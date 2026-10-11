Герта - Гройтер Фюрт 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667 11 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига , 7-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Герта Берлин Гройтер Фюрт Фюрт Главные тренеры Хайко Фогель История личных встреч 10.05.2026 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 1 12.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 3 : 3 04.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур 1 : 0 07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 2 : 1 11.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур 1 : 2 26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 5 : 0 12.02.2022 Германия - Бундеслига 22-й тур 2 : 1 17.09.2021 Германия - Бундеслига 5-й тур 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Герта 6 18 2 Повышение Нюрнберг 6 16 3 Плей-офф за повышение Хайденхайм 7 14 4 Магдебург 7 13 5 Кайзерслаутерн 7 12 6 Вольфсбург 6 11 7 Энерги 7 8 8 Оснабрюк 7 8 9 Айнтрахт Б 7 7 10 Санкт-Паули 6 7 11 Бохум 6 7 12 Ганновер-96 7 7 13 Дармштадт 98 7 7 14 Гройтер Фюрт 6 6 15 Арминия 6 5 16 Стыковая зона Динамо Др 7 5 17 Зона вылета Карлсруэ 6 5 18 Зона вылета Хольштайн 7 4