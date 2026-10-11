Кайсар - Ордабасы 11 Октября прямая трансляция

11 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига , 28-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Кайсар Кызылорда Ордабасы Шымкент История личных встреч 20.03.2026 Казахстан — Премьер-лига 3-й тур 2 : 0 10.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур 1 : 1 11.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 8-й тур 5 : 0 31.08.2024 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур 2 : 1 29.06.2024 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур 2 : 1 13.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур 2 : 3 06.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур 4 : 0 03.07.2021 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур 1 : 0 24.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур 4 : 2 21.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур 0 : 3 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Ордабасы 26 61 2 Лига конференций Кайрат 27 60 3 Лига конференций Астана 26 48 4 Актобе 27 45 5 Окжетпес 26 45 6 Елимай 26 38 7 Тобол 27 37 8 Женис 26 32 9 Улытау 26 32 10 Каспий 26 29 11 Кызыл-Жар 27 28 12 Иртыш П 26 26 13 Кайсар 26 24 14 Атырау 25 23 15 Зона вылета Алтай 26 23 16 Зона вылета Жетысу 27 22