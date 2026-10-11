Лацио - Монца 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
11 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Лацио
Рим
Монца
Монца
|35
|вр
|Христос Мандас
|15
|зщ
|Романо Флориани
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
|5
|зщ
|Данило Дуки
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|21
|пз
|Реда Белахьяне
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
|11
|нп
|Густав Исаксен
|14
|нп
|Тейянни Нослин
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|1
|вр
|Ноэль Тёрнквист
|60
|зщ
|Эдди Куадио
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|3
|зщ
|Лоренсо Луккези
|19
|пз
|Самуэле Биринделли
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|14
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
|7
|пз
|Рикарду Мангаш
|10
|пз
|Патрик Кутроне
|46
|нп
|Джей Робинсон
|9
|нп
|Гуштаву Варела
Главные тренеры
|Дженнаро Гаттузо
|Дженнаро Гаттузо
|Иван Юрич
История личных встреч
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|5 : 1
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|02.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|0 : 2
|10.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|5
|13
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|5
|12
| 5
Лига Европы
|Милан
|5
|11
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|5
|10
|7
|Ювентус
|5
|10
|8
|Комо
|5
|10
|9
|Наполи
|5
|7
|10
|Сассуоло
|5
|7
|11
|Аталанта
|5
|6
|12
|Лечче
|5
|6
|13
|Удинезе
|5
|4
|14
|Торино
|5
|4
|15
|Парма
|5
|4
|16
|Монца
|5
|4
|17
|Фиорентина
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Болонья
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|5
|1
| 20
Зона вылета
|Венеция
|5
|0
Кто победит?
0 голосов болельщиков