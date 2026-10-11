Ливерпуль - Манчестер Сити 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276 11 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 6-й тур Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер 1 вр Алисон Бекер 33 зщ Рональд Араухо 4 зщ Вирджил ван Дейк 6 зщ Милош Керкез 5 зщ Жереми Жаке 38 пз Райан Гравенберх 7 пз Флориан Вирц 10 пз Алексис Мак Аллистер 8 пз Доминик Собослаи 23 нп Виктор Муньос 29 нп Брэдли Баркола 1 вр Джанлуиджи Доннарумма 27 зщ Матеус Нунес 3 зщ Рубен Диаш 6 зщ Марк-Израэль Гехи 24 зщ Йошко Гвардиол 17 пз Энцо Фернандес 5 пз Эллиот Андерсон 11 пз Жереми Доку 7 пз Илиман Ндиайе 10 нп Райан Шерки 9 нп Эрлинг Холанд Главные тренеры Андони Ираола Энцо Мареска История личных встреч 04.04.2026 Кубок Англии 1/4 финала 4 : 0 08.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 2 09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 0 23.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 2 01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 2 : 0 10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 1 : 1 25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 1 : 1 01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур 4 : 1 22.12.2022 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 3 : 2 16.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур 1 : 0 Текстовая трансляция Автообновление отключено каждые 30 секунд каждую минуту каждые 2 минуты каждые 3 минуты каждые 4 минуты каждые 5 минут 0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча шестого тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени. Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Манчестер Сити 5 15 2 Лига чемпионов Арсенал 6 15 3 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 5 10 4 Лига чемпионов Брентфорд 5 9 5 Лига Европы Лидс Юнайтед 6 9 6 Лига Европы Ливерпуль 5 9 7 Лига конференций Эвертон 5 9 8 Халл Сити 5 8 9 Ньюкасл Юнайтед 5 8 10 Челси 5 7 11 Ипсвич Таун 5 6 12 Манчестер Юнайтед 5 5 13 Ноттингем Форест 5 5 14 Сандерленд 5 4 15 Кристал Пэлас 5 4 16 Астон Вилла 5 4 17 Борнмут 5 3 18 Зона вылета Ковентри Сити 5 3 19 Зона вылета Фулхэм 5 2 20 Зона вылета Тоттенхэм Хотспур 5 2