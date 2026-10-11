Кёльн - Боруссия М 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
11 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Марвин Швебе
|22
|зщ
|Джамай Симпсон-Пьюзи
|24
|зщ
|Лука Лочошвили
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|6
|пз
|Эллиес Скири
|5
|пз
|Том Краус
|37
|пз
|Линтон Майна
|10
|пз
|Саид Эль-Мала
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|30
|пз
|Мариус Бюльтер
|47
|нп
|Майки Мур
|1
|вр
|Мориц Николас
|6
|зщ
|Ко Итакура
|5
|зщ
|Ян Лещински
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|38
|пз
|Уго Болин
|16
|пз
|Филипп Зандер
|10
|пз
|Флориан Нойхаус
|25
|пз
|Робин Хак
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
Главные тренеры
|Эуген Богуслав Полански
|Александер Блессин
История личных встреч
|21.03.2026
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 3
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|09.03.2024
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|3 : 3
|22.10.2023
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|02.04.2023
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|0 : 0
|09.10.2022
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|5 : 2
|16.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 3
|27.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|4 : 1
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Вердер
|5
|8
| 5
Лига Европы
|Аугсбург
|4
|7
| 6
Лига конференций
|Байер
|4
|7
|7
|Майнц
|4
|7
|8
|Эльферсберг
|4
|7
|9
|РБ Лейпциг
|4
|6
|10
|Айнтрахт Ф
|4
|5
|11
|Шальке-04
|4
|5
|12
|Падерборн 07
|4
|4
|13
|Кёльн
|4
|4
|14
|Хоффенхайм
|4
|3
|15
|Штутгарт
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Гамбург
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Унион
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|4
|0
Кто победит?
0 голосов болельщиков