Эксельсиор - Гронинген 11 Октября прямая трансляция

11 Октября 2026 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия , 8-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Эксельсиор Роттердам Гронинген Гронинген 1 вр Стейн ван Гассел 4 зщ Каспер Видель 14 зщ Ян Плуг 15 зщ Симон Янссон 3 зщ Рик Мейссен 2 пз Эрик да Силва Морейра 8 пз Иракли Егоян 20 пз Леннард Хартьес 7 нп Аймен Слити 30 нп Аугуст Орри Торстейнссон 19 нп David Garden 1 вр Этьен Вассен 33 зщ Ханс Хатебур 3 зщ Теймен Блокзейл 14 зщ Йорг Схрёдерс 4 зщ Марк Чингер 18 пз Тиго Ланд 24 пз Пелле Клемент 8 пз Tika de Jonge 26 нп Том ван Берген 17 нп David van der Werff 9 нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон Главные тренеры Дик Люккин История личных встреч 02.05.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 2 : 3 05.12.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур 0 : 2 16.01.2024 Кубок Нидерландов 1/8 финала 0 : 2 25.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур 3 : 0 08.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур 1 : 0 15.12.2021 Кубок Нидерландов 2-й раунд 2 : 4 ДВ 06.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 1 : 0 02.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур 2 : 4 29.04.2018 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 4 : 0 17.12.2017 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур 2 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов ПСВ Эйндховен 8 19 2 Лига чемпионов АЗ Алкмар 7 19 3 Лига Европы Фейеноорд 7 17 4 Плей-офф Лиги конференций Твенте 7 16 5 Плей-офф Лиги конференций Аякс 7 14 6 Плей-офф Лиги конференций Фортуна 7 13 7 Плей-офф Лиги конференций Эксельсиор 7 11 8 Гронинген 7 11 9 Гоу Эхед Иглс 7 10 10 Херенвен 8 9 11 НЕК Неймеген 7 8 12 Спарта 7 5 13 Телстар 7 5 14 Камбюр 7 5 15 Утрехт 7 5 16 Стыковая зона ПЕК Зволле 7 4 17 Зона вылета АДО Ден Хааг 7 2 18 Зона вылета Виллем II 7 2