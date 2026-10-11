Телстар - АДО Ден Хааг 11 Октября прямая трансляция

11 Октября 2026 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия , 8-й тур Главный судья: Эрвин Бланк (Херхюговард, Нидерланды);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Телстар Велзен АДО Ден Хааг Гаага История личных встреч 25.10.2016 Кубок Нидерландов 2-й раунд 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов ПСВ Эйндховен 8 19 2 Лига чемпионов АЗ Алкмар 7 19 3 Лига Европы Фейеноорд 7 17 4 Плей-офф Лиги конференций Твенте 7 16 5 Плей-офф Лиги конференций Аякс 7 14 6 Плей-офф Лиги конференций Фортуна 7 13 7 Плей-офф Лиги конференций Эксельсиор 7 11 8 Гронинген 7 11 9 Гоу Эхед Иглс 7 10 10 Херенвен 8 9 11 НЕК Неймеген 7 8 12 Спарта 7 5 13 Телстар 7 5 14 Камбюр 7 5 15 Утрехт 7 5 16 Стыковая зона ПЕК Зволле 7 4 17 Зона вылета АДО Ден Хааг 7 2 18 Зона вылета Виллем II 7 2