Ницца - Страсбург 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
11 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Ницца
Ницца
Страсбург
Страсбург
|23
|вр
|Йеванн Диуф
|28
|зщ
|Аксель Витсель
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|5
|зщ
|Мохамед Абдель Монем
|35
|зщ
|Xavier Mandza
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|27
|пз
|Нильс Нкунку
|39
|пз
|Джибриль Кулибали
|11
|нп
|Элье Ваи
|9
|нп
|Мохамед Амура
|7
|нп
|Готье Эн
|1
|вр
|Филип Йоргенсен
|4
|зщ
|Хейланд Митчелл
|16
|зщ
|Дженезис Антви
|24
|зщ
|Лукас Хёгсберг
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|23
|пз
|Диогу де Соуза
|80
|пз
|Жессим Яссин
|29
|пз
|Самир Эль-Мурабет
|11
|пз
|Себастьян Нанаси
|10
|пз
|Джованни Рейна
|30
|нп
|Хакобо Ортега
Главные тренеры
|Оливье Панталони
История личных встреч
|22.04.2026
|Кубок Франции
|1/2 финала
|0 : 2
|04.04.2026
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|3 : 1
|03.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 1
|12.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|2 : 2
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|14.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|26.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|6
|11
| 3
Лига чемпионов
|Париж
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Ренн
|5
|10
| 6
Лига конференций
|ПСЖ
|5
|8
|7
|Ланс
|6
|7
|8
|Анже
|5
|7
|9
|Страсбург
|5
|7
|10
|Ле-Ман
|5
|6
|11
|Осер
|5
|6
|12
|Брест
|5
|5
|13
|Лорьян
|5
|5
|14
|Тулуза
|5
|5
|15
|Ницца
|5
|5
| 16
Стыковая зона
|Труа
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Марсель
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Гавр
|5
|2
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