Бешикташ - Коджаэлиспор 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500 11 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига , 7-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Бешикташ Стамбул Коджаэлиспор Измит Главные тренеры Винченцо Итальяно История личных встреч 28.02.2026 Турция — Суперлига 24-й тур 0 : 1 05.02.2026 Кубок Турции Группа C. 3-й тур 1 : 1 29.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур 3 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Галатасарай 7 16 2 Лига чемпионов Амед 7 14 3 Лига Европы Бешикташ 6 12 4 Лига конференций Коджаэлиспор 6 12 5 Аланьяспор 6 11 6 Трабзонспор 6 10 7 Касымпаша 7 10 8 Фенербахче 6 10 9 Ризеспор 6 10 10 Газиантеп 6 8 11 Генчлербирлиги 7 8 12 Чорум 6 7 13 Истанбул Башакшехир 6 7 14 Эрзурумспор 6 7 15 Коньяспор 6 4 16 Зона вылета Самсунспор 6 4 17 Зона вылета Гёзтепе 6 3 18 Зона вылета Эюпспор 6 3