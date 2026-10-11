Бешикташ - Коджаэлиспор 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
11 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Коджаэлиспор
Измит
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|28.02.2026
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|0 : 1
|05.02.2026
|Кубок Турции
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
|29.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Амед
|7
|14
| 3
Лига Европы
|Бешикташ
|6
|12
| 4
Лига конференций
|Коджаэлиспор
|6
|12
|5
|Аланьяспор
|6
|11
|6
|Трабзонспор
|6
|10
|7
|Касымпаша
|7
|10
|8
|Фенербахче
|6
|10
|9
|Ризеспор
|6
|10
|10
|Газиантеп
|6
|8
|11
|Генчлербирлиги
|7
|8
|12
|Чорум
|6
|7
|13
|Истанбул Башакшехир
|6
|7
|14
|Эрзурумспор
|6
|7
|15
|Коньяспор
|6
|4
| 16
Зона вылета
|Самсунспор
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Гёзтепе
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Эюпспор
|6
|3
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