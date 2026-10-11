Сассуоло - Милан 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717 11 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А , 6-й тур Главный судья: Франческо Фурно (Италия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Сассуоло Сассуоло Милан Милан 49 вр Ариянет Мурич 46 зщ Симоне Чинквеграно 15 зщ Дуе Чалета-Цар 16 зщ Федде Лейсен 3 зщ Джош Дойг 42 пз Кристиан Торстведт 18 пз Неманья Матич 17 пз Василие Аджич 10 нп Доменико Берарди 45 нп Арман Лорьенте 94 нп Себастьяно Эспозито 16 вр Мик Меньян 34 зщ Марио Хила 5 зщ Кони де Винтер 31 зщ Страхиня Павлович 33 зщ Давиде Бартезаги 21 пз Саму Чуквезе 14 пз Лука Модрич 12 пз Адриен Рабьо 11 нп Кристиан Пулишич 9 нп Гонсалу Рамуш 22 нп Диегу Морейра Главные тренеры Рубен Аморим История личных встреч 03.05.2026 Италия — Серия А 35-й тур 2 : 0 14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 2 : 2 03.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала. 1-й матч 6 : 1 14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур 3 : 3 30.12.2023 Италия - Серия А 18-й тур 1 : 0 29.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 20-й тур 2 : 5 30.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 4-й тур 0 : 0 22.05.2022 Италия - Серия А 38-й тур 0 : 3 28.11.2021 Италия - Серия А 14-й тур 1 : 3 21.04.2021 Италия - Серия А 32-й тур 1 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Рома 5 13 2 Лига чемпионов Интер М 5 13 3 Лига чемпионов Лацио 5 13 4 Лига чемпионов Кальяри 5 12 5 Лига Европы Милан 5 11 6 Лига конференций Фрозиноне 5 10 7 Ювентус 5 10 8 Комо 5 10 9 Наполи 5 7 10 Сассуоло 5 7 11 Аталанта 5 6 12 Лечче 5 6 13 Удинезе 5 4 14 Торино 5 4 15 Парма 5 4 16 Монца 5 4 17 Фиорентина 5 4 18 Зона вылета Болонья 5 2 19 Зона вылета Дженоа 5 1 20 Зона вылета Венеция 5 0