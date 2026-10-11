ПЕК Зволле - Камбюр 11 Октября прямая трансляция

Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000 11 Октября 2026 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия , 8-й тур Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Амстелвен, Нидерланды);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд ПЕК Зволле Зволле Камбюр Леуварден История личных встреч 12.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур 3 : 4 06.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур 1 : 2 27.02.2016 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 1 : 0 12.08.2015 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур 2 : 2 07.03.2015 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур 6 : 1 20.12.2014 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур 2 : 1 16.02.2014 Нидерланды - Эредивизия 24-й тур 3 : 1 24.08.2013 Нидерланды - Эредивизия 4-й тур 2 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов ПСВ Эйндховен 8 19 2 Лига чемпионов АЗ Алкмар 7 19 3 Лига Европы Фейеноорд 7 17 4 Плей-офф Лиги конференций Твенте 7 16 5 Плей-офф Лиги конференций Аякс 7 14 6 Плей-офф Лиги конференций Фортуна 7 13 7 Плей-офф Лиги конференций Эксельсиор 7 11 8 Гронинген 7 11 9 Гоу Эхед Иглс 7 10 10 Херенвен 8 9 11 НЕК Неймеген 7 8 12 Спарта 7 5 13 Телстар 7 5 14 Камбюр 7 5 15 Утрехт 7 5 16 Стыковая зона ПЕК Зволле 7 4 17 Зона вылета АДО Ден Хааг 7 2 18 Зона вылета Виллем II 7 2