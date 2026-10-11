Кёльн - Боруссия М 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076 11 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига , 5-й тур Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Кёльн Кёльн Боруссия М Мёнхенгладбах 1 вр Марвин Швебе 22 зщ Джамай Симпсон-Пьюзи 24 зщ Лука Лочошвили 14 зщ Гидеон Менса 6 пз Эллиес Скири 5 пз Том Краус 37 пз Линтон Майна 10 пз Саид Эль-Мала 28 пз Себастиан Себулонсен 30 пз Мариус Бюльтер 47 нп Майки Мур 1 вр Мориц Николас 6 зщ Ко Итакура 5 зщ Ян Лещински 29 зщ Джозеф Скалли 4 зщ Кевин Дикс 26 зщ Лукас Ульрих 38 пз Уго Болин 16 пз Филипп Зандер 10 пз Флориан Нойхаус 25 пз Робин Хак 11 нп Тим Кляйндинст Главные тренеры Эуген Богуслав Полански Александер Блессин История личных встреч 21.03.2026 Германия — Бундеслига 27-й тур 3 : 3 08.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур 3 : 1 09.03.2024 Германия — Бундеслига 25-й тур 3 : 3 22.10.2023 Германия — Бундеслига 8-й тур 3 : 1 02.04.2023 Германия — Бундеслига 26-й тур 0 : 0 09.10.2022 Германия — Бундеслига 9-й тур 5 : 2 16.04.2022 Германия - Бундеслига 30-й тур 1 : 3 27.11.2021 Германия - Бундеслига 13-й тур 4 : 1 06.02.2021 Германия - Бундеслига 20-й тур 1 : 2 03.10.2020 Германия - Бундеслига 3-й тур 1 : 3 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Боруссия Д 5 13 2 Лига чемпионов Бавария 4 10 3 Лига чемпионов Фрайбург 4 10 4 Лига чемпионов Вердер 5 8 5 Лига Европы Аугсбург 4 7 6 Лига конференций Байер 4 7 7 Майнц 4 7 8 Эльферсберг 4 7 9 РБ Лейпциг 4 6 10 Айнтрахт Ф 4 5 11 Шальке-04 4 5 12 Падерборн 07 4 4 13 Кёльн 4 4 14 Хоффенхайм 4 3 15 Штутгарт 4 3 16 Стыковая зона Гамбург 4 3 17 Зона вылета Унион 4 1 18 Зона вылета Боруссия М 4 0