Герта - Гройтер Фюрт 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
11 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Герта
Берлин
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
|Хайко Фогель
История личных встреч
|10.05.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|12.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|3 : 3
|04.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 1
|11.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|5 : 0
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|17.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Герта
|6
|18
| 2
Повышение
|Нюрнберг
|6
|16
| 3
Плей-офф за повышение
|Хайденхайм
|7
|14
|4
|Магдебург
|7
|13
|5
|Кайзерслаутерн
|7
|12
|6
|Вольфсбург
|6
|11
|7
|Энерги
|7
|8
|8
|Оснабрюк
|7
|8
|9
|Айнтрахт Б
|7
|7
|10
|Санкт-Паули
|6
|7
|11
|Бохум
|6
|7
|12
|Ганновер-96
|7
|7
|13
|Дармштадт 98
|7
|7
|14
|Гройтер Фюрт
|6
|6
|15
|Арминия
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Динамо Др
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Карлсруэ
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|7
|4
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