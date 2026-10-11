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Лацио - Монца 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
11 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Лацио
Монца

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Лацио
Рим
Монца
Монца
35 Греция вр Христос Мандас
15 Италия зщ Романо Флориани
25 Дания зщ Оливер Нильсен
17 Португалия зщ Нуну Тавареш
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
16 Италия пз Давиде Фраттези
21 Франция пз Реда Белахьяне
24 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
11 Дания нп Густав Исаксен
14 Нидерланды нп Тейянни Нослин
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
1 Швеция вр Ноэль Тёрнквист
60 Италия зщ Эдди Куадио
44 Италия зщ Андреа Карбони
3 Италия зщ Лоренсо Луккези
19 Италия пз Самуэле Биринделли
90 Италия пз Майкл Фолоруншо
14 Нигерия пз Эбенезер Акинсанмиро
7 Португалия пз Рикарду Мангаш
10 Италия пз Патрик Кутроне
46 Англия нп Джей Робинсон
9 Португалия нп Гуштаву Варела
Главные тренеры
Италия Дженнаро Гаттузо
Италия Дженнаро Гаттузо
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Лацио5 : 1Монца
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Монца0 : 1Лацио
04.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Монца2 : 2Лацио
23.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Лацио1 : 1Монца
02.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 28-й тур Монца0 : 2Лацио
10.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 14-й тур Лацио1 : 0Монца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома513
2
Лига чемпионов
Интер М513
3
Лига чемпионов
Лацио513
4
Лига чемпионов
Кальяри512
5
Лига Европы
Милан511
6
Лига конференций
Фрозиноне510
7 Ювентус510
8 Комо510
9 Наполи57
10 Сассуоло57
11 Аталанта56
12 Лечче56
13 Удинезе54
14 Торино54
15 Парма54
16 Монца54
17 Фиорентина54
18
Зона вылета
Болонья52
19
Зона вылета
Дженоа51
20
Зона вылета
Венеция50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лацио
0%
Ничья
0%
Монца
0%

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