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Бешикташ - Коджаэлиспор 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
11 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 7-й тур
Бешикташ
Коджаэлиспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Коджаэлиспор
Измит
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
28.02.2026 Турция — Суперлига 24-й тур Коджаэлиспор0 : 1Бешикташ
05.02.2026 Кубок Турции Группа C. 3-й тур Коджаэлиспор1 : 1Бешикташ
29.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур Бешикташ3 : 1Коджаэлиспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай716
2
Лига чемпионов
Амед714
3
Лига Европы
Бешикташ612
4
Лига конференций
Коджаэлиспор612
5 Аланьяспор611
6 Трабзонспор610
7 Касымпаша710
8 Фенербахче610
9 Ризеспор610
10 Газиантеп68
11 Генчлербирлиги78
12 Чорум67
13 Истанбул Башакшехир67
14 Эрзурумспор67
15 Коньяспор64
16
Зона вылета
Самсунспор64
17
Зона вылета
Гёзтепе63
18
Зона вылета
Эюпспор63
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Бешикташ
0%
Ничья
0%
Коджаэлиспор
0%

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