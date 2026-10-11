Погонь - Корона 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
11 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Погонь
Щецин
Корона
Кельце
Главные тренеры
|Яцек Зелински
История личных встреч
|16.03.2026
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 0
|09.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|0 : 0
|20.07.2024
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|3 : 0
|17.03.2024
|Польша - Экстракласса
|25-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Польша - Экстракласса
|8-й тур
|3 : 1
|18.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|0 : 0
|04.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|1 : 2
|20.12.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|0 : 1
|19.08.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гурник З
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|9
|19
| 3
Лига Европы
|Лех П
|8
|19
| 4
Лига конференций
|Висла Кр
|9
|17
|5
|Заглембе Л
|9
|15
|6
|Погонь
|8
|15
|7
|Корона
|9
|15
|8
|ГКС Катовице
|9
|15
|9
|Пяст
|9
|13
|10
|Ягеллония
|8
|12
|11
|Висла Плоцк
|9
|11
|12
|Видзев
|9
|9
|13
|Радомяк
|9
|8
|14
|Краковия
|9
|8
|15
|Вечиста Краков
|9
|8
| 16
Зона вылета
|Шлёнск
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Мотор
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Ракув
|10
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков