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Динамо Киев - Карпаты 11 Октября прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
11 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 8-й тур
Динамо К
Карпаты

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Динамо К
Киев
Карпаты
Львов
Главные тренеры
Украина Игорь Владимирович Костюк
Испания Франсиско Фернандес
История личных встреч
04.04.2026 Украина — Премьер-лига 22-й тур Динамо К0 : 1Карпаты
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Карпаты3 : 3Динамо К
23.02.2025 Украина — Премьер-лига 18-й тур Динамо К2 : 0Карпаты
17.08.2024 Украина — Премьер-лига 3-й тур Карпаты1 : 3Динамо К
27.10.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 12-й тур Динамо К1 : 1Карпаты
31.07.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 1-й тур Карпаты0 : 2Динамо К
08.12.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 18-й тур Карпаты0 : 4Динамо К
02.09.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 7-й тур Динамо К0 : 2Карпаты
29.10.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 14-й тур Карпаты1 : 1Динамо К
29.07.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 3-й тур Динамо К5 : 0Карпаты
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр821
2
Лига конференций
Полесье718
3
Лига конференций
Металлист 1925715
4 Карпаты714
5 Динамо К613
6 Верес89
7 Эпицентр78
8 ЛНЗ Черкассы78
9 Заря78
10 Левый Берег67
11 Буковина77
12 Черноморец75
13
Стыковая зона
Колос65
14
Стыковая зона
Кривбасс65
15
Зона вылета
Оболонь-Бровар74
16
Зона вылета
Кудровка72
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Динамо Киев
67%
Ничья
33%
Карпаты
0%

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