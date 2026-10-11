Динамо Киев - Карпаты 11 Октября прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050 11 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига , 8-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Динамо К Киев Карпаты Львов Главные тренеры Игорь Владимирович Костюк Франсиско Фернандес История личных встреч 04.04.2026 Украина — Премьер-лига 22-й тур 0 : 1 27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 3 : 3 23.02.2025 Украина — Премьер-лига 18-й тур 2 : 0 17.08.2024 Украина — Премьер-лига 3-й тур 1 : 3 27.10.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 12-й тур 1 : 1 31.07.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 1-й тур 0 : 2 08.12.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 18-й тур 0 : 4 02.09.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 7-й тур 0 : 2 29.10.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 14-й тур 1 : 1 29.07.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 3-й тур 5 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Шахтёр 8 21 2 Лига конференций Полесье 7 18 3 Лига конференций Металлист 1925 7 15 4 Карпаты 7 14 5 Динамо К 6 13 6 Верес 8 9 7 Эпицентр 7 8 8 ЛНЗ Черкассы 7 8 9 Заря 7 8 10 Левый Берег 6 7 11 Буковина 7 7 12 Черноморец 7 5 13 Стыковая зона Колос 6 5 14 Стыковая зона Кривбасс 6 5 15 Зона вылета Оболонь-Бровар 7 4 16 Зона вылета Кудровка 7 2