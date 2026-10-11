01:18 ()
Расписание матчей
Воскресенье 11 октября
Свернуть список

Телстар - АДО Ден Хааг 11 Октября прямая трансляция

11 Октября 2026 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Херхюговард, Нидерланды);
Телстар
АДО Ден Хааг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Телстар
Велзен
АДО Ден Хааг
Гаага
История личных встреч
25.10.2016 Кубок Нидерландов 2-й раунд АДО Ден Хааг2 : 1Телстар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен819
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар719
3
Лига Европы
Фейеноорд717
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте716
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс714
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна713
7
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор711
8 Гронинген711
9 Гоу Эхед Иглс710
10 Херенвен89
11 НЕК Неймеген78
12 Спарта75
13 Телстар75
14 Камбюр75
15 Утрехт75
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле74
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг72
18
Зона вылета
Виллем II72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Телстар
0%
Ничья
0%
АДО Ден Хааг
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close