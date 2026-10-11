Халл Сити - Эвертон 11 Октября прямая трансляция

Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504 11 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 6-й тур Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Халл Сити Кингстон-апон-Халл Эвертон Ливерпуль 19 вр Константинос Цолакис 2 зщ Льюи Койл 6 зщ Семи Аджайи 15 зщ Джон Иган 32 зщ Нобель Менди 3 зщ Райан Джилз 27 пз Реган Слейтер 29 пз Люка Гурна-Дуат 10 нп Мохамед Беллуми 7 нп Сорба Томас 9 нп Оливер Макбарни 1 вр Джордан Пикфорд 6 зщ Джеймс Тарковски 4 зщ Джеррэд Брэнтуэйт 2 зщ Эйнсли Мэйтленд-Найлс 45 пз Харрисон Армстронг 37 пз Джеймс Гарнер 22 пз Бреннан Джонсон 8 пз Кирнан Дьюсбери-Холл 10 пз Джек Грилиш 30 пз Хейден Рис Хакни 11 нп Тьерно Барри Главные тренеры Сергей Якирович Дэвид Мойес История личных встреч 08.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала 2 : 3 ДВ 18.03.2017 Англия - Премьер-лига 29-й тур 4 : 0 30.12.2016 Англия - Премьер-лига 19-й тур 2 : 2 01.01.2015 Англия - Премьер-лига 20-й тур 2 : 0 03.12.2014 Англия - Премьер-лига 14-й тур 1 : 1 11.05.2014 Англия - Премьер-лига 38-й тур 0 : 2 19.10.2013 Англия - Премьер-лига 8-й тур 2 : 1 07.03.2010 Англия - Премьер-лига 29-й тур 5 : 1 25.11.2009 Англия - Премьер-лига 17-й тур 3 : 2 10.01.2009 Англия - Премьер-лига 21-й тур 2 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Манчестер Сити 5 15 2 Лига чемпионов Арсенал 6 15 3 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 5 10 4 Лига чемпионов Брентфорд 5 9 5 Лига Европы Лидс Юнайтед 6 9 6 Лига Европы Ливерпуль 5 9 7 Лига конференций Эвертон 5 9 8 Халл Сити 5 8 9 Ньюкасл Юнайтед 5 8 10 Челси 5 7 11 Ипсвич Таун 5 6 12 Манчестер Юнайтед 5 5 13 Ноттингем Форест 5 5 14 Сандерленд 5 4 15 Кристал Пэлас 5 4 16 Астон Вилла 5 4 17 Борнмут 5 3 18 Зона вылета Ковентри Сити 5 3 19 Зона вылета Фулхэм 5 2 20 Зона вылета Тоттенхэм Хотспур 5 2