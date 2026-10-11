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Кёльн - Боруссия М 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
11 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Кёльн
Боруссия М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Кёльн
Кёльн
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1 Германия вр Марвин Швебе
22 Англия зщ Джамай Симпсон-Пьюзи
24 Грузия зщ Лука Лочошвили
14 Гана зщ Гидеон Менса
6 Тунис пз Эллиес Скири
5 Германия пз Том Краус
37 Германия пз Линтон Майна
10 Германия пз Саид Эль-Мала
28 Норвегия пз Себастиан Себулонсен
30 Германия пз Мариус Бюльтер
47 Англия нп Майки Мур
1 Германия вр Мориц Николас
6 Япония зщ Ко Итакура
5 Польша зщ Ян Лещински
29 США зщ Джозеф Скалли
4 Индонезия зщ Кевин Дикс
26 Германия зщ Лукас Ульрих
38 Швеция пз Уго Болин
16 Германия пз Филипп Зандер
10 Германия пз Флориан Нойхаус
25 Германия пз Робин Хак
11 Германия нп Тим Кляйндинст
Главные тренеры
Польша Эуген Богуслав Полански
Германия Александер Блессин
История личных встреч
21.03.2026 Германия — Бундеслига 27-й тур Кёльн3 : 3Боруссия М
08.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур Боруссия М3 : 1Кёльн
09.03.2024 Германия — Бундеслига 25-й тур Боруссия М3 : 3Кёльн
22.10.2023 Германия — Бундеслига 8-й тур Кёльн3 : 1Боруссия М
02.04.2023 Германия — Бундеслига 26-й тур Кёльн0 : 0Боруссия М
09.10.2022 Германия — Бундеслига 9-й тур Боруссия М5 : 2Кёльн
16.04.2022 Германия - Бундеслига 30-й тур Боруссия М1 : 3Кёльн
27.11.2021 Германия - Бундеслига 13-й тур Кёльн4 : 1Боруссия М
06.02.2021 Германия - Бундеслига 20-й тур Боруссия М1 : 2Кёльн
03.10.2020 Германия - Бундеслига 3-й тур Кёльн1 : 3Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Боруссия Д513
2
Лига чемпионов
Бавария410
3
Лига чемпионов
Фрайбург410
4
Лига чемпионов
Вердер58
5
Лига Европы
Аугсбург47
6
Лига конференций
Байер47
7 Майнц47
8 Эльферсберг47
9 РБ Лейпциг46
10 Айнтрахт Ф45
11 Шальке-0445
12 Падерборн 0744
13 Кёльн44
14 Хоффенхайм43
15 Штутгарт43
16
Стыковая зона
Гамбург43
17
Зона вылета
Унион41
18
Зона вылета
Боруссия М40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Кёльн
0%
Ничья
0%
Боруссия М
0%

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