Лацио - Монца 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530 11 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А , 6-й тур Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Лацио Рим Монца Монца 35 вр Христос Мандас 15 зщ Романо Флориани 25 зщ Оливер Нильсен 17 зщ Нуну Тавареш 5 зщ Данило Дуки 16 пз Давиде Фраттези 21 пз Реда Белахьяне 24 пз Кеннет Тейлор 11 нп Густав Исаксен 14 нп Тейянни Нослин 10 нп Маттиа Дзакканьи 1 вр Ноэль Тёрнквист 60 зщ Эдди Куадио 44 зщ Андреа Карбони 3 зщ Лоренсо Луккези 19 пз Самуэле Биринделли 90 пз Майкл Фолоруншо 14 пз Эбенезер Акинсанмиро 7 пз Рикарду Мангаш 10 пз Патрик Кутроне 46 нп Джей Робинсон 9 нп Гуштаву Варела Главные тренеры Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Иван Юрич История личных встреч 09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 5 : 1 10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 0 : 1 04.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 2 23.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур 1 : 1 02.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 28-й тур 0 : 2 10.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 14-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Рома 5 13 2 Лига чемпионов Интер М 5 13 3 Лига чемпионов Лацио 5 13 4 Лига чемпионов Кальяри 5 12 5 Лига Европы Милан 5 11 6 Лига конференций Фрозиноне 5 10 7 Ювентус 5 10 8 Комо 5 10 9 Наполи 5 7 10 Сассуоло 5 7 11 Аталанта 5 6 12 Лечче 5 6 13 Удинезе 5 4 14 Торино 5 4 15 Парма 5 4 16 Монца 5 4 17 Фиорентина 5 4 18 Зона вылета Болонья 5 2 19 Зона вылета Дженоа 5 1 20 Зона вылета Венеция 5 0