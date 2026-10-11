Ливерпуль - Манчестер Сити 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
11 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер
|1
|вр
|Алисон Бекер
|33
|зщ
|Рональд Араухо
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|5
|зщ
|Жереми Жаке
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|7
|пз
|Флориан Вирц
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|23
|нп
|Виктор Муньос
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|17
|пз
|Энцо Фернандес
|5
|пз
|Эллиот Андерсон
|11
|пз
|Жереми Доку
|7
|пз
|Илиман Ндиайе
|10
|нп
|Райан Шерки
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Энцо Мареска
История личных встреч
|04.04.2026
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 0
|08.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|23.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 1
|22.12.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 2
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча шестого тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Брентфорд
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Лидс Юнайтед
|6
|9
| 6
Лига Европы
|Ливерпуль
|5
|9
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|5
|9
|8
|Халл Сити
|5
|8
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|8
|10
|Челси
|5
|7
|11
|Ипсвич Таун
|5
|6
|12
|Манчестер Юнайтед
|5
|5
|13
|Ноттингем Форест
|5
|5
|14
|Сандерленд
|5
|4
|15
|Кристал Пэлас
|5
|4
|16
|Астон Вилла
|5
|4
|17
|Борнмут
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Ковентри Сити
|5
|3
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|2
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