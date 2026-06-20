Бразилия - Гаити 20 июня обзор матча Дата публикации: 20-06-2026 Бразилия 3 : 0 Гаити Составы команд Бразилия Гаити 1 вр Алисон Бекер 13 зщ Данило 4 зщ Маркиньос 3 зщ Габриэл Магальяйнс 16 зщ Дуглас Сантос 8 пз Бруно Гимарайнс 81' 11 пз Рафинья 40' 7 пз Винисиус Жуниор 81' 5 пз Каземиро 20 пз Лукас Пакета 64' 9 нп Матеус Кунья 64' 26 нп Райан 40' 19 нп Эндрик 64' 22 нп Габриэл Мартинелли 64' 18 пз Данило 81' 2 пз Эдерсон 81' 1 вр Джонни Плесид 2 зщ Карлан Аркюс 46' 4 зщ Рикардо Ад 5 зщ Анн Делькруа 8 зщ Мартин Эксперьянс 22 зщ Жан-Кевин Дюверн 21 пз Хосуэ Казимир 62' 17 пз Денли Жан Жак 10 пз Жан-Рикнер Беллегард 81' 15 нп Рубен Провиданс 71' 20 нп Францди Пьерро 46' 25 пз Доминик Симон 46' 18 нп Вильсон Изидор 46' 11 пз Луисиус Дон Дидсон 62' 16 нп Ленни Жозеф 71' 7 нп Деррик Этьенн 81' Запасные 12 вр Вевертон 23 вр Эдерсон 6 зщ Алекс Сандро 14 зщ Бремер 15 зщ Перейра Лео 24 зщ Рожер Ибаньес 17 пз Фабиньо 21 нп Луис Энрике 25 нп Игор Тьяго 12 вр Александр Пьер 23 вр Жозуэ Дюверге 3 зщ Кито Термонси 13 зщ Дюк Лакруа 14 зщ Гарвен-Миши Метусала 24 зщ Вильгенс Поген 6 пз Карл Сенте 26 пз Вуденски Пьер 9 нп Дюкенс Назон 19 нп Яссин Фортюн Главные тренеры Карло Анчелотти Себастьен Минье Голы Матеус Кунья 1:0 23' Матеус Кунья Винисиус Жуниор 2:0 36' Винисиус Жуниор Лукас Пакета 3:0 45+3' Наказания Карлан Аркюс 4' Францди Пьерро 45+4' Дуглас Сантос 65' Денли Жан Жак 72'

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