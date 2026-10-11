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Эксельсиор - Гронинген 11 Октября прямая трансляция

11 Октября 2026 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Эксельсиор
Гронинген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Гронинген
Гронинген
1 Нидерланды вр Стейн ван Гассел
4 Швеция зщ Каспер Видель
14 Нидерланды зщ Ян Плуг
15 Нидерланды зщ Симон Янссон
3 Нидерланды зщ Рик Мейссен
2 Германия пз Эрик да Силва Морейра
8 Грузия пз Иракли Егоян
20 Нидерланды пз Леннард Хартьес
7 Нидерланды нп Аймен Слити
30 Исландия нп Аугуст Орри Торстейнссон
19 Нидерланды нп David Garden
1 Суринам вр Этьен Вассен
33 Нидерланды зщ Ханс Хатебур
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
14 Нидерланды зщ Йорг Схрёдерс
4 Венгрия зщ Марк Чингер
18 Нидерланды пз Тиго Ланд
24 Нидерланды пз Пелле Клемент
8 Нидерланды пз Tika de Jonge
26 Нидерланды нп Том ван Берген
17 Нидерланды нп David van der Werff
9 Исландия нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
02.05.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Гронинген2 : 3Эксельсиор
05.12.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Эксельсиор0 : 2Гронинген
16.01.2024 Кубок Нидерландов 1/8 финала Эксельсиор0 : 2Гронинген
25.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Гронинген3 : 0Эксельсиор
08.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Эксельсиор1 : 0Гронинген
15.12.2021 Кубок Нидерландов 2-й раунд Эксельсиор2 : 4 ДВГронинген
06.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Гронинген1 : 0Эксельсиор
02.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Эксельсиор2 : 4Гронинген
29.04.2018 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гронинген4 : 0Эксельсиор
17.12.2017 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Эксельсиор2 : 0Гронинген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен819
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар719
3
Лига Европы
Фейеноорд717
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте716
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс714
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна713
7
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор711
8 Гронинген711
9 Гоу Эхед Иглс710
10 Херенвен89
11 НЕК Неймеген78
12 Спарта75
13 Телстар75
14 Камбюр75
15 Утрехт75
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле74
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг72
18
Зона вылета
Виллем II72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эксельсиор
0%
Ничья
0%
Гронинген
0%

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