола 35 пз Unai Santos 14 пз Рубен Гарсия 16 пз Мой Гомес 10 пз Аймар Орос 8 пз Икер Муньос 17 нп Анте Будимир Главные тренеры Мануэль Пеллегрини История личных встреч 12.04.2026 Испания — Примера 31-й тур 1 : 1 28.09.2025 Испания — Примера 7-й тур 2 : 0 11.05.2025 Испания — Примера 35-й тур 1 : 1 19.10.2024 Испания — Примера 10-й тур 1 : 2 05.05.2024 Испания - Примера 34-й тур 0 : 2 29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур 2 : 1 22.04.2023 Испания - Примера 30-й тур 3 : 2 18.01.2023 Кубок Испании 1/8 финала 2 : 2 2 : 4 26.08.2022 Испания - Примера 3-й тур 1 : 0 03.04.2022 Испания - Примера 30-й тур 4 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Барселона 7 21 2 Лига чемпионов Атлетико М 7 16 3 Лига чемпионов Бетис 7 16 4 Лига чемпионов Реал Мадрид 7 15 5 Лига Европы Севилья 7 13 6 Лига конференций Алавес 7 11 7 Депортиво 7 10 8 Реал Сосьедад 7 10 9 Райо Вальекано 7 8 10 Осасуна 7 8 11 Эспаньол 8 8 12 Вильярреал 7 8 13 Атлетик Б 6 8 14 Хетафе 7 8 15 Сельта 7 7 16 Расинг 7 7 17 Леванте 6 5 18 Зона вылета Эльче 7 5 19 Зона вылета Малага 8 4 20 Зона вылета Валенсия 7 4