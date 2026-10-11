Сассуоло - Милан 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
11 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Милан
Милан
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|46
|зщ
|Симоне Чинквеграно
|15
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|16
|зщ
|Федде Лейсен
|3
|зщ
|Джош Дойг
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|18
|пз
|Неманья Матич
|17
|пз
|Василие Аджич
|10
|нп
|Доменико Берарди
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|16
|вр
|Мик Меньян
|34
|зщ
|Марио Хила
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|21
|пз
|Саму Чуквезе
|14
|пз
|Лука Модрич
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|22
|нп
|Диегу Морейра
Главные тренеры
|Рубен Аморим
История личных встреч
|03.05.2026
|Италия — Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|03.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала. 1-й матч
|6 : 1
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|3 : 3
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|29.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|2 : 5
|30.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|0 : 0
|22.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 3
|28.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 3
|21.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|5
|13
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|5
|12
| 5
Лига Европы
|Милан
|5
|11
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|5
|10
|7
|Ювентус
|5
|10
|8
|Комо
|5
|10
|9
|Наполи
|5
|7
|10
|Сассуоло
|5
|7
|11
|Аталанта
|5
|6
|12
|Лечче
|5
|6
|13
|Удинезе
|5
|4
|14
|Торино
|5
|4
|15
|Парма
|5
|4
|16
|Монца
|5
|4
|17
|Фиорентина
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Болонья
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|5
|1
| 20
Зона вылета
|Венеция
|5
|0
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