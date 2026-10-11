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Герта - Гройтер Фюрт 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
11 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
Герта
Гройтер Фюрт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Герта
Берлин
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
Германия Хайко Фогель
История личных встреч
10.05.2026 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Герта2 : 1Гройтер Фюрт
12.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Гройтер Фюрт3 : 3Герта
04.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур Герта1 : 0Гройтер Фюрт
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Герта
11.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Гройтер Фюрт1 : 2Герта
26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Герта5 : 0Гройтер Фюрт
12.02.2022 Германия - Бундеслига 22-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Герта
17.09.2021 Германия - Бундеслига 5-й тур Герта2 : 1Гройтер Фюрт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Герта618
2
Повышение
Нюрнберг616
3
Плей-офф за повышение
Хайденхайм714
4 Магдебург713
5 Кайзерслаутерн712
6 Вольфсбург611
7 Энерги78
8 Оснабрюк78
9 Айнтрахт Б77
10 Санкт-Паули67
11 Бохум67
12 Ганновер-9677
13 Дармштадт 9877
14 Гройтер Фюрт66
15 Арминия65
16
Стыковая зона
Динамо Др75
17
Зона вылета
Карлсруэ65
18
Зона вылета
Хольштайн74
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Герта
0%
Ничья
0%
Гройтер Фюрт
0%

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