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Бразилия - Гаити 20 июня обзор матча

Дата публикации: 20-06-2026
Бразилия
Бразилия
3 : 0
Гаити
Гаити
Составы команд
Бразилия
Гаити
1БразилияврАлисон Бекер
13Бразилиязщ Данило
4Бразилиязщ Маркиньос
3БразилиязщГабриэл Магальяйнс
16БразилиязщДуглас Сантос
8БразилияпзБруно Гимарайнс
81'
11Бразилияпз Рафинья
40'
7Бразилияпз Винисиус Жуниор
81'
5Бразилияпз Каземиро
20БразилияпзЛукас Пакета
64'
9БразилиянпМатеус Кунья
64'
26Бразилиянп Райан
40'
19Бразилиянп Эндрик
64'
22БразилиянпГабриэл Мартинелли
64'
18Бразилияпз Данило
81'
2Бразилияпз Эдерсон
81'
1ГаитиврДжонни Плесид
2ГаитизщКарлан Аркюс
46'
4ГаитизщРикардо Ад
5ГаитизщАнн Делькруа
8ГаитизщМартин Эксперьянс
22ГаитизщЖан-Кевин Дюверн
21ГаитипзХосуэ Казимир
62'
17ГаитипзДенли Жан Жак
10ГаитипзЖан-Рикнер Беллегард
81'
15ГаитинпРубен Провиданс
71'
20ГаитинпФранцди Пьерро
46'
25ГаитипзДоминик Симон
46'
18ГаитинпВильсон Изидор
46'
11ГаитипзЛуисиус Дон Дидсон
62'
16ГаитинпЛенни Жозеф
71'
7ГаитинпДеррик Этьенн
81'
Запасные
12Бразилиявр Вевертон
23Бразилиявр Эдерсон
6БразилиязщАлекс Сандро
14Бразилиязщ Бремер
15БразилиязщПерейра Лео
24БразилиязщРожер Ибаньес
17Бразилияпз Фабиньо
21БразилиянпЛуис Энрике
25БразилиянпИгор Тьяго
12ГаитиврАлександр Пьер
23ГаитиврЖозуэ Дюверге
3ГаитизщКито Термонси
13ГаитизщДюк Лакруа
14ГаитизщГарвен-Миши Метусала
24ГаитизщВильгенс Поген
6ГаитипзКарл Сенте
26ГаитипзВуденски Пьер
9ГаитинпДюкенс Назон
19ГаитинпЯссин Фортюн
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ФранцияСебастьен Минье
Голы
Матеус Кунья
1:0
23'
Матеус Кунья
Винисиус Жуниор
2:0
36'
Винисиус Жуниор
Лукас Пакета
3:0
45+3'
Наказания
Карлан Аркюс
4'
Францди Пьерро
45+4'
Дуглас Сантос
65'
Денли Жан Жак
72'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бразилия - Гаити, который состоялся 20 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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