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Ливерпуль - Манчестер Сити 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
11 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ливерпуль
Манчестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер
1 Бразилия вр Алисон Бекер
33 Уругвай зщ Рональд Араухо
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
6 Венгрия зщ Милош Керкез
5 Франция зщ Жереми Жаке
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
7 Германия пз Флориан Вирц
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
23 Испания нп Виктор Муньос
29 Франция нп Брэдли Баркола
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
3 Португалия зщ Рубен Диаш
6 Англия зщ Марк-Израэль Гехи
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
17 Аргентина пз Энцо Фернандес
5 Англия пз Эллиот Андерсон
11 Бельгия пз Жереми Доку
7 Сенегал пз Илиман Ндиайе
10 Франция нп Райан Шерки
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
04.04.2026 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Сити4 : 0Ливерпуль
08.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Ливерпуль1 : 2Манчестер Сити
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Манчестер Сити3 : 0Ливерпуль
23.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити0 : 2Ливерпуль
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Ливерпуль2 : 0Манчестер Сити
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль1 : 1Манчестер Сити
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити1 : 1Ливерпуль
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Манчестер Сити4 : 1Ливерпуль
22.12.2022 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Сити3 : 2Ливерпуль
16.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ливерпуль1 : 0Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча шестого тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити515
2
Лига чемпионов
Арсенал615
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион510
4
Лига чемпионов
Брентфорд59
5
Лига Европы
Лидс Юнайтед69
6
Лига Европы
Ливерпуль59
7
Лига конференций
Эвертон59
8 Халл Сити58
9 Ньюкасл Юнайтед58
10 Челси57
11 Ипсвич Таун56
12 Манчестер Юнайтед55
13 Ноттингем Форест55
14 Сандерленд54
15 Кристал Пэлас54
16 Астон Вилла54
17 Борнмут53
18
Зона вылета
Ковентри Сити53
19
Зона вылета
Фулхэм52
20
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур52
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Ливерпуль
0%
Ничья
0%
Ман Сити
100%

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