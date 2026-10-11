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Кайсар - Ордабасы 11 Октября прямая трансляция

11 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 28-й тур
Кайсар
Ордабасы

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Кайсар
Кызылорда
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
20.03.2026 Казахстан — Премьер-лига 3-й тур Ордабасы2 : 0Кайсар
10.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Кайсар1 : 1Ордабасы
11.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 8-й тур Ордабасы5 : 0Кайсар
31.08.2024 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Кайсар2 : 1Ордабасы
29.06.2024 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Ордабасы2 : 1Кайсар
13.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Кайсар2 : 3Ордабасы
06.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Ордабасы4 : 0Кайсар
03.07.2021 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Кайсар1 : 0Ордабасы
24.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Ордабасы4 : 2Кайсар
21.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Ордабасы0 : 3Кайсар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2661
2
Лига конференций
Кайрат2760
3
Лига конференций
Астана2648
4 Актобе2745
5 Окжетпес2645
6 Елимай2638
7 Тобол2737
8 Женис2632
9 Улытау2632
10 Каспий2629
11 Кызыл-Жар2728
12 Иртыш П2626
13 Кайсар2624
14 Атырау2523
15
Зона вылета
Алтай2623
16
Зона вылета
Жетысу2722
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Кайсар
0%
Ничья
0%
Ордабасы
0%

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