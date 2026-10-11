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Воскресенье 11 октября
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ПЕК Зволле - Камбюр 11 Октября прямая трансляция

Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
11 Октября 2026 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Амстелвен, Нидерланды);
ПЕК Зволле
Камбюр

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Камбюр
Леуварден
История личных встреч
12.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Камбюр3 : 4ПЕК Зволле
06.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур ПЕК Зволле1 : 2Камбюр
27.02.2016 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Камбюр1 : 0ПЕК Зволле
12.08.2015 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур ПЕК Зволле2 : 2Камбюр
07.03.2015 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур ПЕК Зволле6 : 1Камбюр
20.12.2014 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Камбюр2 : 1ПЕК Зволле
16.02.2014 Нидерланды - Эредивизия 24-й тур Камбюр3 : 1ПЕК Зволле
24.08.2013 Нидерланды - Эредивизия 4-й тур ПЕК Зволле2 : 0Камбюр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен819
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар719
3
Лига Европы
Фейеноорд717
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте716
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс714
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна713
7
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор711
8 Гронинген711
9 Гоу Эхед Иглс710
10 Херенвен89
11 НЕК Неймеген78
12 Спарта75
13 Телстар75
14 Камбюр75
15 Утрехт75
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле74
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг72
18
Зона вылета
Виллем II72
Кто победит?
1 голосов болельщиков
ПЕК Зволле
100%
Ничья
0%
Камбюр
0%

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