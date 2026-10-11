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Бохум - Арминия 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
11 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
Бохум
Арминия

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Составы команд
Бохум
Бохум
Арминия
Билефельд
История личных встреч
02.05.2026 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур Арминия1 : 1Бохум
06.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Бохум1 : 0Арминия
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд Арминия2 : 2 4 : 1Бохум
06.05.2022 Германия - Бундеслига 33-й тур Бохум2 : 1Арминия
14.12.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Арминия2 : 0Бохум
28.01.2020 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Арминия2 : 0Бохум
02.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Бохум3 : 3Арминия
17.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Арминия3 : 1Бохум
05.10.2018 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Бохум1 : 0Арминия
29.01.2018 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Бохум0 : 1Арминия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Герта618
2
Повышение
Нюрнберг616
3
Плей-офф за повышение
Хайденхайм714
4 Магдебург713
5 Кайзерслаутерн712
6 Вольфсбург611
7 Энерги78
8 Оснабрюк78
9 Айнтрахт Б77
10 Санкт-Паули67
11 Бохум67
12 Ганновер-9677
13 Дармштадт 9877
14 Гройтер Фюрт66
15 Арминия65
16
Стыковая зона
Динамо Др75
17
Зона вылета
Карлсруэ65
18
Зона вылета
Хольштайн74
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Бохум
0%
Ничья
0%
Арминия
100%

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