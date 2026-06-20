Бразилия - Гаити 20 июня обзор матча
Дата публикации: 20-06-2026
Бразилия
3 : 0
Гаити
Составы команд
Бразилия
Гаити
|1
|вр
|Алисон Бекер
|13
|зщ
|Данило
|4
|зщ
|Маркиньос
|3
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|16
|зщ
|Дуглас Сантос
|8
|пз
|Бруно Гимарайнс
81'
|11
|пз
|Рафинья
40'
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
81'
|5
|пз
|Каземиро
|20
|пз
|Лукас Пакета
64'
|9
|нп
|Матеус Кунья
64'
|26
|нп
|Райан
40'
|19
|нп
|Эндрик
64'
|22
|нп
|Габриэл Мартинелли
64'
|18
|пз
|Данило
81'
|2
|пз
|Эдерсон
81'
|1
|вр
|Джонни Плесид
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
46'
|4
|зщ
|Рикардо Ад
|5
|зщ
|Анн Делькруа
|8
|зщ
|Мартин Эксперьянс
|22
|зщ
|Жан-Кевин Дюверн
|21
|пз
|Хосуэ Казимир
62'
|17
|пз
|Денли Жан Жак
|10
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
81'
|15
|нп
|Рубен Провиданс
71'
|20
|нп
|Францди Пьерро
46'
|25
|пз
|Доминик Симон
46'
|18
|нп
|Вильсон Изидор
46'
|11
|пз
|Луисиус Дон Дидсон
62'
|16
|нп
|Ленни Жозеф
71'
|7
|нп
|Деррик Этьенн
81'
Запасные
|12
|вр
|Вевертон
|23
|вр
|Эдерсон
|6
|зщ
|Алекс Сандро
|14
|зщ
|Бремер
|15
|зщ
|Перейра Лео
|24
|зщ
|Рожер Ибаньес
|17
|пз
|Фабиньо
|21
|нп
|Луис Энрике
|25
|нп
|Игор Тьяго
|12
|вр
|Александр Пьер
|23
|вр
|Жозуэ Дюверге
|3
|зщ
|Кито Термонси
|13
|зщ
|Дюк Лакруа
|14
|зщ
|Гарвен-Миши Метусала
|24
|зщ
|Вильгенс Поген
|6
|пз
|Карл Сенте
|26
|пз
|Вуденски Пьер
|9
|нп
|Дюкенс Назон
|19
|нп
|Яссин Фортюн
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Себастьен Минье
Голы
Матеус Кунья
1:0
23'
Матеус Кунья
Винисиус Жуниор
2:0
36'
Винисиус Жуниор
Лукас Пакета
3:0
45+3'
Наказания
Карлан Аркюс
4'
Францди Пьерро
45+4'
Дуглас Сантос
65'
Денли Жан Жак
72'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бразилия - Гаити, который состоялся 20 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.