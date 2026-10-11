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Ницца - Страсбург 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
11 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Ницца
Страсбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Ницца
Ницца
Страсбург
Страсбург
23 Сенегал вр Йеванн Диуф
28 Бельгия зщ Аксель Витсель
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
5 Египет зщ Мохамед Абдель Монем
35 Франция зщ Xavier Mandza
92 Франция пз Жонатан Клосс
27 Франция пз Нильс Нкунку
39 Франция пз Джибриль Кулибали
11 Кот-д&#039;Ивуар нп Элье Ваи
9 Алжир нп Мохамед Амура
7 Франция нп Готье Эн
1 Дания вр Филип Йоргенсен
4 Коста-Рика зщ Хейланд Митчелл
16 Швеция зщ Дженезис Антви
24 Дания зщ Лукас Хёгсберг
31 Германия зщ Карим Кулибали
23 Португалия пз Диогу де Соуза
80 Марокко пз Жессим Яссин
29 Марокко пз Самир Эль-Мурабет
11 Швеция пз Себастьян Нанаси
10 США пз Джованни Рейна
30 Испания нп Хакобо Ортега
Главные тренеры
Франция Оливье Панталони
История личных встреч
22.04.2026 Кубок Франции 1/2 финала Страсбург0 : 2Ницца
04.04.2026 Франция — Лига 1 28-й тур Страсбург3 : 1Ницца
03.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур Ницца1 : 1Страсбург
12.04.2025 Франция — Лига 1 29-й тур Страсбург2 : 2Ницца
24.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Ницца2 : 1Страсбург
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур Страсбург1 : 3Ницца
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Ницца2 : 0Страсбург
13.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Страсбург2 : 0Ницца
14.08.2022 Франция - Лига 1 2-й тур Ницца1 : 1Страсбург
26.02.2022 Франция - Лига 1 26-й тур Страсбург0 : 0Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако513
2
Лига чемпионов
Лион611
3
Лига чемпионов
Париж511
4
Лига чемпионов
Лилль510
5
Лига Европы
Ренн510
6
Лига конференций
ПСЖ58
7 Ланс67
8 Анже57
9 Страсбург57
10 Ле-Ман56
11 Осер56
12 Брест55
13 Лорьян55
14 Тулуза55
15 Ницца55
16
Стыковая зона
Труа54
17
Зона вылета
Марсель53
18
Зона вылета
Гавр52
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ницца
0%
Ничья
0%
Страсбург
0%

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