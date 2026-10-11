Бохум - Арминия 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
11 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
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Составы команд
Бохум
Бохум
Арминия
Билефельд
История личных встреч
|02.05.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 2 4 : 1
|06.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|14.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|28.01.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|02.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 3
|17.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|05.10.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|29.01.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Герта
|6
|18
| 2
Повышение
|Нюрнберг
|6
|16
| 3
Плей-офф за повышение
|Хайденхайм
|7
|14
|4
|Магдебург
|7
|13
|5
|Кайзерслаутерн
|7
|12
|6
|Вольфсбург
|6
|11
|7
|Энерги
|7
|8
|8
|Оснабрюк
|7
|8
|9
|Айнтрахт Б
|7
|7
|10
|Санкт-Паули
|6
|7
|11
|Бохум
|6
|7
|12
|Ганновер-96
|7
|7
|13
|Дармштадт 98
|7
|7
|14
|Гройтер Фюрт
|6
|6
|15
|Арминия
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Динамо Др
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Карлсруэ
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|7
|4
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