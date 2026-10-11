Халл Сити - Эвертон 11 Октября прямая трансляция
Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
11 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Эвертон
Ливерпуль
|19
|вр
|Константинос Цолакис
|2
|зщ
|Льюи Койл
|6
|зщ
|Семи Аджайи
|15
|зщ
|Джон Иган
|32
|зщ
|Нобель Менди
|3
|зщ
|Райан Джилз
|27
|пз
|Реган Слейтер
|29
|пз
|Люка Гурна-Дуат
|10
|нп
|Мохамед Беллуми
|7
|нп
|Сорба Томас
|9
|нп
|Оливер Макбарни
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|4
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|2
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|45
|пз
|Харрисон Армстронг
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|22
|пз
|Бреннан Джонсон
|8
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|10
|пз
|Джек Грилиш
|30
|пз
|Хейден Рис Хакни
|11
|нп
|Тьерно Барри
Главные тренеры
|Сергей Якирович
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|08.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 3 ДВ
|18.03.2017
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 0
|30.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|01.01.2015
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|03.12.2014
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|11.05.2014
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 2
|19.10.2013
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|07.03.2010
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 1
|25.11.2009
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 2
|10.01.2009
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Брентфорд
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Лидс Юнайтед
|6
|9
| 6
Лига Европы
|Ливерпуль
|5
|9
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|5
|9
|8
|Халл Сити
|5
|8
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|8
|10
|Челси
|5
|7
|11
|Ипсвич Таун
|5
|6
|12
|Манчестер Юнайтед
|5
|5
|13
|Ноттингем Форест
|5
|5
|14
|Сандерленд
|5
|4
|15
|Кристал Пэлас
|5
|4
|16
|Астон Вилла
|5
|4
|17
|Борнмут
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Ковентри Сити
|5
|3
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|2
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