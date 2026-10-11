Эксельсиор - Гронинген 11 Октября прямая трансляция
11 Октября 2026 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Гронинген
Гронинген
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|4
|зщ
|Каспер Видель
|14
|зщ
|Ян Плуг
|15
|зщ
|Симон Янссон
|3
|зщ
|Рик Мейссен
|2
|пз
|Эрик да Силва Морейра
|8
|пз
|Иракли Егоян
|20
|пз
|Леннард Хартьес
|7
|нп
|Аймен Слити
|30
|нп
|Аугуст Орри Торстейнссон
|19
|нп
|David Garden
|1
|вр
|Этьен Вассен
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|14
|зщ
|Йорг Схрёдерс
|4
|зщ
|Марк Чингер
|18
|пз
|Тиго Ланд
|24
|пз
|Пелле Клемент
|8
|пз
|Tika de Jonge
|26
|нп
|Том ван Берген
|17
|нп
|David van der Werff
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
Главные тренеры
|Дик Люккин
История личных встреч
|02.05.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 3
|05.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 2
|16.01.2024
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 2
|25.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 0
|08.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 0
|15.12.2021
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 4 ДВ
|06.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 0
|02.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 4
|29.04.2018
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 0
|17.12.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|8
|19
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|7
|19
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|7
|17
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|7
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|7
|14
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|7
|13
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|7
|11
|8
|Гронинген
|7
|11
|9
|Гоу Эхед Иглс
|7
|10
|10
|Херенвен
|8
|9
|11
|НЕК Неймеген
|7
|8
|12
|Спарта
|7
|5
|13
|Телстар
|7
|5
|14
|Камбюр
|7
|5
|15
|Утрехт
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|7
|4
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|7
|2
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|7
|2
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