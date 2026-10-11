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Халл Сити - Эвертон 11 Октября прямая трансляция

Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
11 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Халл Сити
Эвертон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Эвертон
Ливерпуль
19 Греция вр Константинос Цолакис
2 Англия зщ Льюи Койл
6 Нигерия зщ Семи Аджайи
15 Ирландия зщ Джон Иган
32 Сенегал зщ Нобель Менди
3 Англия зщ Райан Джилз
27 Англия пз Реган Слейтер
29 Франция пз Люка Гурна-Дуат
10 Алжир нп Мохамед Беллуми
7 Уэльс нп Сорба Томас
9 Шотландия нп Оливер Макбарни
1 Англия вр Джордан Пикфорд
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
4 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
2 Англия зщ Эйнсли Мэйтленд-Найлс
45 Англия пз Харрисон Армстронг
37 Англия пз Джеймс Гарнер
22 Уэльс пз Бреннан Джонсон
8 Англия пз Кирнан Дьюсбери-Холл
10 Англия пз Джек Грилиш
30 Англия пз Хейден Рис Хакни
11 Франция нп Тьерно Барри
Главные тренеры
Босния и Герцеговина Сергей Якирович
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
08.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала Халл Сити2 : 3 ДВЭвертон
18.03.2017 Англия - Премьер-лига 29-й тур Эвертон4 : 0Халл Сити
30.12.2016 Англия - Премьер-лига 19-й тур Халл Сити2 : 2Эвертон
01.01.2015 Англия - Премьер-лига 20-й тур Халл Сити2 : 0Эвертон
03.12.2014 Англия - Премьер-лига 14-й тур Эвертон1 : 1Халл Сити
11.05.2014 Англия - Премьер-лига 38-й тур Халл Сити0 : 2Эвертон
19.10.2013 Англия - Премьер-лига 8-й тур Эвертон2 : 1Халл Сити
07.03.2010 Англия - Премьер-лига 29-й тур Эвертон5 : 1Халл Сити
25.11.2009 Англия - Премьер-лига 17-й тур Халл Сити3 : 2Эвертон
10.01.2009 Англия - Премьер-лига 21-й тур Эвертон2 : 0Халл Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити515
2
Лига чемпионов
Арсенал615
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион510
4
Лига чемпионов
Брентфорд59
5
Лига Европы
Лидс Юнайтед69
6
Лига Европы
Ливерпуль59
7
Лига конференций
Эвертон59
8 Халл Сити58
9 Ньюкасл Юнайтед58
10 Челси57
11 Ипсвич Таун56
12 Манчестер Юнайтед55
13 Ноттингем Форест55
14 Сандерленд54
15 Кристал Пэлас54
16 Астон Вилла54
17 Борнмут53
18
Зона вылета
Ковентри Сити53
19
Зона вылета
Фулхэм52
20
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур52
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Халл Сити
100%
Ничья
0%
Эвертон
0%

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