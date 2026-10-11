Ницца - Страсбург 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624 11 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1 , 6-й тур Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);

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Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Ницца Ницца Страсбург Страсбург 23 вр Йеванн Диуф 28 зщ Аксель Витсель 55 зщ Юссуф Ндайишимийе 5 зщ Мохамед Абдель Монем 35 зщ Xavier Mandza 92 пз Жонатан Клосс 27 пз Нильс Нкунку 39 пз Джибриль Кулибали 11 нп Элье Ваи 9 нп Мохамед Амура 7 нп Готье Эн 1 вр Филип Йоргенсен 4 зщ Хейланд Митчелл 16 зщ Дженезис Антви 24 зщ Лукас Хёгсберг 31 зщ Карим Кулибали 23 пз Диогу де Соуза 80 пз Жессим Яссин 29 пз Самир Эль-Мурабет 11 пз Себастьян Нанаси 10 пз Джованни Рейна 30 нп Хакобо Ортега Главные тренеры Оливье Панталони История личных встреч 22.04.2026 Кубок Франции 1/2 финала 0 : 2 04.04.2026 Франция — Лига 1 28-й тур 3 : 1 03.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур 1 : 1 12.04.2025 Франция — Лига 1 29-й тур 2 : 2 24.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур 2 : 1 28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур 1 : 3 03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 2 : 0 13.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 2 : 0 14.08.2022 Франция - Лига 1 2-й тур 1 : 1 26.02.2022 Франция - Лига 1 26-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Монако 5 13 2 Лига чемпионов Лион 6 11 3 Лига чемпионов Париж 5 11 4 Лига чемпионов Лилль 5 10 5 Лига Европы Ренн 5 10 6 Лига конференций ПСЖ 5 8 7 Ланс 6 7 8 Анже 5 7 9 Страсбург 5 7 10 Ле-Ман 5 6 11 Осер 5 6 12 Брест 5 5 13 Лорьян 5 5 14 Тулуза 5 5 15 Ницца 5 5 16 Стыковая зона Труа 5 4 17 Зона вылета Марсель 5 3 18 Зона вылета Гавр 5 2