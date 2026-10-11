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Сассуоло - Милан 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
11 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Сассуоло
Милан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Милан
Милан
49 Косово вр Ариянет Мурич
46 Италия зщ Симоне Чинквеграно
15 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
16 Бельгия зщ Федде Лейсен
3 Шотландия зщ Джош Дойг
42 Норвегия пз Кристиан Торстведт
18 Сербия пз Неманья Матич
17 Черногория пз Василие Аджич
10 Италия нп Доменико Берарди
45 Франция нп Арман Лорьенте
94 Италия нп Себастьяно Эспозито
16 Франция вр Мик Меньян
34 Испания зщ Марио Хила
5 Бельгия зщ Кони де Винтер
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
33 Италия зщ Давиде Бартезаги
21 Нигерия пз Саму Чуквезе
14 Хорватия пз Лука Модрич
12 Франция пз Адриен Рабьо
11 США нп Кристиан Пулишич
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
22 Бельгия нп Диегу Морейра
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
03.05.2026 Италия — Серия А 35-й тур Сассуоло2 : 0Милан
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Милан2 : 2Сассуоло
03.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала. 1-й матч Милан6 : 1Сассуоло
14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Сассуоло3 : 3Милан
30.12.2023 Италия - Серия А 18-й тур Милан1 : 0Сассуоло
29.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 20-й тур Милан2 : 5Сассуоло
30.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 4-й тур Сассуоло0 : 0Милан
22.05.2022 Италия - Серия А 38-й тур Сассуоло0 : 3Милан
28.11.2021 Италия - Серия А 14-й тур Милан1 : 3Сассуоло
21.04.2021 Италия - Серия А 32-й тур Милан1 : 2Сассуоло
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома513
2
Лига чемпионов
Интер М513
3
Лига чемпионов
Лацио513
4
Лига чемпионов
Кальяри512
5
Лига Европы
Милан511
6
Лига конференций
Фрозиноне510
7 Ювентус510
8 Комо510
9 Наполи57
10 Сассуоло57
11 Аталанта56
12 Лечче56
13 Удинезе54
14 Торино54
15 Парма54
16 Монца54
17 Фиорентина54
18
Зона вылета
Болонья52
19
Зона вылета
Дженоа51
20
Зона вылета
Венеция50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сассуоло
0%
Ничья
0%
Милан
0%

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