01:21 ()
Расписание матчей
Воскресенье 11 октября
Свернуть список

Погонь - Корона 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
11 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Погонь
Корона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Погонь
Щецин
Корона
Кельце
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
История личных встреч
16.03.2026 Польша — Экстракласса 25-й тур Погонь2 : 1Корона
13.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Корона1 : 0Погонь
09.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Корона0 : 0Погонь
20.07.2024 Польша — Экстракласса 1-й тур Погонь3 : 0Корона
17.03.2024 Польша - Экстракласса 25-й тур Корона2 : 2Погонь
16.09.2023 Польша - Экстракласса 8-й тур Погонь3 : 1Корона
18.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Погонь0 : 0Корона
04.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Корона1 : 2Погонь
20.12.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Погонь0 : 1Корона
19.08.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Корона0 : 1Погонь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З922
2
Лига чемпионов
Легия919
3
Лига Европы
Лех П819
4
Лига конференций
Висла Кр917
5 Заглембе Л915
6 Погонь815
7 Корона915
8 ГКС Катовице915
9 Пяст913
10 Ягеллония812
11 Висла Плоцк911
12 Видзев99
13 Радомяк98
14 Краковия98
15 Вечиста Краков98
16
Зона вылета
Шлёнск96
17
Зона вылета
Мотор96
18
Зона вылета
Ракув103
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Погонь
0%
Ничья
0%
Корона
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close